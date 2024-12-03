Остеоартроз: 13 доступных способов лечения

Существует ряд природных и доступных средств, которые также могут помочь облегчить вашу боль при остеоартрозе. Хотите узнать - читайте далее...

Остеоартроз — самая распространенная форма артрита, представляет собой биомеханическое и физиологическое заболевание, при котором хрящ, обеспечивающий буфер между костями, трескается, ломается и истирается. Такое нарушение хрящевой ткани приводит к тому, что кости трутся друг об друга. Во врачебной практике используются несколько лекарств, которые могут помочь вам справиться с болью при остеоартрозе. Также существует практика применения хирургических методов лечения для людей, живущих с сильной болью. Но существует ряд природных и доступных средств, которые также могут помочь облегчить вашу боль.

Простые средства помогут облегчить боль при остеоартрозе

Быть постоянно в движении

Силовые нагрузки невысокой интенсивности плюс аэробные упражнения — это отличное сочетание для лечения остеоартроза, которые способны укрепить мышцы вокруг пораженного сустава, обеспечивая ему большую поддержку и помогая ему оставаться здоровым долгое время.

“Хрящ, как губка, которая нуждается в упражнении, чтобы продвигать питательные вещества в нем для сохранения его здоровым”, — сказал ревматолог С. Kaeley, доктор медицинских наук, профессор медицины и начальник отдела ревматологии и клинической иммунологии в Университете Флориды.

Упражнения сжимают и растягивают хрящ, что помогает питательные вещества проникать в него. Неплохими упражнениями для суставов также могут быть обычная ходьба или танцы.

Плавать в бассейне

Рекомендации от Американского колледжа ревматологии (АКР) по управлению заболеванием рекомендует физические упражнения в водной среде. Некоторые люди не могут из-за сильной боли заниматься физическими упражнениями на суше, поэтому водные упражнения дают возможность быть физически активными, не подвергая слишком свои суставы слишком сильной нагрузке.

Упражнения могут также помочь пожилым людям с остеоартрозом чувствовать себя более уверенно, а также способны повысить их мобильность и способность выполнять ежедневные дела. Такие выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в 2015 году в журнале Гериатрической физиотерапии.

Держать свой вес под контролем

Если у вас избыточный вес, то ваши колени и бедра ежедневно подвергаются огромному давлению и нагрузке, что способствует обострению симптомов остеоартроза. Подобное состояние не способствует нормальному управлению течением этого заболевания.

«Контроль веса у тех людей, кто имеет избыточный вес, это одна из главных вещей, которую они могут сделать, чтобы улучшить симптомы и, возможно, даже замедлить прогрессирование болезни, — отметил Рой Альтман, доктор медицинских наук, ревматолог из Калифорнийского университета здравоохранения. - Даже небольшая потеря веса — от 10 до 20 килограммов — часто приносит ощутимую пользу».

Для управления своим весом старайтесь вести сбалансированное питание, подсчитывать калории и регулярно заниматься физкультурой.

Применять биологические добавки

Сочетание глюкозамина и хондроитина с кверцетином может помочь в лечении остеоартроза. Такие данные показало недавнее исследование испанских ученых. В то же время врачи использование БАД считают, как дополнительные возможности, хотя это исследование показало, что подобная комбинация может привести к некоторому улучшению симптомов.

В другом исследовании, опубликованном в июле 2015 года в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины, прием глюкозамина и хондроитина в течение 12 недель смогло привести участников этого эксперимента к улучшению их возможностей по движению.

В другой работе, опубликованные в Анналах ревматических заболеваний в мае 2015 года, прием подобной комбинации в течение года привел к снижению боли в суставах, а продолжение приема этой комбинации в течение двух лет смогло привести к значительному сужению суставной щели, чем у пациентов, принимающих плацебо.

Более ранние исследования показали, что натуральный растительный экстракт под названием "Неомыляемые вещества из сои и авокадо" может быть эффективным при лечение остеоартроза, что позволяет даже замедлить прогрессирование болезни и снизить зависимость больных от наркотических препаратов. Итоги этой работы были опубликованы в журнале "Хрящ" в январе 2015 года.

Использовать лёд или тепловые процедуры

Много людей используют термотерапию для лечения остеоартроза. При подобных процедурах используется тепло или холод, чтобы уменьшить болевые ощущения. Часто при возникновении боли помогают процедуры с холодной температурой, однако при хронической боли, многие больные отмечают облегчение при использовании влажного тепла, а также применение различных противовоспалительных мазей.

