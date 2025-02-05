ПЕЧЕНЬ: признаки возможных проблем — не пропустите!

От того, насколько эффективно печень справляется со своими задачами, зависит наше самочувствие и здоровье.

Роль печени трудно переоценить. Ее основная функция – нейтрализация вредных веществ, поступающих в организм или образующихся в нем в ходе его жизнедеятельности. От того, насколько эффективно печень справляется со своими задачами, зависит наше самочувствие и здоровье. Неполадки в работе печени приводят к самым разным заболеваниям. Как же определить состояние этого важного органа, чтобы вовремя принять меры?

Наиболее типичные признаки возможных проблем

Печень — скромница

Сложность диагностики многих болезней печени в том, что до поры до времени многие из них протекают бессимптомно. Дело в том, что в самой печени нет нервных окончаний, и болеть сама по себе она не может, даже если болезнь уже началась. Из-за отсутствия явного болевого синдрома можно пропустить начало серьезной болезни. Но все не так фатально – многие болезни печени можно выявить по косвенным признакам, несмотря на всю свою скромность, печень все-таки сигнализирует нам о неполадках в ней всеми доступными способами.

Слабость и утомляемость

Конечно, сами по себе слабость и утомляемость ни о чем не говорят. Они могут быть следствием недавно перенесенной болезни, проблем с давлением, признаком сердечно-сосудистой недостаточности, гастрита. Они могут быть признаком надвигающейся простуды. Словом, любая болезнь может вызвать слабость.

Но, если нет никаких намеков на инфекционное заболевание, человек постоянно высыпается, вовремя ложится спать и не страдает от болезни сердца, однако постоянно испытывает слабость, упадок сил, плохое самочувствие без причины, то стоит проверить печень.

Такое состояние свидетельствует об интоксикации организма. Печень же как раз и отвечает за нейтрализацию токсинов. Как только она перестает с этим справляться, нарастают симптомы самоотравления организма. Отсюда первый симптом – слабость и утомляемость.

Все-таки болит?

Боль в правом подреберье может свидетельствовать о неполадках работы печени. При этом на самом деле болит вовсе не она. Нервные окончания есть не в печени, а в покрывающей ее оболочке. Увеличение печени в размерах из-за болезни ведет к натягиванию оболочек ее долей и появлению болей.

При этом боль никогда не бывает острой. Она тупая, неясная, но настойчивая и длительная. Нарастание проблем ведет к тому, что боль может стать постоянной, ноющей. Усиливаться она может при движениях.

Также боль может отдавать под правую лопатку и в спину. Поэтому если стала часто побаливать спина или лопатка, не стоит все сваливать на остеохондроз – имеет смысл проверить печень.

Сильная, схваткообразная боль свидетельствует не о болезни печени, а о проблемах ее соседа – желчного пузыря и желчевыводящих путей. Сильная боль, усиливающаяся при надавливании, говорит о гнойном холецистите. В этом случае пора вызывать скорую помощь.

Тяжесть в боку

Еще один характерный признак. Он может сопровождать хронический холецистит. Если тяжесть беспокоит постоянно, стоит пройти детальное обследование – этот симптом свойственен циррозу печени в начальной стадии, гепатиту, развитию опухолей.

Кожа – зеркало здоровья печени

Любые проблемы с ней рано или поздно отражаются на состоянии кожи. И неудивительно – печень перестает разрушать токсины так как надо, и кожа, являясь выделительным органом, берет на себя часть работы. Но работать в таком режиме она долгое время не может, поэтому очень скоро начинает страдать сама.

Итак, задуматься о том, что печень не в порядке, надо, если обнаружите описанные ниже признаки.

На теле начали появляться сосудистые звездочки. Чем их больше, тем хуже себя чувствует печень. Особенно стоит волноваться, если звездочки появляются на щеках или спине.

На теле появляются пятна. Изменение пигментации почти всегда говорит о проблемах с печенью. Причем цвет кожи может изменяться в определенных местах. Бронзовый или пепельно-серый оттенок кожи в области ладоней и подмышечных впадин должен заставить тотчас же отправиться на обследование. Бледность кожи говорит не только об анемии – цирроз и гепатит вполне могут вызвать ее. Но не стоит сразу же впадать в панику, если имеется только бледность. Это может быть свойством кожи либо следствием недостатка железа или иных не страшных проблем. Волноваться стоит, если упорная бледность сочетается с другими признаками болезни печени.

На теле появляются синяки: хронический цирроз печени может приводить к нарушениям свертываемости крови и ломкости капилляров. В этом случае даже легкое надавливание может вызывать синяки на теле.

Бляшки на теле. Если имеются проблемы с оттоком желчи, то на веках, стопах, коленях локтях могут появляться бляшки, окруженные желтоватой кожей.

