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ПЕЧЕНЬ: признаки возможных проблем — не пропустите!

Источник: Econet 05 февраля 2025 6548
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От того, насколько эффективно печень справляется со своими задачами, зависит наше самочувствие и здоровье.

ПЕЧЕНЬ: признаки возможных проблем — не пропустите!

Роль печени трудно переоценить. Ее основная функция – нейтрализация вредных веществ, поступающих в организм или образующихся в нем в ходе его жизнедеятельности. От того, насколько эффективно печень справляется со своими задачами, зависит наше самочувствие и здоровье. Неполадки в работе печени приводят к самым разным заболеваниям. Как же определить состояние этого важного органа, чтобы вовремя принять меры?

Наиболее типичные признаки возможных проблем

Печень — скромница

Сложность диагностики многих болезней печени в том, что до поры до времени многие из них протекают бессимптомно. Дело в том, что в самой печени нет нервных окончаний, и болеть сама по себе она не может, даже если болезнь уже началась. Из-за отсутствия явного болевого синдрома можно пропустить начало серьезной болезни. Но все не так фатально – многие болезни печени можно выявить по косвенным признакам, несмотря на всю свою скромность, печень все-таки сигнализирует нам о неполадках в ней всеми доступными способами.

Слабость и утомляемость

Конечно, сами по себе слабость и утомляемость ни о чем не говорят. Они могут быть следствием недавно перенесенной болезни, проблем с давлением, признаком сердечно-сосудистой недостаточности, гастрита. Они могут быть признаком надвигающейся простуды. Словом, любая болезнь может вызвать слабость.

Но, если нет никаких намеков на инфекционное заболевание, человек постоянно высыпается, вовремя ложится спать и не страдает от болезни сердца, однако постоянно испытывает слабость, упадок сил, плохое самочувствие без причины, то стоит проверить печень.

Такое состояние свидетельствует об интоксикации организма. Печень же как раз и отвечает за нейтрализацию токсинов. Как только она перестает с этим справляться, нарастают симптомы самоотравления организма. Отсюда первый симптом – слабость и утомляемость.

Все-таки болит?

Боль в правом подреберье может свидетельствовать о неполадках работы печени. При этом на самом деле болит вовсе не она. Нервные окончания есть не в печени, а в покрывающей ее оболочке. Увеличение печени в размерах из-за болезни ведет к натягиванию оболочек ее долей и появлению болей.

При этом боль никогда не бывает острой. Она тупая, неясная, но настойчивая и длительная. Нарастание проблем ведет к тому, что боль может стать постоянной, ноющей. Усиливаться она может при движениях.

Также боль может отдавать под правую лопатку и в спину. Поэтому если стала часто побаливать спина или лопатка, не стоит все сваливать на остеохондроз – имеет смысл проверить печень.

Сильная, схваткообразная боль свидетельствует не о болезни печени, а о проблемах ее соседа – желчного пузыря и желчевыводящих путей. Сильная боль, усиливающаяся при надавливании, говорит о гнойном холецистите. В этом случае пора вызывать скорую помощь.

Тяжесть в боку

Еще один характерный признак. Он может сопровождать хронический холецистит. Если тяжесть беспокоит постоянно, стоит пройти детальное обследование – этот симптом свойственен циррозу печени в начальной стадии, гепатиту, развитию опухолей.

Кожа – зеркало здоровья печени

Любые проблемы с ней рано или поздно отражаются на состоянии кожи. И неудивительно – печень перестает разрушать токсины так как надо, и кожа, являясь выделительным органом, берет на себя часть работы. Но работать в таком режиме она долгое время не может, поэтому очень скоро начинает страдать сама.

Итак, задуматься о том, что печень не в порядке, надо, если обнаружите описанные ниже признаки.

