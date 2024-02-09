Первая помощь при ожогах кипятком, паром, маслом, утюгом, химическими средствами

К числу наиболее серьезных поражений кожных покровов, относятся ожоги. Их опасность состоит не только в повреждении кожи, ожоги ухудшают работу всего органов и систем. От того, была ли оказана первая помощь, зачастую зависит не только дальнейшее здоровье, но и человеческая жизнь. Как можно помочь при получении ожогов?

Кожные повреждения вследствие воздействия слишком низких или высоких температур, химических веществ, называют ожогами. Обычно их получают в случае пожара, от соприкосновения с горячими поверхностями или жидкостями, либо при попадании на кожу кислот, щелочей или солей металлов. Если получены серьезные ожоги, то человек может погибнуть, если ему срочно не оказать первую помощь, еще до приезда врачей. Поэтому, очень важно, чтобы каждый человек имел необходимые навыки, которые могут спасти жизнь.

Ожоги: их виды и последствия

Первая помощь

Если это легкая степень поражения, то следует немедленно вызвать врача, даже, если пострадавший утверждает, что хорошо себя чувствует. Никогда заранее неизвестно, как отреагирует сердце, давление или другие органы на сильный стресс, и как именно может ухудшиться самочувствие в ближайшее время. До приезда скорой помощи следует постараться устранить причины повреждения.

Нужно снять или разрезать горячую одежду, если это не получается, то лить на обожженные участки ледяную или просто холодную воду. Это снизит воспаление и уменьшит боль. Если участок небольшой, то поместить его для охлаждения в таз с водой, но не более чем на 20 минут, чтобы не нарушить кровообращение. Охлаждать пораженную кожу разрешается только в первые два часа после поражения. Затем необходимо ожог прикрыть повязкой, желательно стерильной. Можно приложить салфетку, проглаженную утюгом или просто чистую. Если очаг поражения слишком большой, можно использовать чистую простыню.

При незначительных ожогах, следует обработать место поражения специальными антисептиками. Следует учесть, что ожоги у детей не следует смазывать йодом или зеленкой, так как они могут повредить нежной детской коже. Поэтому, лучше приобрести и всегда иметь в доступности антисептические средства с солями серебра. Они помогут восстановить кожные покровы и оказывают бактерицидное воздействие.

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Что категорически не следует делать?

Строго запрещено:

самостоятельно очищать раненную поверхность от остатков кожи или одежды;

наносить любую мазь;

применять любые жидкости со спиртовым содержимым;

вскрывать пузыри или раны;

наносить на кожу масло, крахмал, использовать урину.

Четыре стадии ожогов

Легкая или 1 степень

Это легкие ожоги, которые получены при соприкосновении с раскаленными - 50-70о С поверхностями или жидкостями. Они затрагивают только верхние ткани кожи, поэтому они наименее опасны. На коже будет краснота, характерные припухлости, чувство жжения и боль. Место поражения нужно охладить, затем обработать антисептиком, например, Пантенолом или любым другим, которые всегда следует иметь в домашней аптечке. В течение недели кожа заживает и начинает восстанавливаться.

При легкой стадии разрешено использовать домашние средства, но в случаях, если место поражения занимает менее 25% всей кожи. Если более, то следует дождаться приезда медработников, так как травма считается уже тяжелой.

Средняя или 2 степень

Такие поражения наблюдают при контактах кожного покрова с температурами от 70о до 100о С, и любые повреждения органов дыхания. Кроме покраснений, на коже возникнут волдыри, заполненные жидкостью. Выздоровление наступит примерно через две недели, если не произойдет инфицирования. В этой стадии уже нельзя применять народные средства или самостоятельно смазывать раны любыми веществами, следует действовать только по рекомендации врача, поэтому нужно вызвать скорую, а рану прикрыть стерильной салфеткой или проглаженной раскаленным утюгом с обеих сторон.

Тяжелая или 3-4 степень

Ожоговые поверхности будут значительными, до обугливания. Больной будет испытывать болевой шок – сначала нестерпимая боль, потом потеря всякой чувствительности. Все, что можно сделать - это немедленно вызвать скорую, постараться дать любое обезболивающее, максимально охладить кожу, закрыть поверхность любой чистой материей и давать пострадавшему обильное питье.

Действия при ожогах кипящей водой

Необходимо освободить пораженные участки от одежды. Выяснить размер поражения. Средняя человеческая ладонь составляет 1% поверхности кожи. Если объем поражений более 10% или ладоней, то следует вызвать скорую. Поверхность с ожогом держать в приподнятом состоянии, чтобы избежать отеков, и обработать ее Пантенолом или другим антисептиком. Если кожные покровы не нарушены, то можно охлаждать их водой или мокрой тканью, но не более 20 минут. Пузыри самостоятельно не вскрывать!

Ожоги паром

одежду следует снять;

пораженную поверхность кожи охладить;

если пострадало больше 10%, то вызвать врача;

кожу ничем не смазывать, волдыри не вскрывать.

Ожоги маслом

убрать одежду, а поверхность, обожженную маслом, поместить под холодную воду до 20 минут;

если пораженная площадь кожи больше 1% или пострадали глаза, то следует вызвать врача;

прикрыть место поражения стерильной салфеткой, если есть глазные анальгетики, то можно капнуть за веко.

Ожоги утюгом

можно нанести растительное масло, тертую свеклу или капусту:

место ожога смазывать взбитым яйцом;

поверхность посыпать пищевой содой.

Если образуются большие волдыри, то лучше обратиться в скорую помощь.

Ожоги химическими веществами

Необходимо немедленно вызвать экстренную службу. С пострадавшего следует снять одежду и удалить химикаты с кожных покровов. Для этого нужно использовать сухие салфетки и предварительно защитить руки. Затем кожу следует промыть холодной водой. Но так действовать можно, только если это не был ожог негашеной известью, иначе вода вступит в реакцию и состояние ухудшится. Любые назначения может делать только врач.

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Домашние средства при незначительных ожогах:

компрессы из сырых овощей, капустного листа – нужно натереть, приложить к ране и зафиксировать повязкой, часто менять;

отвары – тысячелистника, дубовой коры, ромашки – заварить по инструкции, смочить в отваре марлю и прикладывать к пораженной поверхности;

примочки – с молочными продуктами, творогом.

Кроме этого, ожоговую поверхность можно смазывать медом, для ускорения заживления, уничтожения микробов и обезболивания.опубликовано econet

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