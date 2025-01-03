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От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Автор: Econet 03 января 2025 5920
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Кориандр известен всем как замечательный продукт кулинарии. Он обладает ярким и неповторимым ароматом. Причем, используются как семена, так и зелень растения. А как можно применять кориандр для лечения различных заболеваний? Вот перечень недугов, от которых поможет избавиться обычный кориандр.

От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Семена ароматного кориандра как пряность вводят в колбасные изделия, сыры, всевозможные соленья, маринады, пиво, ликеры бородинский хлеб. А зелень кориандра – кинзу – хозяйки с удовольствием добавляют в приготовленные блюда. Но на этом сфера применения кориандра не исчерпывается. Ценные свойства данного продукта дают основания использовать его в области медицины.

Кориандр – ингредиент различных народных средств против широкого спектра заболеваний

Свойства и возможности кориандра

Кориандр имеет высокую концентрацию необходимых для организма хим. соединений.

В составе этих семян есть следующие необходимые для жизнедеятельности организма вещества и элементы:

  • пектин;
  • рутин;
  • фолиевая, аскорбиновая кислоты;
  • натрий (Na), железо (Fe), фосфор (P), фтор (F), медь (Cu), калий (K), кальций (CA);
  • витамины В, С, А, РР;
  • аромамасла.

От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Возможности кориандра:

  • усилление иммунной защиты;
  • укрепление сосудистых стенок;
  • противомикробный, антивирусный и антивоспалительный эффект;
  • профилактика работы суставов, состояния костей и мускулов;
  • поддержка кроветворения;
  • оптимизация функций пищеварения;
  • позитивное воздействие на состояние нервной системы;
  • незначительное антистрессовое действие;
  • противоотёчный эффект, оптимизация функций мочевыделительной системы;
  • диуретический эффект;
  • оздоровление десен;
  • борьба с метеоризмом и кишечными коликами;
  • оптимизация гликемического индекса при диабете;
  • болеутоляющий эффект.

Такой насыщенный состав дает возможность вводить кориандр в профилактические и терапевтические составы. 

Применение кориандра в области медицины

В терапевтических и профилактических целях данное растение используют с самой древности: упоминание о кориандре и его свойствах можно отыскать в документальных сведениях Древнего Египта. Как правило, в терапии используют свежеотжатый сок из листа кориандра и отвар из высушенных листьев.

Растение позитивно действует на функции пищеварения и мочевыделения. Он усиливает аппетит, избавляет от метеоризма. Полезен при большом перечне патологий функций пищеварительного тракта. 

Кориандр оптимизирует функции печени при застоях в этом важном органе. Практикуют кориандр и в профилактических целях при почечных недугах.  

Кориандровый сок дают аллергикам (принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, при зуде и высыпаниях употребляют наружно.

Растение используется для улучшения вкуса и запаха целого ряда медикаментозных препаратов.

Перечень заболеваний и состояний, когда успешно применяется кориандр и его продукты

  • Расстройства желудка.
  • Малярия.
  • Астма. 
  • Паразиты в организме.
  • Проблемы с сексуальной энергией, функцией деторождения.
  • Скопление газов в кишечнике, несварение, расстройство желудка, тошнота (применяется настойка смеси семян кориандра и кардамона).
  • Выведение из организма шлаков.
  • Заболевания почек: имеет мягкий мочегонный эффект, убираает воспаление при цистите, воспалительных процессах почек, мочевого и желчного пузыря, благоприятствует выведению камней. Применяется при профилактическом очищении почек и при лечении отеков.
  • При приготовлении антисептических, желчегонных, болеутоляющих медикаментозных препаратов (семена).
  • Бронхит и воспаление легких (отвар семян и зеленых листьев как отхаркивающее средство).
  • Ревматические боли (кориандровое масло в составе мазей). 
  • Нехороший «аромат» из полости рта (достаточно пожевать семена кориандра)

От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Вероятный ущерб от применения кориандра

Любой продукт растительного происхождения не употребляют бездумно и бессистемно. Возможны определенные противопоказания, например, наличие хронических заболеваний, диеты, пищевая аллергия.

Противопоказан кориандр лицам, у которых наблюдается:

  • пониженное давление;
  • обострение язвенных состояний желудочно-кишечного тракта;
  • ишемия;
  • инфаркт миокарда;
  • сосудистые тромбы;
  • повышенная кислотность.

В период беременности и лактации, категорических предостережений не имеется. В любом случае необходима консультация с вашим доктором.

Детям кориандр (как и прочие пряности) показан в меню не ранее 3-х лет.   

Теперь вы знаете, что растение кориандр может принести большую пользу здоровью и не только послужить профилактическим средством в определенных состояниях, но и применяться в комплексе с основной терапией. 
Однако, не забывайте о том, что полезные свойства растения для одного человека могут оказаться целительными, а для другого – источником вреда. Поэтому всегда консультируйтесь с вашим доктором относительно новых способов и средств для здоровья и борьбы с заболеваниями.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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здоровье кориандр

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