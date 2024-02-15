Панорама лица: Искусство диагностики по лицу

“Нет ничего тайного, которое не стало бы явным”. Поэтому любая патология обязательно проявится на лице.

“Древняя восточная медицина исходила из того, что организм целостен, и центром органически целого являются “главные органы”, которые связаны с другими частями тела и кожей. Эта система связи проявляется в обмене энергии между внутренними органами и кожей, языком, глазами, ушами, носом, т.е. внешними органами. Поэтому при возникновении болезненного процесса, внутренние органы рассматривались как “причина болезни”, а кожа и поверхностно расположенные органы - как арена внешней симптоматики”.

Ma Фолинь

Что есть наше лицо и почему его изучение столь информативно? Наука утверждает, что каждая черточка лица, каждый штрих - это материализованные качества, выражающие те силы, которые Эго или Монада создали посредством мысли. В материальности мысли сегодня уже редко кто сомневается. Кроме мысли, узоры лица созданы посредством слова или действий либо в этой, либо в другой жизнях. Физическое тело строится по матрице энергетического или, точнее, эфирное энергетическое тело строит по своему образу и подобию физическое тело. В этом заключена великая мудрость святого писания, утверждающего, что Творец создал нас по своему образу и подобию, и это действительно справедливо как в научном, так и в эзотерических аспектах. Именно поэтому лицо каждого из нас индивидуально и является витриной как добродетелей, так и пороков.

Лицо зеркало здоровья - диагностика заболеваний по лицу

“Лицо есть зеркало судьбы”, и опытный физиогномист может, изучив его, узнать все об обратившемся к нему человеке. Наше лицо и весь наш облик - это полотно, сотканное нашими мыслями, желаниями, целями, устремлениями и поступками.

Голова - это физический аналог самого Эго. Семь отверстий в голове - семь окон тела, согласно китайской натурфилософии, выражают фундаментальные качества и функции и являются проекциями внутренних органов.

В трактате Найцзин сказано: “Печень управляет цветом, сердце управляет запахами, селезенка управляет вкусами, легкие управляют звуками, а почки управляют жидкими выделениями организма. Нос является передовым сторожевым постом (хоу) для легких и доносит им сведения о различных ароматах и запахах. Уши являются передовым сторожевым постом для почек и доносят им услышанные звуки, управляют мышлением, а следовательно, умственными способностями ”.

Далее в Найцзин говорится: “Печень хранит Дух Хунъ, который поддерживает и проясняет Дух Шэнь, Сердце хранит Дух Щэнь, который представляет из себя превращающую и очищающую силу, открывающую Сердце для Любви, сострадания и милосердия. Вместе с эссенцией Цзин они имеют весьма тонкую структуру. Селезенка управляет кровью внутри тела, согревает пять плотных органов, хранит сознание и Дух Чжи; Легкие хранят Дух По. Дух По выходит из тела и возвращается обратно с эссенцией Цзин. У человека имеются две почки - почки хранят желание, им соответствуют органы чувств и страсти. От почек зависят талант к искусству и изобретательность. Именно поэтому в почках находится энергия “эссенция Цзин ”.

Следовательно, основные Духи располагаются в пяти плотных органах. Они являются их органами управления и состоят из высокочастотной Духовной ткани. При лечении этих главных инь- ских органов следует обращаться за помощью к их Духам.

Существуют разные карты лица с проекцией на них внутренних органов и систем, аналогично тому, как существуют самые разнообразные схемы органов на кистях и стопах. Несомненно, что любая часть тела представляет отражение целого, равно как человек отражает всю Вселенную.

Мы рассмотрим часть этих карт, все они достаточно интересны, обоснованы и позволяют весьма быстро ориентироваться в диагнозе и проводить лечение органов и систем непосредственно на лице, ориентируясь на нем, как на зоне проекций соответствующих органов. Такой метод широко применяется вьетнамскими специалистами по акупунктуре, которые используют с этой целью как акупунктуру, так и точечный массаж. Автор использует акупунктуру, т. к. она дает быстрый эффект и при этом вызывает улучшение состояния кожи за счет дополнительной энергизации (лечебная косметическая акупунктура).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

При оценке состояния больного необходимо прежде всего обращать внимание на изменения цвета кожи и глаз.

Энергия плотных и полых органов концентрируется в глазах.

Если глаза пациента блестят, то и голос его тоже будет сильным.

Голос связан с дыхательной системой, при всяком изменении голоса должно возникнуть подозрение на неблагополучие в легких.

Если взгляд пациента безжизненный, голос слабый, цвет лица изменен - следует думать о наличии заболевания. Противоположные данные с большой достоверностью указывают на сбалансированное состояние здоровья человека.

Каждый из нас, наверняка, утепляя ноги, руки, туловище, голову модными и красивыми теплыми вещами, задавал себе вопрос: отчего же лицо остается открытым и не мерзнет? Великая заслуга китайской медицины в том, что ей доступна любая интерпретация явлений и фактов. Так почему же наше лицо столь устойчиво к низким температурам?

