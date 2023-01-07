ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

В большинстве случаев причиной подергивания ВЕК ГЛАЗ являются какие-то бытовые факторы, на которые вы можете повлиять.

Такое случается практически с каждым. Ваш глаз начинает беспричинно дергаться, и вы не знаете почему. Хотя это может вас беспокоить, как правило, в этом нет ничего серьезного. Также это может вызывать у вас определенный дискомфорт, но, на самом деле, движения глаза настолько быстрые, что окружающие вряд ли их заметят. Так что особенно переживать не стоит...

Причины подергивания глазных век

Вы устали и испытываете стресс

Вы плохо или мало спите

Вы пьете много алкоголя

Вы не ограничиваете себя в кофе

У вас есть проблемы со зрением

Ваши глаза сухие

У вас есть аллергия

Ваше питание несбалансированно

Почему дергается глаз при беременности

Что делать если дергается глаз?

Упражнения при подергиваниях глаз

Чаще всего подергивание длится несколько минут, но иногда глаз может дергаться несколько дней.

Вот основные причины, по которым дергается глаз.

1. Вы устали и испытываете стресс

Когда мы находимся под воздействием стресса, наше тело производит гормон эпинефрин, известный, как гормон "борьбы или бегства". Он готовит наше тело к действиям в угрожающих ситуациях. Наше тело реагирует на это подергиваниями мышц или нервов, включая и веки глаз.

Конечно, стресс является частью нашей повседневной жизни, и его невозможно полностью избежать. Однако вы можете попытаться уменьшать количество стресса, с которым сталкиваетесь, находя баланс между работой и отдыхом, встречаясь с друзьями и занимаясь йогой или своими увлечениями.

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2. Вы плохо или мало спите

Исследования обнаружили связь между недостаточным сном и подергиванием глаз. Однако до сих неясно, почему происходит именно так.

Но пока ученые найдут ответ на этот вопрос, решение остается вполне очевидным - больше спите.

3. Вы пьете много алкоголя

Если вы регулярно выпиваете больше рекомендуемой нормы алкоголя, то также можете столкнуться с проблемой подергивания глаза. Алкоголь увеличивает нагрузку на наше тело и влияет на качество сна, поэтому не стоит удивляться, если ваш глаз начал подрагивать после бурной ночи.

Существует множество причин ограничить потребление алкоголя, и подергивание глаз может стать одной из них.

4. Вы не ограничиваете себя в кофе

Кофеин является стимулятором, делающим мышцы и нервы более чувствительными и легко реагирующими на окружающие стимулы. Из-за этого повышается вероятность случайных подергиваний, которые могут затронуть и глаза.

Если вы потребляете много кофе, чая, газированных напитков и шоколада, вам стоит пересмотреть свои привычки и понаблюдать не избавит ли это вас от подергиваний глаз.

5. У вас есть проблемы со зрением

Если вы постоянно напрягаете глаза, чтобы что-то увидеть, то ваши глаза работают интенсивнее, чем обычно. Это является своего рода стрессом для глаз, что может привести к подергиваниям.

Обратитесь к врачу, если вам нужны очки или посмотрите, подходят ли вам ваши нынешние очки и контактные линзы.

Проблемы со зрением могут также возникнуть при длительной работе за компьютером, частом использовании смартфона и планшета.

Используйте правило "20-20" при использовании гаджетов. Каждые 20 минут отворачивайтесь от экрана и фокусируйтесь на дальнем объекте на 20 секунд или чуть дольше. Это уменьшит усталость, из-за которой возникают подергивания.

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6. Ваши глаза сухие

С сухостью глаз часто сталкиваются те, кто много сидит за компьютером, принимает определенные лекарства (например, антидепрессанты или антигистаминные средства), носят контактные линзы и потребляют большое количество алкоголя и кофеина. Без влаги ваши веки не могут работать должным образом и более подвержены подергиваниям.

Как только вы восстановите влагу на поверхности глаз, вы можете избавиться от подергиваний или уменьшить риск их появления в будущем.

7. У вас есть аллергия

Если у вас есть аллергия, вы можете страдать от зуда, припухлости и слезотечения глаз. При трении глаз в тканях век и слезной пленке вырабатывается гистамин, что может вызывать подергивания глаз.

Чтобы уменьшить симптомы аллергии, часто выписывают антигистаминные средства, но иногда они приводят к сухости глаз, что может усугубить проблему. В этом случае лучше обратиться к врачу за советом.

8. Ваше питание несбалансированно

При дефиците витамина В12, витамина D и магния ваше тело может не работать должным образом. Подергивания глаз может быть одним из многих симптомов, которые вы можете заметить, поэтому лучше всего позаботиться о том, чтобы получать нужное количество этих витаминов и минералов.

Потребляйте больше рыбы, морепродуктов и молочных продуктов, а если вы вегетарианец – продукты, обогащенные витаминами.

Почему дергается глаз при беременности

Многие будущие мамы жалуются на подергивания глаз во время беременности. Это связано прежде всего с тем, что беременность является своего рода стрессовым периодом в жизни женщины, особенно, если это первый ребенок и вы не знаете, чего ожидать.

Из-за гормональной перестройки у беременной женщины повышается эмоциональность, возникает тревога и множество переживаний. Кроме того, этому способствуют проблемы со сном.

Чаще всего проблема подергивания глаз во время беременности временная, но, если она вас беспокоит, можно обратиться к врачу.

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Самый эффективный способ остановить глазной тик, это выяснить его причины и пусковые механизмы.

Существуют основные способы справиться с подергиванием глаз:

1. Уменьшите количество кофеина

Попробуйте ограничить или вовсе отказаться от напитков, содержащих кофеин, таких как кофе и чай, а также шоколад на неделю или две и понаблюдайте, продолжаются ли глазные тики.

2. Откажитесь от алкоголя

Алкоголь также стоит на время ограничить, если подергивание глаз стало постоянным

3. Высыпайтесь

Старайтесь спать 7-8 часов в день и избегайте использования электронных устройств перед сном.

4. Увлажняйте глаза

С возрастом возрастает сухость глаз. Попробуйте использовать специальные капли для увлажнения глаз.

5. Больше пейте

Обезвоживание также ведет к подергиваниям глаз, так что пейте больше воды.

6. Принимайте витамины

Если ваше питание нельзя назвать полноценным, старайтесь восполнять недостаток витаминов и минералов.

7. Контрастный душ

Просто умывайте закрытые глаза поочередно холодной и теплой водой. Холодная вода сужает кровеносные сосуды, в то время как теплая их расширяет. Это улучшит кровообращение и кровоток в глазах.

Простые упражнения и массаж расслабляют глаза и предотвращают появление спазмов.

Попробуйте эти методы:

Круговой массаж

Круговыми движениями мягко массируйте веки средними пальцами в течение 30-ти секунд. Это улучшит кровообращение, будет стимулировать и укрепит глазные мышцы.

Сильное моргание

Сначала крепко сожмите глаза, а затем откройте их как можно шире. Продолжайте повторять, пока не начнут появляться слезы. Такой метод не только увлажняет глаза, но и тренирует глазные и лицевые мышцы. Однако если спазмы усиливаются, нужно прекратить делать упражнение.

Зажмуривание

Закройте глаза на минуту. В это время попытайтесь зажмурить их как можно сильнее, а затем отпустите, не открывая глаз. Проделайте упражнение 3 раза, прежде чем открыть глаза. Это укрепит мышцы глаз и увеличит выработку слезы. опубликовано econet

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