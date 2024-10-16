Почему и как следует принимать холодный душ

Почему бы не последовать совету ученых, и не начать регулярно принимать холодный душ, раз это так полезно для нашего здоровья, кармана и окружающей среды?

Как вы думаете, какой самый замечательный способ подзарядить себя с утра новой порцией энергии, которой хватит на целый день? Те, кто предположил, что речь идет о большой чашке кофе, ошибся. Речь идет о холодном душе. Это действительно самый простой и эффективный способ запастись энергией. Более того – это еще и поможет сэкономить на потреблении горячей воды! Для тех, кто думает, что это шутка, просим взглянуть в свои коммунальные счета – на долю горячей воды приходится весьма ощутимая сумма.

Холодная вода – самый доступный источник энергии

На самом деле, люди уже столетиями используют холодную воду для закалки организма и даже для его лечения.

Холодная вода может выступать в роли анальгетика , оказывая самый настоящий обезболивающий эффект на наши мышцы и суставы.

, оказывая самый настоящий обезболивающий эффект на наши мышцы и суставы. Холодная вода повышает уровень обмена веществ в нашем организме, что помогает преодолеть усталость и подпитать себя энергией.

в нашем организме, что помогает преодолеть усталость и подпитать себя энергией. Существуют даже доказательства того, что холодная вода способна излечивать людей от депрессии, которая, как известно, является самой настоящей черной дырой для нашей энергии.

Подвергая свой организм регулярному воздействию струй холодной воды, мы улучшаем циркуляцию крови, что помогает быстрее выводить токсины из организма, снижает интенсивность воспалительных процессов, укрепляет иммунную систему и помогает стабилизировать кровяное давление. Не так мало для источника энергии, который доступен каждому – стоит лишь открыть кран холодной воды!

Еще один замечательный эффект холодного душа заключается в том, что он не только дарит каждому хорошее самочувствие, но и позволяет вам лучше выглядеть, улучшая состояние вашей кожи и волос.

Итак, нет более быстрого способа подзарядиться с утра положительной энергией, чем на несколько секунд перекрыть кран с горячей водой, освободив путь холодному потоку.

К примеру, в некоторых скандинавских странах чередование душа из холодных и горячих струй является вполне обычным мероприятием при лечении минеральными водами. Впрочем, не меньшей порцией энергии нас способен зарядить обычный утренний душ в наших ванных.

Как правильно приобщиться к закаливанию

Если вы действительно прониклись желанием попробовать живительный эффект холодной влаги на себе, тогда вам необходимо узнать пару нюансов, которые сберегут ваше здоровье и помогут получить большую пользу от холодного душа.

1. Первым делом, необходимо убедиться, что в вашей квартире (в частности, в ванне) достаточно тепло. Вряд ли вам захочется сразу после ледяного душа сразу попасть в холодное неотапливаемое помещение.

2. Следующий нюанс заключается в том, что начинать утренний душ вам необходимо с воды, температура которой считается для вашего организма нормальной (достаточно теплой).

3. Затем следует выйти из-под струи воды, отключить горячую воду и проверить температуру холодной воды, подставив стопу. Если вода не совсем ледяная, и вы смогли ее вытерпеть, то постепенно обмойте ею ноги, руки, лицо – таким образом, вы немного акклиматизируетесь, дав вашему организму возможность привыкнуть к холодной воде. И только затем направьте струю душа на все тело.

Для начала хватит и пяти секунд – ничего страшного, привыкать к холодной воде стоит постепенно, а там, глядишь, и до проруби дело дойдет!

4. Затем тщательно оботрите себя полотенцем – это поможет разогреть тело. Все – заряд бодрости и энергии на целый день получен!

И напоследок – если у вас есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем – в частности, сердечно-сосудистые заболевания или так называемая болезнь Рейно (заболевание артерий), или если вы страдаете анемией (малокровием) – прежде чем приступать к такому методу закаливания, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться со специалистом. Как правило, любой хороший терапевт сможет помочь вам составить собственную программу закаливания, которая не принесет вашему организму никакого вреда.опубликовано econet

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