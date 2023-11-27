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Пищевая непереносимость. Учимся делить продукты на «свои» и «не свои»

Автор: Econet 27 ноября 2023 6242
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В вопросе здорового питания работает индивидуальный подход. Продукт, полезный для одного человека, другому может причинить вред. Часто проблема заключается в пищевой непереносимости. Как выявить это состояние и чем оно отличается от аллергии на продукты?

Пищевая непереносимость. Учимся делить продукты на «свои» и «не свои»

Пищевая непереносимость (ПН) - это гиперчувствительность к продукту питания неаллергической природы.  ПН дает неспецифические симптомы, которые проявляются как минимум через 2 часа, но обычно через несколько дней после приема конкретного продукта. Поэтому бывает сложно связать ее с определенным видом пищи.  

Пищевая непереносимость

Чем опасна ПН

Симптоматика ПН вызвана тем, что в организме не производятся конкретные ферменты для расщепления пищи, что провоцирует сбой работы ЖКТ. Выход - отказ от продуктов, которые организм не воспринимает и правильно не переваривает. В противном случае наблюдаются дисфункции внутренних органов и развитие воспалений и аутоиммунных недугов.

Через время приобретенные заболевания становятся хроническими. На фоне ПН развиваются сбои в обмене веществ, что грозит ожирением. При ПН ухудшается состояние кожи, развивается синдром хронической усталости.

Если ситуация запущена, то возрастает нагрузка на печень и почки. В результате - нарушение системы детокса.

Пищевая непереносимость или аллергия?

Различают 2 вида патологической реакции на пищу: аллергия и пищевая непереносимость. Между ними есть существенная разница. И аллергия, и ПН могут иметь схожую симптоматику. Но причина аллергии - сбой иммунитета.

Симптомы возникают уже через несколько секунд / минут после приема аллергена: зуд, высыпание, слезы, отек, трудности с дыханием и – в критической ситуации - анафилактический шок. Симптомы проявляются сезонно или круглый год.

Ключевое отличие ПН в том, что ее симптомы проявляются не сразу, а через 1–3 дня после употребления пищи-триггера. Поэтому сложно проследить связь между продуктом и симптомами.

В механизме ПН иммунитет не участвует. Причина - нехватка ферментов. Определенные нарушения могут возникать из-за генетического дефицита белков. Поэтому определенные продукты исключают из пищевого протокола.

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Пищевая непереносимость. Учимся делить продукты на «свои» и «не свои»

Симптомы ПН

Клинические проявления ПН: головные боли, тошнота, депрессия, беспокойство, вялость, изжога, вздутие, запор. Употребление пищи, которая не переваривается должным образом, приводит к воспалению и развитию хронических состояний: кашля насморка, гайморита, ОРВИ, экземы, высыпаний на коже. 

Диагностика ПН

Признаки ПН: частая диарея, метеоризм и вздутие, высыпания на коже, тошнота, боли в животе после еды.

Коррекция пищевого рациона поможет выявить причину ПН. 

Первый этап корректировки – элиминационная диета. Пошагово из меню исключают потенциально опасные продукты. Процесс продолжается 1-6 недель.  

Что в первую очередь удаляется из меню?

  • глютен: хлеб, пиво, пшеничные, ржаные, ячменные продукты, манная крупа;
  • молоко и молокопродукты, «дары моря», яйца, красное мясо;
  • цитрусы, дыня, виноград, сухофрукты;
  • спиртные напитки, кофе, черный чай;
  • томаты, баклажаны, картофель;
  • бобовые;
  • сахар, мед;
  • орехи, семечки.

Второй этап

Теперь продукты, которые исключили, вновь включаются в меню. Вводят по 1 продукту в день. И наблюдают за реакцией организма в течении двух дней. Симптомы могут дать о себе знать в течение суток. Если за трое суток реакции не возникло, продукт смело включается в пищевой протокол. Этот этап продолжается 2-4 недели.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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