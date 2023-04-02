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Ожирение и печеночный метаболизм: Теория двух ударов

Источник: норма-веса.рф 02 апреля 2023 6886
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В настоящее время неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) является одним из самых распространенных заболеваний в гепатологии, приводящим к ухудшению качества жизни, инвалидизации и смерти.

Ожирение и печеночный метаболизм: Теория двух ударов

Ожирение негативно сказывается на структуре и функции многих органов, и печень не является исключением. Все патологические изменения в печени объединены общим понятием: НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени). Примечательно, что аналогичные негативные процессы развиваются в печени при злоупотреблении алкоголем. Поэтому аббревиатура НАЖБП акцентирует, что алкоголь в повреждении печени при данной ситуации не играет никакой роли.

Неалкогольный жировой гепатоз: причины развития и симптомы

  • Механизм развития НАЖБП
  • Симптомы заболевания

А среди других, неалкогольных, причин самая частая – это ожирение и ассоциированный с ним сахарный диабет II типа. Синонимы НАЖБП – неалкогольный жировой гепатоз, неалкогольная жировая дистрофия печени.

Механизм развития

Последовательность патологических изменений в печени при ожирении выглядит следующим образом:

  • Стеатоз – диффузное скопление жировых включений в функциональных печеночных очных клетках, гепатоцитах;
  • Стеатогепатит – последующее воспаление в печени;
  • Фиброз и цирроз – гибель гепатоцитов и рост на их месте соединительной ткани.

Ожирению часто сопутствует сахарный диабет II типа – между этими двумя заболеваниями существует прямая зависимость. Относительная инсулиновая недостаточность при сахарном диабете II типа формируется на фоне инсулинорезистентности – снижения чувствительности тканей к действию инсулина. Именно инсулинорезистентность является пусковым фактором печеночного стеатоза и последующих структурных изменений в печени при ожирении.

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При инсулинорезистентности абсолютное количество инсулина, продуцируемого поджелудочной железой, возрастает. Это сопровождается повышением интенсивности липолиза – распада жиров, хотя общее количество жировой ткани не уменьшается. В результате липолиза возрастает количество СЖК – свободных жирных кислот, которые откладываются в гепатоцитах. Дальнейший ход событий отображен в т.н. теории двух ударов.

Первый удар – это скопление СЖК в гепатоцитах. В норме СЖК подвергаются бета-окислению с образованием конечных продуктов – углекислого газа, воды, и выделения большого количества энергии. Избыток СЖК при интенсивном липолизе подвергается эстерификации с образованием ТГ (триглицеридов), или, попросту, жиров. Последние скапливаются в виде жировых включений в гепатоцитах – развивается стеатоз.

Далее следует второй удар - разобщение многих биохимических процессов с выходом в печеночную ткань т.н. медиаторов воспаления, биологически активных веществ, запускающих стеатогепатит. Местное печеночное воспаление проходит с образованием свободных радикалов – молекул, у которых на внешней электронной орбите имеется дополнительный электрон. Именно этим обусловлена способность свободных радикалов повреждать клетки. Повреждение гепатоцитов сопровождается их гибелью с исходом в цирроз и фиброз.

НАЖБП сопровождается угнетением всех функций печени, важнейшая из которых – синтез белков. Кроме того, формируется холестаз – нарушение образования желчи и ее застой в желчных протоках. Дефицит белков и холестаз еще больше усугубляют нарушения липидного обмена при ожирении.

Ожирение и печеночный метаболизм: Теория двух ударов

Симптомы

Все эти патологические процессы протекают медленно, и поначалу – бессимптомно. Даже такой типичный признак как боль в правом подреберье наблюдается нечасто. Ведь печень сама по себе не болит. Поэтому гибель гепатоцитов остается незамеченной, если печень не увеличивается в размерах, и не растягивает печеночную капсулу.

Фиброз и цирроз наоборот, сопровождаются уменьшением размеров данного органа. В дальнейшем холестаз и низкая ферментативная активность печени приводят к таким симптомам как тошнота, вздутие живота, непереносимость жирной пищи, чередование запоров и поносов. Цирротические изменения в конечном итоге осложняются синдромом портальной гипертензии – избыточным кровенаполнением в системе воротной вены.

Данный синдром сопровождается появлением характерных сосудистых звездочек на коже. Сама кожа бледная или желтушная из-за избытка билирубина. Вены пищевода и геморроидального сплетения извиты и расширены. Дефицит белка приводит к снижению иммунитета, к малокровию и к нарушению свертывания крови.

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода – типичная причина гибели таких пациентов.
Правда, процесс перехода стеатоза в цирроз довольно длительный (не менее 10 лет), и не является неотвратимым.

Своевременная диагностика (лабораторные анализы, УЗИ, радиоизотопная сцинтиграфия) поможет вовремя обнаружить проблему. А медикаментозное лечение (витамины, пищеварительные ферменты) на фоне диеты с исключением жиров устранит фатальный исход.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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