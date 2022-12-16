От доктора Меркола: домашние средства от 7-ми недугов

Полоскать больное горло соленой водой, съесть ложку сахара при икоте и пожевать карандаш при головной боли – всему этому есть научное объяснение.

Методы исцеления из прошлого, натуральные средства, передаваемые от поколения к поколению, утратили свои основы с появлением современной медицины, в которой есть таблетки от всех возможных болезней. Но разве это значит, что бабушка и все женщины до нее были неправы? Конечно же, нет. На самом деле, со многими недугами, с которыми вы сталкиваетесь, можно справиться с помощью очень простых и натуральных средств. На ресурсе Yahoo Health предлагается семь различных народных средств от распространенных проблем. Ниже я предложу свои собственные рекомендации при этих заболеваниях.

Забудьте о враче с этими простыми народными средствами

Укачивание

Оливки могут помочь, но имбирь - намного лучше. Его традиционно применяют для лечения тошноты, но он неплохо справляется и с укачиванием. Чтобы приготовить чай, просто нарежьте несколько ломтиков свежего имбиря и залейте горячей водой от 30 секунд до нескольких минут. Имбирь очень сильный, поэтому пробуйте чай приблизительно каждые 30 секунд — он очень быстро может стать очень крепким!

Есть и другой способ - более быстрый, но менее элегантный: возьмите половину чайной ложки свежего имбиря, мелко посеките ножом и глотните получившуюся массу целиком. Всякий раз, когда я применял это средство, мне отлично помогало. Это, наверное, самое безотказное травяное средство, которое действует почти всегда.

В дополнение к имбирю, медицинский центр университета Мэриленда также рекомендует использовать перечную мяту и черный белокудренник, которые, фактически, являются традиционным средством при укачивании.

Эти травы можно принимать в таких формах:

Сушеные экстракты в виде капсул, порошка или чая

Жидкие экстракты или настойки

Чтобы приготовить чай с сушеной травой, насыпьте около одной чайной ложки травы в чайное ситечко и опустите его в чашку с горячей водой. Старайтесь не добавлять сахар. Если вам совсем невмоготу пить несладкий чай, попробуйте добавить пару капель жидкой стевии.

Еще один прекрасный метод, к которому вы можете прибегать всякий раз, когда вас начинает укачивать, является техника эмоциональной свободы (EFT). Она уравновешивает вашу тонкую энергетическую систему и успокаивает сенсоры движения, а это ослабляет симптомы укачивания и дает вам возможность получить удовольствие от поездки.

Неприятный запах изо рта

Дьявол кроется в деталях, когда речь идет о применении йогурта для борьбы с неприятным запахом изо рта, потому что тот йогурт, который сейчас продается, в основном, перегружен сахаром и сделан из пастеризованного молока. Вам совсем НЕ нужны эти коммерческие йогурты, поскольку они приносят больше вреда, чем пользы.

Используйте только традиционно ферментированный йогурт, например, кефир, приготовленный из сырого молока без добавления сахара.

Другой альтернативой является употребление традиционно ферментированных продуктов (например, натто или темпех) или прием высококачественных пробиотиков, например «Complete Probiotics».

Почему эти виды продуктов и бактерий помогают справиться с неприятным запахом изо рта? Потому что халитоз, или неприятный запах изо рта, как правило, вызван системными заболеваниями, расстройствами желудочно-кишечного тракта и/или верхних дыхательных путей, а также микробным метаболизмом на языке, в слюне или зубном камне - и все это показатели системного дисбаланса, который можно исправить с помощью пробиотиков в виде пероральной добавки или ферментированных продуктов.

Помимо повторного заселения кишечника полезными бактериями, я настоятельно рекомендую ограничить основное удобрение для бактерий, которые вызывают неприятный запах изо рта, а именно - САХАРА и зерновых, которые быстро расщепляются на сахара. Это автоматически означает сокращение употребления обработанных продуктов (в которых высокое содержание как зерновых, так и сахара/кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы), поскольку из-за них количество бактерий, вызывающих плохой запах, неконтролируемо увеличивается.

Знайте, что эликсиры для полости рта эффективно справляются только с неприятным запахом, вызванным заболеваниями полости рта. Различные полоскания тоже мало помогут, если ваша проблема связана, в основном, с нарушением баланса бактерий в кишечном тракте, например.

Икота

Определенно, НЕ используйте сахар от икоты. Есть много лучших вариантов, которые не вызовут скачок инсулина в крови. Один интересный способ, который многим помогает - это попросить кого-то надавить на козелок ушной раковины, чтобы перекрыть слуховой канал, а самим в это время выпить ПОЛНЫЙ стакан воды. Это единственное наиболее эффективное средство от икоты, которое я пробовал. Только в очень редких случаях оно не помогает.

Экзема

Действительно простой и недорогой способ унять характерный зуд при экземе - положить на эту область компресс с соленой водой. Лучше взять высококачественную натуральную соль, например, гималайскую. Просто приготовьте раствор с теплой водой, намочите компресс и приложите на пораженную область. Вы удивитесь, когда поймете, что зуд практически исчез!

И нужно следить, чтобы кожа было достаточно увлажнена. В этом вряд ли помогут кремы для кожи - кожу следует увлажнять изнутри, употребляя высококачественные омега-3 жиры животного происхождения, например, масло криля.

Кроме того, по моему мнению, полезно добавлять чуть-чуть гамма-линолевой кислоты, как правило, в виде масла примулы, поскольку оно особенно хорошо действует на экзему. Такие продукты, как «криль для женщин», хороши для обоих полов при этом заболевании, поскольку в их состав входят жирные кислоты (омега-3 растительного происхождения, такие как льняное и конопляное семя, хотя и являются, в целом, неплохими источниками омега-3, не обеспечивают клинических преимуществ, необходимых для уменьшения воспаления и отечности кожи).

