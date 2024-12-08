Питание для профилактики и лечения болезней щитовидной железы

Щитовидная железа относится к важным органам эндокринной системы, и отвечает за производство йодсодержащих гормонов. Нарушение функций щитовидки приводит к сбоям во всем организме, поэтому необходимо следить за ее состоянием и предотвращением нарушений. Особое значение имеет питание, оно должно быть полезным и насыщенным витаминами.
Для профилактики нарушений эндокринной системы не существует специальной диеты, но сбалансированный рацион очень важен. Правильно подобранное лечение оказывается намного эффективней, когда сочетается с нормализацией питания.
Людям, предрасположенным к болезням щитовидки, следует исключить или существенно ограничить блюда, которые способствуют набору лишнего веса, а также продукты, негативно воздействующие на иммунную, пищеварительную и нервную системы.
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В рацион следует включить продукты, богатые витаминами, микроэлементами и белками.
К ним относятся:
Отличной профилактикой нарушений эндокринной системы является свежевыжатый сок петрушки, он также полезен при смешивании с соком моркови, салата или шпината 1:3.
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Это заболевание сопровождается повышенной выработкой тиреоидных гормонов. Под их влиянием, активизируется основной обмен веществ, и повышаются энергозатраты, что приводит к быстрому распадению белков и жиров в организме.
При гипертиреозе:
Больные гипертиреозом испытывают повышенный аппетит, но, несмотря на это быстро теряют в весе. Поэтому им следует увеличить суточную калорийность, которая должна составлять не менее 3000 – 3200 ккал. При этом, пищу следует готовить на пару или варить.
У пациентов при гипертиреозе наблюдают повышенную возбудимость нервной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, им следует исключить возбуждающие организм продукты: наваристые блюда, кофейные и чайные напитки, шоколадные изделия, острые и пряные приправы. Если присоединяются расстройства пищеварительной системы, то больным следует избегать жирных, острых, копченых и соленых блюд, напитков и продуктов, вызывающих повышенное газообразование.
В этом состоянии, снижается выработка гормонов, что снижает скорость обмена веществ. Несмотря на снижение аппетита, это приводит к отечности, ожирению, возрастанию уровня холестерина. При гипотериозе часто наблюдается снижение активности желудочно-кишечного тракта, что ведет к метеоризму и проблемам со стулом.
Врачи назначают низкокалорийную диету, которая не должна превышать 1200 ккал в сутки. В рационе снижают содержание углеводов и жиров. Основу питания должны составлять полезные продукты с обязательным включением свежих овощей и фруктов, соков домашнего приготовления, блюд с добавлением клетчатки и отрубей.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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