  • На теле начали появляться сосудистые звездочки. Чем их больше, тем хуже себя чувствует печень. Особенно стоит волноваться, если звездочки появляются на щеках или спине.
  • На теле появляются пятна. Изменение пигментации почти всегда говорит о проблемах с печенью. Причем цвет кожи может изменяться в определенных местах. Бронзовый или пепельно-серый оттенок кожи в области ладоней и подмышечных впадин должен заставить тотчас же отправиться на обследование. Бледность кожи говорит не только об анемии – цирроз и гепатит вполне могут вызвать ее. Но не стоит сразу же впадать в панику, если имеется только бледность. Это может быть свойством кожи либо следствием недостатка железа или иных не страшных проблем. Волноваться стоит, если упорная бледность сочетается с другими признаками болезни печени.
  • На теле появляются синяки: хронический цирроз печени может приводить к нарушениям свертываемости крови и ломкости капилляров. В этом случае даже легкое надавливание может вызывать синяки на теле.
  • Бляшки на теле. Если имеются проблемы с оттоком желчи, то на веках, стопах, коленях локтях могут появляться бляшки, окруженные желтоватой кожей.
  • Красные ладони. Ярким признаком гепатитов и цирроза является изменение окраски ладоней и подошв. Они краснеют. Если на них надавить, то кожа сначала побелеет, но потом снова станет красноватой.
  • Желтая кожа. Это единственный признак, о котором, пожалуй, знают все. Действительно, при проблемах с печенью часто наблюдается пожелтение кожи, склер глаз, слизистых. Это происходит из-за того, что печень перестает связывать билирубин и выводить его, и он скапливается в коже. Чаще всего кожа желтеет при гепатитах и циррозах. Однако далеко не всегда надо пугаться сразу, особенно, если дело касается пожелтевшего ребенка. Стоит вспомнить, не ел ли пожелтевший человек в последнее время много моркови и не увлекался ли он лечением морковным соком. Избыточное потребление каротина вызывает каротиновую желтуху, которая выглядит, как печеночная желтуха.
  • Выпадение волос. Нередко болезни печени сопровождаются выпадением волос. Это происходит потому, что болезни печени приводят к развитию гормонального дисбаланса – печень участвует в выработке инсулина, а также выводит излишки эстрогена из организма. На изменение гормонального баланса волосы реагируют в первую очередь.
  • Кожный зуд. Это очень распространенный симптом.

ПЕЧЕНЬ: признаки возможных проблем — не пропустите!

Нередко болезни печени имеют всю симптоматику болезней пищеварительного тракта. Поэтому появление неустойчивого стула, беспричинных поносов, изжоги, неприятного вкуса во рту, рвоты и тошноты должно насторожить и заставить отправиться к врачу.

К характерным признакам проблем с печенью относятся изменение цвета мочи на темно-желтый и изменение цвета кала. Как правило, это свидетельствует о развитии болезни Боткина и иных видов гепатитов. В сочетании с желтизной кожи – почти точное доказательство наличия гепатита А.

Нехарактерные признаки болезней печени

Иногда о болезнях печени могут говорить симптомы, которые кажутся никак не связанными с ней. Многие удивятся, но о проблемах с печенью могут говорить нарушения менструального цикла у женщин. Хотя если копнуть глубже, в этом нет ничего странного – печень выводит из организма лишние эстрогены. Нарушения ее работы приводит и к нарушению гормонального баланса в организме.

Также у мужчин болезни печени могут вызвать проблемы с эрекцией и даже импотенцию. Это тоже является следствием нарушения гормонального фона.

Также стоит обратить внимание на появление во взрослом возрасте угрей. Угри часто бывают признаком нарушения гормонального фона или работы печени.

К нехарактерным признакам болезней печени также относится:

  • появление сильной жажды,
  • ухудшение зрения,
  • непереносимость жирных продуктов,
  • метеоризм.

Эти признаки надо рассматривать в комплексе с остальными. И если отмечается еще несколько признаков болезней печени, надо идти на обследование.

Одна из характерных примет неблагополучия с печенью является стойкая субфебрильная температура в течение нескольких месяцев без признаков простуды и иных инфекционных заболеваний. Если отмечается температура в 37 градусов – надо обязательно проверить печень – это может быть признаком цирроза печени. Резкий подъем температуры до высоких пределов говорит о гнойных процессах и остром холецистите.

ПЕЧЕНЬ: признаки возможных проблем — не пропустите!

Это достаточно сложный вопрос. Считается, что к болезням печени приводят неправильное питание, обилие жирной пищи, приверженность к диетам, стрессы, злоупотребление алкоголем, применение некоторых лекарств. Но это далеко не все. В ряде случаев к болезням могут привести различные инфекции, паразиты, например, лямблиоз, наследственная предрасположенность.

Признаки гепетита

Стоит обратить внимание на следующие признаки – нарастающее беспричинное истощение, особенно если не происходит никаких изменений в питании, периодическая желтушность, тошнота, утомляемость, боли в боку, кожный зуд, вздутие живота и появление вен на животе.

Косвенными признаками могут быть изменения холестеринового обмена, нарушения зрения и болезненность в суставах.

Хронические гепатиты могут проявляться первоначально слабостью, утомляемостью, желтухой и зудом кожи.

Признаки опухолей

Злокачественную опухоль можно заподозрить, если наблюдается резкое истощение в течение нескольких месяцев в сочетании с болями в правом боку. При этом боль может быть сильной или совсем слабой. Доброкачественные опухоли чаще всего протекают совершенно бессимптомно.

Признаки абсцесса

Причиной развития абсцесса могут быть паразиты в полости печени или бактериальные инфекции. Главным признаком тут может быть длительно держащаяся высокая температура. При этом нет никаких признаков простудных заболеваний. В совокупности с температурой появляется болезненность в правом боку, которая чувствуется при надавливании.

Болезни печени могут быть очень опасными и привести к печальному исходу для жизни. Поэтому очень важно вовремя заметить их и начать лечение. И в этом случае очень полезно знать симптомы, свидетельствующие о неполадках с печенью.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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