Кроме того, в развитии экземы огромную роль играет аллергия на пищевые продукты. По моему опыту, наиболее распространенным аллергеном является пшеница, или точнее, глютен. Поэтому отказ от пшеницы и других зерновых, содержащих, будет первым правильным шагом. Отказ от зерновых также снизит количество сахара в системе организма, что позволит нормализовать уровень инсулина и уменьшить имеющиеся воспалительные состояния, включая воспаление кожи. К другим распространенным аллергенам относятся молоко и яйца.

Я рекомендую провести тест исключения и с этими продуктами. Если один из них вызывает у вас проблемы, то, исключив их из своего рациона, вы заметите улучшение - примерно через неделю, а иногда и меньше.

И последнее, но не менее важное: витамин D в виде пребывания на солнце может быть вам лучшим другом, если вы боретесь с экземой и другими заболеваниями кожи, например, псориазом. В идеале, витамин D лучше получать путем воздействия солнечного света, поскольку УФ-Б излучение на кожу не только метаболизирует витамин D, но и помогает восстановить оптимальную функцию кожи. Высокая степень воздействия УФ-Б непосредственно на пораженную кожу - но только не до ожогов! – значительно улучшит ее качество.

Если зимой у вас нет возможности получать достаточное количество солнечных лучей, то достаточно будет качественного солярия. Безопасный солярий обеспечит оптимизированные формы длин волн УФ-А и УФ-Б без опасного воздействия ЭМП.

Грибок на ногах

Забавно, что около пяти лет назад я говорил о рекомендации использовать мазь Vicks VapoRub для лечения грибка ногтей. Реакция моих читателей была удивительной - сотни людей написали мне, чтобы подтвердить: это и вправду помогает! Опыт подсказывает, что когда так много людей на основе личных наблюдений подтверждало что-то, то это что-то да значит. Так что, хотя я и не могу объяснить, почему это помогает, попробуйте - по крайней мере, вреда это не принесет.

Если у вас когда-то был грибок ногтей, то вам известно, что эта досадная проблема может длиться годами без улучшений, поэтому такое простое средство может быть просто спасением для многих людей.

Один из способов уменьшить риск грибковых инфекций - снизить потребление сахара, который питает грибки. Кроме того, полезно регулярно плавать в океане.

Я тоже боролся с этой проблемой и никак не мог найти рецепт или натуральный способ, пока не начал проводить зиму в субтропическом климате. Около 1,5 лет назад у меня был рецидив, когда я полгода ходил в неопреновой обуви без носков. Но проблема исчезла после зимы в субтропиках - я ходил без туфель, а ногти на ногах ежедневно подвергались прямому воздействию солнца. УФ-лучей было более чем достаточно для решения этой проблемы. И никакой мази «Vapo Rub» не понадобилось. Правда, на это действительно уходит 4-6 месяцев почти ежедневного воздействия солнца в сочетании с ношением сандалий большую часть времени, чтобы не было влажной среды для роста грибков.

Головная боль

Если вы склонны к головным болям, я настоятельно рекомендую пересмотреть свой образ жизни, чтобы определить первопричину. Существует множество типов головных болей, каждый из которых имеет собственный набор триггеров.

Я обнаружил, что на общие головные боли, которые не связаны с напряжением или неправильной осанкой, особенно эффективно влияет отказ от пшеницы, зерновых, сахара, искусственных подсластителей и консервантов, а также всех жидкостей, кроме воды. Этот совет будет полезен и тем, кто страдает от периодических мигреней. Просто не забывайте придерживаться этого курса, поскольку изменения в рационе действуют не сразу.

Мигрень - еще один распространенный вид головной боли, и, по моему опыту, у многих людей ее вызывают искусственные подсластители, особенно аспартам. Так что избегайте всех диетических продуктов.

К двум методам неотложной помощи относятся внутривенное введение магния и техника эмоциональной свободы. Эта техника, в частности, очень эффективна для облегчения боли всех видов, зачастую избавляя от боли за считанные минуты.

Инфекции верхних дыхательных путей и боль в горле

Все больше фактов свидетельствуют о том, что витамин D играет ключевую роль в иммунной системе, поэтому поддержание оптимального уровня витамина D — это ваша защита номер один от инфекций всех видов, включая инфекции верхних дыхательных путей.

Недостаток витамина D в зимнее время (организм вырабатывает этот витамин в ответ на воздействие солнечного света) связывают с сезонным ростом простуд и гриппа, а ряд исследований обнаруживает связь между низким уровнем витамина D в крови и повышением риска респираторных инфекций.

Еще одним очень простым и недорогим лечением, которое удивительно эффективно для инфекций верхних дыхательных путей, является перекись водорода. У многих моих бывших пациентов были замечательные результаты лечения простуд и гриппа в течение 12-14 часов при закапывании нескольких капель перекиси водорода (H2O2) в каждое ухо. Бутылочка 3-процентного раствора перекиси водорода продается в любой аптеке и стоит совсем недорого. Вы услышите, как лопаются пузырьки - это совершенно нормально, и, возможно, почувствуете незначительное жжение. Подождите, пока утихнут пузырьки и чувство жжения (как правило, от 5 до 10 минут), затем вылейте жидкость из уха на салфетку и повторите с другим ухом.

Для лечения больного горла немного есть средств, настолько проверенных временем, как мед. Только убедитесь, что используете сырой мед, поскольку подавляющее большинство меда для продажи очень обработано или очищено, что, как и большинство других очищенных продуктов, может способствовать возникновению заболеваний и навредить, а не помочь здоровью.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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