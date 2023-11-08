PlugVan rolling RV kit - это полноценный мини-кемпер VW на роликовых колесах

С момента дебюта PlugVan расширяет модельный ряд подключаемых модулей для работы и развлечений. Последняя новинка - комплект для кемпинга меньшего размера, который мгновенно переоборудуется в фургоны малого и среднего размера, такие как Volkswagen T6.1 и Caddy, Mercedes Vito и Citan, Ford Transit Custom и Transit Connect, Toyota Proace и Proace City.

Мы совершенно четко помним, как резко повернули на 110 градусов влево после того, как краем глаза заметили оригинальный кемпер PlugVan на выставке CMT 2019. Ответив на вопрос "Что это за #@!$?!", мы в итоге остались под впечатлением от комплексной планировки кемпера, предназначенного для установки в полноразмерные фургоны. С момента дебюта PlugVan расширяет модельный ряд подключаемых модулей для работы и развлечений. Последняя новинка - комплект для кемпинга меньшего размера, который мгновенно переоборудуется в фургоны малого и среднего размера, такие как Volkswagen T6.1 и Caddy, Mercedes Vito и Citan, Ford Transit Custom и Transit Connect, Toyota Proace и Proace City.

Большой автономный блок, как у оригинального кемперного модуля PlugVan, не так органично сочетается с малыми и средними грузовыми фургонами, как с большими, поэтому PlugVan Small имеет открытый верхний отсек. Он очень похож на реквизит интерьера кемпера, сделанный для сцены фильма, с мебелью, расставленной на плоском полу.

Летом PlugVan представила свой новый крошечный комплект для кемпера.

Как и оригинал, PlugVan Small заезжает в фургон на регулируемой по высоте тележке и катится на собственных колесах, встроенных в основание. После этого он крепится к стяжным ремням фургона. Весь процесс занимает считанные минуты и так же легко разворачивается в обратном направлении, так что владелец может хранить план фургона до следующего похода, а пока наслаждаться пустым грузовым фургоном.

Что касается планировки, то PlugVan использует простую, универсальную компоновку кухни и бокового дивана, которую мы все чаще видим в последнее время благодаря VW ID. Buzz. В этой компоновке продольный многоместный диван со стороны водителя сочетается с длинным кухонным блоком у стены со стороны пассажира. Открытый центральный проход можно использовать для перевозки багажа, походного снаряжения, велосипедов и т.д. по дороге в лагерь, а по прибытии туда заполнить удлиненной двуспальной кроватью размером 79 x 47 дюймов (200 x 120 см).

Раскладной диван PlugVan освобождает место для перевозки велосипеда

Кухня полностью оборудована водопроводом: прямоугольная раковина расположена между баками для чистой и сточной воды в тумбе под столешницей. Имеется даже подключение для душа на открытом воздухе. Небольшой опциональный холодильник может работать напрямую от аккумулятора автомобиля или через опциональную электростанцию Jackery с зарядкой от солнечной батареи.

Кухня PlugVan Small не оснащена встроенной плитой, поэтому покупатели могут заказать газовую плиту с картриджем в качестве опции или использовать собственную походную плиту. Портативная походная плита обеспечивает гибкость планировки и может быть использована на открытом воздухе через выдвижной ящик под диваном, который выдвигается через заднюю часть фургона для создания импровизированной кухни на открытом воздухе. Небольшая столешница, открывающаяся через сдвижную дверь со стороны пассажира, - еще один вариант размещения плиты.

Помимо внутренней кухни, кемперы PlugVan Small могут использовать выдвижной ящик в качестве импровизированной кухни на задней двери.

Стандартный поворотный стол обеспечивает обеденное пространство в салоне, расположенное спереди дивана, что позволяет крошечному кемперу PlugVan Small подавать блюда так же легко, как и готовить их. Стол можно использовать и на улице. PlugVan предлагает портативный сухой туалет, чтобы обеспечить полноценный, но децентрализованный санузел.

К сожалению, для самых технически подкованных любителей мини-вэнов, PlugVan Small не имеет впечатляющего сенсорного экрана и интеграции приложений, как его старший брат. Впрочем, мы полагаем, что для такого маленького и простого кемпера это излишество.

PlugVan похож на опору для автофургона, которая легко вставляется в фургон и выдвигается из него.

PlugVan Small предназначен для установки на многие малые и средние фургоны. Помимо уже упомянутых моделей, PlugVan заявляет, что он совместим со старыми фургонами VW T4 и T5, Fiat Doblo/Peugeot Partner/Citroën Berlingo, Renault Trafic/Nissan Primastar, Renault Kangoo/Nissan Townstar и некоторыми другими. Его длина составляет 6,6 футов (2 м), а ширина регулируется в диапазоне от 48 до 65 дюймов (122-164 см), что позволяет подобрать подходящий вариант под конкретные модели.

Компания PlugVan представила комплектацию Small в Германии летом этого года, ее цена начинается от 5 880 евро (около 6 300 долл. США) без учета опций и НДС.опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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