Дело в том, что маршруты всех главных янских сосудов, а также внутренние пути и связи инь- ских, собираются на лице и голове. В Наньцзин сказано, что когда “янская Ци расцветает, тогда человек не испытывает холода”. А в древнем трактате “Лин Шу” говорится, что “все каналы поднимаются вверх до лица, и тогда на лице жизненная сила Ци расцветает, человек перестает испытывать холод, потому что там у него увеличивается жар”.

Энергия Ян подходит к глазам, благодаря этому человек может видеть. Энергия, циркулирующая по бокам и на передней поверхности туловища, скапливается в ушах, благодаря этому человек слышит; энергия, образующаяся в верхнем и среднем обогревателе и в толстом кишечнике, поднимается к носу, благодаря этому человек ощущает запахи. Питательная энергия, идущая от желудка к кончику языка, позволяет ощущать вкус.

Суммарная жидкая часть всех энергий подходит к лицу и обеспечивает его питание, благодаря этому кожа и мускулатура лица прочны и устойчивы к разным температурам. При нарушении циркуляции какого-либо носителя страдает определенный участок кожи лица.

Поэтому, зная маршруты меридианов, можно с большой уверенностью осуществлять диагностику. На лице, как на карте, располагаются семь ’’Титулованных Ворот-отверстий” Сянь-мэнь, входные и выходные отверстия плотных и полых органов. Согласно образной терминологии Наньцзин:

“Губы являются воротами дракона, Зубы являются Отверстными Воротами, Глотка - Ворота Вдоха, Желудок - Ворота Блеска, выходное отверстие Желудка - Великой кладовой. Скрытые ворота - отверстие ануса - Ворота Духа По. Глаза - зеркало Печени, Нос - сторожевой пост Легких, Уши - представители и Ворота Почек.

Селезенка, как известно, управляет губами, это значит, что из Ворот Дракона выходит энергия селезенки и отражает Блеск Земли. Дракон символизирует движение, следовательно, подвижность губ позволяет принимать пищу. Через ротовую полость и зубы, которые называются Отверстными Воротами, энергия сердца и речь выходит вовне. Обратным транспортом через рот и зубы в пищевод и желудок проходит пища. Через глотку к легким, а затем ко всем плотным органам проникают дыхание (энергия) и звуки. Именно поэтому глотку называют Воротами вдоха. Отработанная энергия из легких выходит через анус. Легким соответствует дух По, поэтому прямая кишка и анус называются Воротами Духа По ”.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Вот почему наше лицо является такой удобной картой-панорамой для изучения всяческих отклонений в работе органов. Цветовые особенности, строение костей и мягких тканей позволяют судить о процессах, происходящих в организме. Причем костная основа лица и черепа стабильна и сохраняет статус, полученный от рождения. Мягкие же ткани изменчивы, их изменения отражают все проблемы, связанные с настоящим и будущим.

Следовательно, лицо, в силу своей выразительности, стабильности и информативности, наличия “окон” органов позволяет проводить расширенную диагностику.

При достаточном навыке специалист при диагностике по внешнему виду не только оценивает внешние признаки, анализирует их и сопоставляет, но и чувствует исходящие от человека информационно-энергетические излучения, позволяющие сделать быстрый вывод об эмоциональных и физических проблемах пациента. Здесь большое значение имеет интуиция, а в процессе работы и приобретения опыта интуитивные качества врача утончаются и обостряются.

Следует отметить, что по одному признаку еще нельзя делать заключение о патологическом процессе, его надо подкрепить дополнительными данными. Например, если на лице в “регионе” сердца обнаруживаются изменения (цвет, высыпания, шелушение кожи, участки сухости и т. д.), обязательно следует исследовать кожу на туловище по маршруту этого меридиана. Как правило, такие же нарушения дублируются и на коже тела.

Очень важно знать и помнить, что внешние проявления недуга имеют прежде всего, в своей основе, причины духовного порядка, тесно связанные с эмоциональными деструкциями, формирующие определенный образ мыслей и поведение человека.

Весьма часто признак, появившийся на лице, еще не указывает на манифестацию заболевания, а лишь сигнализирует об энергетических сбоях.

Кроме того, родимые пятна врожденного характера как плоские, так и выпуклые, расположенные на лице или теле в зоне маршрута одного из меридианов, свидетельствуют о его слабом энергоинформационном состоянии.

Но если ряд признаков указывает на одно и то же заболевание и если оно еще не проявилось, то проявится обязательно. К сожалению, вся диагностическая аппаратура выявляет патологию в разгар ее манифестации, абсолютно не фиксируя различные энергетические нарушения. А эти нарушения вначале появляются на полевом уровне.

И, главное, необходимо знать, что любой признак, который обнаруживается на лице, означает нарушение законов Космоса и Пути. При осмысливании ситуации признак и проблема могут исчезнуть, а болезнь не развиться.

