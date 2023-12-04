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Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Источник: Econet 04 декабря 2023 6118
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Какие упражнения выбрать для укрепления позвоночника? В каком режиме их выполнять? Эти два упражнения дадут эффект при определённых проблемах позвоночника.

Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Следующие упражнения выполняются в положении на четвереньках. В этом положении позвоночник максимально разгружен. Это так называемая паркетная гимнастика, завоевавшая сегодня широкую популярность в Америке и Европе.

Упражнение «Кошка смотрит вверх»

Упражнение способствует укреплению мышц задней группы шеи. Выполняется в две фазы.

Исходное положение – стоя на четвереньках.

Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Первая фаза изометрическая: мягко, медленно поднимите голову вверх, посмотрите в небо. Постарайтесь удержать достигнутое положение в течение 15–30 секунд.

Вторая фаза растяжения задней группы мышц шеи: спокойно и медленно опустите голову, она должна свободно повиснуть, – задержитесь в достигнутом положении в течение 15–30 секунд. Повторите весь цикл 3 раза.

Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Упражнение «Кошка смотрит в сторону»

Упражнение способствует укреплению мышц задней и боковой групп шеи, мышц шейно-затылочной области. Выполняется в две фазы.

Исходное положение – стоя на четвереньках (ил. 195).

Первая фаза изометрическая: мягко, медленно поднимите голову вверх, поворачивая ее в сторону, взгляд в сторону вверх. Постарайтесь удержать достигнутое положение в течение 15–30 секунд.

Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Паркетная гимнастика: Упражнения для шеи доктора Борщенко

Вторая фаза растяжения задней группы мышц шеи: спокойно и медленно опустите голову, она должна свободно повиснуть, – задержитесь в достигнутом положении в течение 15–30 секунд. Повторите то же, повернув голову в противоположную сторону. Повторите весь цикл 3 раза.опубликовано econet

Из книги "Позвоночник без боли", Игорь Борщенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Игорь Борщенко позвоночник шея упражнения здоровье

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