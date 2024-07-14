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Переедание — признак слабого тонуса блуждающего нерва

Автор: Econet 14 июля 2024 6468
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Блуждающий нерв особым образом связывает мозг и кишечник и посылает сигналы голода и насыщения. Избыточный вес может быть связан со слабой чувствительностью блуждающего нерва к сигналам насыщения. Как стимулировать активность блуждающего нерва, чтобы не переедать и похудеть?

Переедание — признак слабого тонуса блуждающего нерва

Почему кому-то для насыщения достаточно маленькой порции еды, а другие испытывают голод после обильного застолья? Секрет заключается в парасимпатической нервной системе. Если чувствительность волокон блуждающего нерва (БН) слабая, то человеку будет сложно обеспечивать себе состояние покоя, когда пища может полноценно перевариваться.

Блуждающий нерв воздействует на объем съеденной еды и прибавку лишних килограммов

Многим знакомо состояние, когда бывает трудно держать себя в рамках во время трапезы. Вроде бы и съели ужу достаточно, а чувство насыщения не приходит. В итоге едим больше, чем следует, или без конца организовываем перекусы. Отсюда лишний вес, резистентность к инсулину, ишемия и даже онкология.

БН посылает нашему мозгу сообщения о насыщении / голоде

К нему поступают сведения из следующих органов: 

  • печень «сообщит» о том, что объем белков, жиров, углеводов достаточный; 
  • тонкий кишечник сигнализирует о достаточном количестве глюкагоноподобного пептида-1; 

А также мозг получает сведения о количестве съеденных жиров за обедом (триглицеридов и линолевой к-ты для стимулирования насыщения), о постепенном возрастании сахара в крови.

Важным механизмом потери чувства насыщения считается ослабленный сигнал БН о растяжении желудочных стенок. Функция нерва - передача этого сигнала мозгу.

Удачным способом приглушения голода будет такое начало обеда: приём не калорийной еды в значительном объеме (овощной салат, суп).  

Один из механизмов ожирения – слабая функция блуждающего нерва и утрата возможности сигнализировать о насыщении в головной мозг. Это вызывает стойкое чувство голода и нежелательное переедание. Если блуждающий нерв полноценно транслирует сигналы мозгу, то будет вполне достаточно 20 мин. приема пищи, чтобы вы почувствовали насыщение.

При слабой работе БН ощущение голода становится перманентным.  

Переедание — признак слабого тонуса блуждающего нерва

Тренировка блуждающего нерва поможет управлять чувством голода  

Проблемы с контролем сахара и лишнего веса – это признаки сбоя их регуляции.

Ухудшает положение стресс (суета). В стрессовом состоянии подскакивает сахар в крови, и активация блуждающего нерва необходима для балансировки. Когда активность БН дефицитна, то стресс может продолжаться долгое время, и печень постоянно производит глюкозу. В результате - негативные метаболические последствия.

Важно научиться обеспечивать себе состояние, которое можно назвать «отдых и переваривание пищи». Это даёт возможность блуждающему нерву тренировать передачу сигнала о насыщении.  

В тренировке блуждающего нерва важно принимать во внимание суточные ритмы его работы: в часы позднего вечера БН слабо чувствителен к растяжению желудочных стенок. Ужин в позднее время может повлечь за собой вялость и нехватку энергии следующим утром. Это говорит о том, что БН активируется не тогда, когда нужно.
Оптимальное время его тренировки – это часы сна. И 7-8-часовой ночной сон поможет вам в профилактике переедания.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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