Включать в диету противовоспалительные продукты питания

Ученые выявили ряд продуктов, которые могут уменьшить воспаление и отек суставов — причин большинства болей, связанных с остеоартрозом. Омега-3 жирные кислоты, в частности, играют важную роль в контроле воспаления и улучшения состояния раны, что позволяет замедлить прогрессирование этого заболевания. Выводы этого исследования были опубликованы в ноябре 2015 года в Анналах ревматических заболеваний.

Также в рекомендациях Фонда артрита (США) для уменьшения воспаления при остеоартрозе указано на полезность средиземноморской диеты, которая включает в себя большое количество овощей, цельных зерен, рыбы и полезных жиров.

Иглоукалывание облегчает боли

Древняя китайская практика иглоукалывания заключается в введении тонких игл в определенные точки на теле, чтобы облегчить боль. Исследования в направлении рефлексотерапии до сих пор продолжаются, однако, некоторые работы уже сегодня показали, что акупунктура гораздо лучше при остеохондрозе, чем если ничего не делать. Хотя иглоукалывание и не показывает сильную эффективность по сравнению с другими вариантами лечения.

Массаж помогает

Один час массажа в неделю в течение, как минимум, восьми недель, как было показано, способно уменьшить боли и улучшить подвижность суставов при остеоартрозе, согласно данным, опубликованным в июне 2015 года в Журнале альтернативной и комплементарной медицины. Спазм мышц вокруг суставов при остеоартрозе можно успокоить с помощью массажной терапии, отмечают ученые. Массажист слегка поглаживает, либо разминает мускулы, которые могут стимулировать приток крови, и делают зону массажа более теплой и мягкой.

Но стоит внимательно подходить к выбору массажистов, выбирать тех, кто имеет опыт лечения людей с остеоартрозом, поскольку суставы при этом заболевании очень чувствительны, и воздействие на них должно быть с осторожностью.

Включить СПА процедуры

Подобная рекомендация может показаться немного несерьезной, однако использование СПА, как было показано, достаточно эффективно при лечении остеоартроза. Такие выводы были получены в исследовании, опубликованном в августе 2015 года в выпуске Международного журнала Биометеорологии. Ученые сообщили, что гидротерапия, которая включает в себя ванны в теплой воде или в минеральных водах, могут помочь облегчить боль в суставах. Богатые серой лечебные грязи также известно, как натуральное средство для лечения симптомов остеоартроза. Но механизмы, с помощью которых работает СПА-терапия пока не совсем понятны.

Применять правильную ортопедию

Различные устройства, например, ортопедические стельки могут быть использованы, чтобы помочь поддержать и защитить суставы и облегчить боль при остеоартрозе. Фиксатор, размещенный на воспаленный сустав, может облегчить боли путем поддержки сустава и уменьшить воздействие веса тела на этот сустав. Различные механические устройства с натяжением также могут помочь перестроить суставы, которые искажаются из-за артроза.

Кроме этого возможно использовать и специальную ортопедическую обувь, которая может поглотить часть давления на суставы при ходьбе. Но зачастую самым используемым устройством для ходьбы является трость, которая в большинстве случаев используется неправильно. Очень важно точно измерить свой рост и подобрать под него длину трости.

Практиковать упражнения для ума и тела

Определенные виды психологической практики, которые сосредотачиваются на взаимодействии между душой и телом, могут помочь людям с остеоартрозом, расслабляя и растягивая мышцы, позволяя освободиться от сосредоточении на боли.

Гимнастика Тай Чи также может облегчить симптомы в краткосрочной перспективе, уменьшая боль, скованность движений у людей, которые диагностированы с артрозом в коленях. Такие выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в августе 2013 года в выпуске журнала "Дополнительные методы лечения в медицине".

Электростимуляция также помогает

Короткие электрические импульсы, направленные на стимуляцию нервов через кожу с помощью специальных ручных устройств, способствуют снижению болевых ощущений. К таким выводам пришли ученые в исследовании, которое было опубликовано в августе 2015 года в Журнале операций на колене. Было установлено, что за три месяца применения электростимуляции (под руководством врача) смогло обеспечить уменьшение боли и улучшить функцию суставов.

Стоит обратить внимание на этот метод лечения остеоартроза, но только в том случае, если вас нет вживленного кардиостимулятора или дефибриллятора, или, если причина вашей боли еще не было точно диагностирована.

Улучшить свой сон

Зачастую достаточно сложно уснуть и длительно спать, если у вас боли в суставах, но улучшения вашего сна действительно может помочь вам чувствовать себя лучше. Когда исследователи работали с 367 взрослыми, имеющими остеоартртроз, чтобы улучшить их сон, они обнаружили, что методы по уменьшению бессонницы, хорошо помогали уменьшить и боли в суставах. опубликовано econet

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