Красные ладони. Ярким признаком гепатитов и цирроза является изменение окраски ладоней и подошв. Они краснеют. Если на них надавить, то кожа сначала побелеет, но потом снова станет красноватой.

Желтая кожа. Это единственный признак, о котором, пожалуй, знают все. Действительно, при проблемах с печенью часто наблюдается пожелтение кожи, склер глаз, слизистых. Это происходит из-за того, что печень перестает связывать билирубин и выводить его, и он скапливается в коже. Чаще всего кожа желтеет при гепатитах и циррозах. Однако далеко не всегда надо пугаться сразу, особенно, если дело касается пожелтевшего ребенка. Стоит вспомнить, не ел ли пожелтевший человек в последнее время много моркови и не увлекался ли он лечением морковным соком. Избыточное потребление каротина вызывает каротиновую желтуху, которая выглядит, как печеночная желтуха.

Выпадение волос. Нередко болезни печени сопровождаются выпадением волос. Это происходит потому, что болезни печени приводят к развитию гормонального дисбаланса – печень участвует в выработке инсулина, а также выводит излишки эстрогена из организма. На изменение гормонального баланса волосы реагируют в первую очередь.

Кожный зуд. Это очень распространенный симптом.

Нередко болезни печени имеют всю симптоматику болезней пищеварительного тракта. Поэтому появление неустойчивого стула, беспричинных поносов, изжоги, неприятного вкуса во рту, рвоты и тошноты должно насторожить и заставить отправиться к врачу.

К характерным признакам проблем с печенью относятся изменение цвета мочи на темно-желтый и изменение цвета кала. Как правило, это свидетельствует о развитии болезни Боткина и иных видов гепатитов. В сочетании с желтизной кожи – почти точное доказательство наличия гепатита А.

Нехарактерные признаки болезней печени

Иногда о болезнях печени могут говорить симптомы, которые кажутся никак не связанными с ней. Многие удивятся, но о проблемах с печенью могут говорить нарушения менструального цикла у женщин. Хотя если копнуть глубже, в этом нет ничего странного – печень выводит из организма лишние эстрогены. Нарушения ее работы приводит и к нарушению гормонального баланса в организме.

Также у мужчин болезни печени могут вызвать проблемы с эрекцией и даже импотенцию. Это тоже является следствием нарушения гормонального фона.

Также стоит обратить внимание на появление во взрослом возрасте угрей. Угри часто бывают признаком нарушения гормонального фона или работы печени.

К нехарактерным признакам болезней печени также относится:

появление сильной жажды,

ухудшение зрения,

непереносимость жирных продуктов,

метеоризм.

Эти признаки надо рассматривать в комплексе с остальными. И если отмечается еще несколько признаков болезней печени, надо идти на обследование.

Одна из характерных примет неблагополучия с печенью является стойкая субфебрильная температура в течение нескольких месяцев без признаков простуды и иных инфекционных заболеваний. Если отмечается температура в 37 градусов – надо обязательно проверить печень – это может быть признаком цирроза печени. Резкий подъем температуры до высоких пределов говорит о гнойных процессах и остром холецистите.

Это достаточно сложный вопрос. Считается, что к болезням печени приводят неправильное питание, обилие жирной пищи, приверженность к диетам, стрессы, злоупотребление алкоголем, применение некоторых лекарств. Но это далеко не все. В ряде случаев к болезням могут привести различные инфекции, паразиты, например, лямблиоз, наследственная предрасположенность.

Признаки гепетита

Стоит обратить внимание на следующие признаки – нарастающее беспричинное истощение, особенно если не происходит никаких изменений в питании, периодическая желтушность, тошнота, утомляемость, боли в боку, кожный зуд, вздутие живота и появление вен на животе.

Косвенными признаками могут быть изменения холестеринового обмена, нарушения зрения и болезненность в суставах.

Хронические гепатиты могут проявляться первоначально слабостью, утомляемостью, желтухой и зудом кожи.

Признаки опухолей

Злокачественную опухоль можно заподозрить, если наблюдается резкое истощение в течение нескольких месяцев в сочетании с болями в правом боку. При этом боль может быть сильной или совсем слабой. Доброкачественные опухоли чаще всего протекают совершенно бессимптомно.

Признаки абсцесса

Причиной развития абсцесса могут быть паразиты в полости печени или бактериальные инфекции. Главным признаком тут может быть длительно держащаяся высокая температура. При этом нет никаких признаков простудных заболеваний. В совокупности с температурой появляется болезненность в правом боку, которая чувствуется при надавливании.

Болезни печени могут быть очень опасными и привести к печальному исходу для жизни. Поэтому очень важно вовремя заметить их и начать лечение. И в этом случае очень полезно знать симптомы, свидетельствующие о неполадках с печенью.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet