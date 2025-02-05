ПЕЧЕНЬ: признаки возможных проблем — не пропустите!

От того, насколько эффективно печень справляется со своими задачами, зависит наше самочувствие и здоровье.
Роль печени трудно переоценить. Ее основная функция – нейтрализация вредных веществ, поступающих в организм или образующихся в нем в ходе его жизнедеятельности. От того, насколько эффективно печень справляется со своими задачами, зависит наше самочувствие и здоровье. Неполадки в работе печени приводят к самым разным заболеваниям. Как же определить состояние этого важного органа, чтобы вовремя принять меры?
Сложность диагностики многих болезней печени в том, что до поры до времени многие из них протекают бессимптомно. Дело в том, что в самой печени нет нервных окончаний, и болеть сама по себе она не может, даже если болезнь уже началась. Из-за отсутствия явного болевого синдрома можно пропустить начало серьезной болезни. Но все не так фатально – многие болезни печени можно выявить по косвенным признакам, несмотря на всю свою скромность, печень все-таки сигнализирует нам о неполадках в ней всеми доступными способами.
Конечно, сами по себе слабость и утомляемость ни о чем не говорят. Они могут быть следствием недавно перенесенной болезни, проблем с давлением, признаком сердечно-сосудистой недостаточности, гастрита. Они могут быть признаком надвигающейся простуды. Словом, любая болезнь может вызвать слабость.
Но, если нет никаких намеков на инфекционное заболевание, человек постоянно высыпается, вовремя ложится спать и не страдает от болезни сердца, однако постоянно испытывает слабость, упадок сил, плохое самочувствие без причины, то стоит проверить печень.
Такое состояние свидетельствует об интоксикации организма. Печень же как раз и отвечает за нейтрализацию токсинов. Как только она перестает с этим справляться, нарастают симптомы самоотравления организма. Отсюда первый симптом – слабость и утомляемость.
Боль в правом подреберье может свидетельствовать о неполадках работы печени. При этом на самом деле болит вовсе не она. Нервные окончания есть не в печени, а в покрывающей ее оболочке. Увеличение печени в размерах из-за болезни ведет к натягиванию оболочек ее долей и появлению болей.
При этом боль никогда не бывает острой. Она тупая, неясная, но настойчивая и длительная. Нарастание проблем ведет к тому, что боль может стать постоянной, ноющей. Усиливаться она может при движениях.
Также боль может отдавать под правую лопатку и в спину. Поэтому если стала часто побаливать спина или лопатка, не стоит все сваливать на остеохондроз – имеет смысл проверить печень.
Сильная, схваткообразная боль свидетельствует не о болезни печени, а о проблемах ее соседа – желчного пузыря и желчевыводящих путей. Сильная боль, усиливающаяся при надавливании, говорит о гнойном холецистите. В этом случае пора вызывать скорую помощь.
Еще один характерный признак. Он может сопровождать хронический холецистит. Если тяжесть беспокоит постоянно, стоит пройти детальное обследование – этот симптом свойственен циррозу печени в начальной стадии, гепатиту, развитию опухолей.
Любые проблемы с ней рано или поздно отражаются на состоянии кожи. И неудивительно – печень перестает разрушать токсины так как надо, и кожа, являясь выделительным органом, берет на себя часть работы. Но работать в таком режиме она долгое время не может, поэтому очень скоро начинает страдать сама.
Итак, задуматься о том, что печень не в порядке, надо, если обнаружите описанные ниже признаки.
Нередко болезни печени имеют всю симптоматику болезней пищеварительного тракта. Поэтому появление неустойчивого стула, беспричинных поносов, изжоги, неприятного вкуса во рту, рвоты и тошноты должно насторожить и заставить отправиться к врачу.
К характерным признакам проблем с печенью относятся изменение цвета мочи на темно-желтый и изменение цвета кала. Как правило, это свидетельствует о развитии болезни Боткина и иных видов гепатитов. В сочетании с желтизной кожи – почти точное доказательство наличия гепатита А.
Иногда о болезнях печени могут говорить симптомы, которые кажутся никак не связанными с ней. Многие удивятся, но о проблемах с печенью могут говорить нарушения менструального цикла у женщин. Хотя если копнуть глубже, в этом нет ничего странного – печень выводит из организма лишние эстрогены. Нарушения ее работы приводит и к нарушению гормонального баланса в организме.
Также у мужчин болезни печени могут вызвать проблемы с эрекцией и даже импотенцию. Это тоже является следствием нарушения гормонального фона.
Также стоит обратить внимание на появление во взрослом возрасте угрей. Угри часто бывают признаком нарушения гормонального фона или работы печени.
К нехарактерным признакам болезней печени также относится:
Эти признаки надо рассматривать в комплексе с остальными. И если отмечается еще несколько признаков болезней печени, надо идти на обследование.
Одна из характерных примет неблагополучия с печенью является стойкая субфебрильная температура в течение нескольких месяцев без признаков простуды и иных инфекционных заболеваний. Если отмечается температура в 37 градусов – надо обязательно проверить печень – это может быть признаком цирроза печени. Резкий подъем температуры до высоких пределов говорит о гнойных процессах и остром холецистите.
Это достаточно сложный вопрос. Считается, что к болезням печени приводят неправильное питание, обилие жирной пищи, приверженность к диетам, стрессы, злоупотребление алкоголем, применение некоторых лекарств. Но это далеко не все. В ряде случаев к болезням могут привести различные инфекции, паразиты, например, лямблиоз, наследственная предрасположенность.
Стоит обратить внимание на следующие признаки – нарастающее беспричинное истощение, особенно если не происходит никаких изменений в питании, периодическая желтушность, тошнота, утомляемость, боли в боку, кожный зуд, вздутие живота и появление вен на животе.
Косвенными признаками могут быть изменения холестеринового обмена, нарушения зрения и болезненность в суставах.
Хронические гепатиты могут проявляться первоначально слабостью, утомляемостью, желтухой и зудом кожи.
Злокачественную опухоль можно заподозрить, если наблюдается резкое истощение в течение нескольких месяцев в сочетании с болями в правом боку. При этом боль может быть сильной или совсем слабой. Доброкачественные опухоли чаще всего протекают совершенно бессимптомно.
Причиной развития абсцесса могут быть паразиты в полости печени или бактериальные инфекции. Главным признаком тут может быть длительно держащаяся высокая температура. При этом нет никаких признаков простудных заболеваний. В совокупности с температурой появляется болезненность в правом боку, которая чувствуется при надавливании.
Болезни печени могут быть очень опасными и привести к печальному исходу для жизни. Поэтому очень важно вовремя заметить их и начать лечение. И в этом случае очень полезно знать симптомы, свидетельствующие о неполадках с печенью.опубликовано econet
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