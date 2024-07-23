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Остеопороз: 5 главных признаков, которые важно не пропустить на раннем этапе

Источник: headinsider.net 23 июля 2024 6770
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К сожалению, симптомы при остеопорозе малозаметны. Но 5 основных признаков помогут понять о наличии патологии на ранних этапах ее развития, чтобы незамедлительно принять решение о терапии.

Остеопороз: 5 главных признаков, которые важно не пропустить на раннем этапе

Остеопороз получил название «тихая болезнь» из-за того, что симптомы остеопороза схожи с другими патологиями. Данное заболевание провоцирует разрушение структурных тканей кости, делая их хрупкими и чувствительными к повреждениям. Именно поэтому важно не пропустить ранние признаки болезни, и вовремя начать лечение! К патологии склонны люди пожилого возраста, и в основном болезнь костей проявляется у представительниц прекрасного пола. Также вызывать остеопороз могут такие факторы, как зависимость от алкоголя и табака, сидячий образ жизни, авитаминоз и генетическая предрасположенность. Согласно статистике, остеопорозом болеет 17% населения Земли.

5 главных признаков остеопороза на раннем этапе

1. Ломкость и хрупкость костной ткани

Хотя симптомы остеопороза малозаметны, такой признак, как частые переломы и трещины, нельзя оставить без внимания. Болезнь костей сопровождаются разрушением тканей кости, провоцируя серьезные травмы и последствия даже после легких травматических ситуаций. Если человек, просто поскользнувшись, упал, а в итоге получил перелом, то стоит задуматься о наличии такого заболевания, как остеопороз.

2. Рост в минус

Люди, страдающие патологией костной ткани, могут постепенно снизиться в своем росте, и такие признаки остеопороза не всегда заметны. Но если человек обнаружил сброс по росту в 2,5-3 см, то необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу. Так как такие симптомы могут означать, что у больного может иметь место болезнь костей. Необходимо понимать, насколько важно вовремя поставить диагноз и приступить к лечению.

3. Горбатая осанка

Остеопороз часто возникает у людей, у которых наблюдается плохая искривленная осанка. Это объясняется тем, что при остеопорозе ослабевает костная структура, и держать всю систему становится весьма тяжело. Если замечаете у себя такие признаки остеопороза, следует обратиться к лечащему врачу.

Остеопороз: 5 главных признаков, которые важно не пропустить на раннем этапе

4. Резкий болевой синдром в спине

Люди, болеющие остеопорозом, могут ощущать резкий и простреливающий болевой синдром в спине. Хотя такие признаки остеопороза могут свидетельствовать и о наличии других патологий. Таким образом, выполняя простую и привычную домашнюю работу, можно сильно себе навредить. Если человек заметил подобные симптомы, то стоит незамедлительно обратиться к врачу.

5. Нерегулярные биологические часы

На остеопороз у женщин часто указывает такой признак патологии, как сбитый менструальный цикл. Болезни кости в данном случае вызываются понижением общего уровня эстрогена в организме. Также симптоматика возникает из-за пищевого расстройства, поликистозной болезни яичников (СПКЯ) и после чрезмерной физической активности. Чтобы провести диагностику и выяснить, болен ли человек остеопорозом, необходимо сделать тест на минеральную плотность кости. Тест поможет измерить плотность костной ткани в позвонках, бедрах, а также в других частях тела.

Если у человека возникают болезни кости, то организм в любом случае просигнализирует ему об этом. Главное не игнорировать 5 основных симптомов патологии и вовремя начать раннее лечение при остеопорозе.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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остеопороз кости здоровье

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