Занимаясь диагностикой по внешнему виду, следует помнить, что “нет ничего тайного, которое не стало бы явным”. Поэтому любая патология обязательно проявится на лице.

Из центра пупа во время формирования тела происходит расширение туловища вверх и вниз - верхняя сфера заканчивается головой, а нижняя заканчивается сакральными областями - крестцом и копчиком. Поэтому выражение “пуп земли” полностью отражает его функциональное значение и название. Во время родов и после рождения ребенка функция пуповины замещается ротовой полостью и жизненно важной зоной шеи.

Согласно Закону подобия, каждая клетка человеческого организма располагает информацией обо всем организме, следовательно, любую самостоятельную часть тела, его структурную единицу можно условно разделить на главные области и органы тела. Весьма убедительным примером такого деления является нос. Если область над переносицей принять за голову, то на поверхности носа можно расположить все органы и системы, и кончик носа при таком “раскладе” будет отражать мочеполовую систему.

В течение внутриутробного развития плода ведущие функциональные системы организма и их главные органы делегируют проекции этих органов на лицо, располагая их в четырех крупных регионах соответственно: пищеварительная и респираторная; нервная, циркуляторная и выделительная системы. Одна из интересных схем, отражающая корреляцию лицо-органы, представлена М. Куши, известным в Японии и США специалистом по макробиотике.

Принципы Инь-Ян имеют огромное практическое значение в определении типа личности и его склонности к определенным заболеваниям исходя из особенностей костной структуры пиття и мягких тканей.

Мы уже упоминали, что костная структура определяет врожденные свойства - наследственность личности и ее астрологическую предопределенность. Она стабильна и неизменна. Мягкие ткани лица, помимо врожденных знаков, информируют о приобретенных особенностях и свойствах личности в связи с жизненными обстоятельствами и перипетиями судьбы.

Принцип “пяти первоэлементов” отражает на лице превалирование той или иной стихии или ее недостаток. Все зоны лица соответствуют определенным первоэлементам и связанным с ними стихиям. Так, глаза соответствуют Дереву (печень, ж/пузырь), рот и губы - Земле (желудок, селезенка, поджелудочная железа); уши, брови - Воде (почки, мочевой пузырь), нос -Металлу (легкие, толстый кишечник). Все лицо - Объединенному Огню (сердцу, тонкому кишечнику) - перикарду - тройному обогревателю.

Гармоничность всех черт, здоровый цвет лица, упругость кожи и ушных раковин свидетельствуют о балансе энергий, физическом и психическом благополучии. Изъяны на лице, бледность или изменение цвета, снижение тургора кожи, высыпания, сухость или повышенная жирность и потливость, говорят о нарушениях внутренних органов. Например:

Глаза - зеркало Души, их цвет, блеск и живость могут свидетельствовать о степени жизненности. В книге “О внутреннем” Нэй-Цзин сказано: “Дерево - ключ к пониманию глаз, блеск его проявляется в ногтях”.

О преобладании энергии Дерева в организме свидетельствуют краснота и желтизна радужной оболочки глаз и скошенные вверх глазные яблоки.

Таких людей характеризует нетерпимость, склонность к взрывам гнева, стойкость, воля и решительность.

О недостатке энергии Дерева свидетельствуют впалые глаза, лишенные блеска, отмеченные печатью уныния и тоски. Таких людей характеризует склонность к печали, депрессии, к пессимизму, меланхолии.

Помимо этих свойств имеет значение размер глаз. У мужчин резко опущенное верхнее веко - признак энергетического истощения. Темный цвет под глазами у нижних век с отечностью свидетельствует о поражении почек, о нарушении их функциональной активности.

На Востоке очень часто отождествляют типы глаз с глазами определенного животного и судят о психофизической модели человека по свойствам и повадкам тех или иных животных. В этом отождествлении заключена истина о единстве всего сущего в мироздании и о едином пути эволюции.

Среди животных, чьи глаза и черты характера сходны с определенными людьми, фигурируют: Дракон, Тигр, Слон, Овца, Лошадь, Вепрь, Волк, Феникс.

Губы соотносятся с элементом Земля - Инь и отражают состояние пищеварения. Их энергоносителями являются меридианы селезенки- поджелудочной железы и желудка, которые ответственны за сознание, менталитет, воображение и размышление.

На губах, равно как и на других частях тела, проецируются внутренние органы. Это весьма важно, так как любой сюрприз на губах, как-то: герпес (лихорадка), появление пятнышек разного цвета, зуд, либо отечность - необходимо идентифицировать с картой губ. В результате такого сопоставления выясняется орган, подающий сигнал бедствия.

На рисунках представлены схемы соответствия органов, разработанные древними врачами Китая, Вьетнама, Аюрведы, Японии. Мы предлагаем их с целью детального ознакомления и изучения, так как помимо диагностических возможностей, они с большим успехом применяются и в терапевтических целях.опубликовано econet

Эмма Гоникман "Искусство диагностики по лицу. Атлас"

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet