Пищевая аллергия или пищевая непереносимость?

Пищевая аллергия и пищевая непереносимость, несмотря на схожие симптомы, - это разные состояния. При пищевой аллергии проявляется реакция организма на продукты-аллергены: иммунитет начинает производить особые антитела. Пищевая непереносимость вызвана сбоями пищеварения, дефицитом важных ферментов, которые работают в переваривании еды.
Каждый десятый человек на Земле имеет аллергию на продукты питания, у каждого двадцатого отмечается пищевая непереносимость. Эти два состояния легко спутать. Но, несмотря на сходные симптомы, природа пищевой аллергии и пищевой непереносимости различна.
Типичные пищевые аллергены: молоко, яйца, рыба, «дары моря», орехи, пшеница, цитрусовые и соя. Именно эти продукты вызывают до 90% диагнозов пищевой аллергии.
Аллергия на определенные продукты питания проявляется довольно быстро. Бывает, что с момента употребления пищи до возникновения явных аллергических признаков проходит буквально 5-10 минут.
ПН зафиксировать труднее. Часто отмечаются случаи, когда человек длительное время употреблял определенные пищевые продукты, даже не подозревая, что молоко, хлеб или сыр вызывали дискомфорт в пищеварительном тракте и общем состоянии.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Большинство аллергических реакций впервые дают о себе знать еще в детские годы. Их выявление дает возможность скорректировать пищевой протокол ребенка, исключив из него продукты-триггеры. Довольно часто дети перерастают аллергию, и во взрослой жизни уходит болезненная реакция на молоко, яйца, соевый белок. Но аллергия на арахис, рыбу и морские продукты сохраняется и у взрослых людей.
Людям с ПА рекомендуется внимательно изучать состав продуктов, которые покупаются. Это позволит сберечь здоровье и жизнь.
Можно точно определить, какие аллергены вызывают активный ответ иммунной системы, который сопровождается крапивницей, отеком Квинке, уже упомянутым анафилактическим шоком. Для этого человек проходит лабораторное исследование на выявление специфических иммуноглобулинов Е к тому или другому продукту питания.
ПН не дает мгновенных реакций, но заметно снижает качество жизни человека. Чувство постоянной, непреходящей усталости, мрачное настроение, дискомфорт в кишечнике, связанные с ПН, устраняются при помощи правильного составления ежедневного пищевого протокола.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий