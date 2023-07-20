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Почему кешью должен быть в рационе

Автор: Econet 20 июля 2023 6038
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Почему стоит обратить внимание на орех кешью и сделать его компонентом пищевого рациона? На первый взгляд эти плоды покажутся достаточно жирными, но грецкие орехи содержат в разы больше жира, чем кешью. В их состав входят белки, углеводы, клетчатка, натуральный сахар, целый ряд витаминов и микроэлементов.

Почему кешью должен быть в рационе

Кешью называют по-разному: орехи, семена, плоды. Родина этого тропического дерева - далекая Бразилия (хотя кешью еще называют индийским орехом). Благодаря уникальному составу этого продукта можно значительно улучшить функции организма. Кешью оказывает позитивное влияние на многие системы и органы человека. 

Несколько причин включить кешью в свой рацион

В составе плодов имеется широкий спектр витаминов, среди которых жирорастворимые – E, K и водорастворимые - C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9, микроэлементы – кальций (Са), железо (Fe), магний (Mg), фосфор (P), калий (K), натрий (Na), цинк (Zn), медь (Cu), марганец (Mn) и селен (Se).

Орех отличается содержанием омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, антиоксидантов. Это помогает защитить организм от пагубного воздействия свободных радикалов, замедлить и даже устранить воспалительные процессы, задержать старение, обеспечить питание кожи и защиту ее от негативного влияния солнечного излучения. 

  • 1 порция кешью включает 70% от суточной нормы микроэлемента магния, который важен для сердечной функции, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Хроническая нехватка магния в организме является фактором постоянной усталости, апатии, гипертонии, мышечных судорог. 
  • Индийский орех отличается высокой концентрацией микроэлемента меди, которая обеспечивает здоровый внешний вид кожи.
  • Медь и магний, которые присутствуют в составе кешью, способствуют повышению прочности костной ткани и снижению риска остеопороза.

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Почему кешью должен быть в рационе

  • Введение в пищевой протокол этих семян в значительной мере снижает риск кардио-сосудистых патологий. Жирные кислоты и микроэлементы в составе ореха способствуют укреплению сердечной мышцы и сосудистых стенок, препятствуют формированию холестериновых бляшек на стенках артерий. 
  • Употребление кешью станет эффективной профилактикой повышенного давления. 
  • Высокий процент клетчатки в составе кешью позволяет предотвратить запоры, поддержать оптимальный состав микробиома кишечника и снизить риск онкологии толстой кишки.

Вот еще несколько причин, по которым стоит включить кешью в пищевой протокол.

  • Это «лидер» среди орехов по концентрации растительного белка. Поэтому кешью будет отличным перекусом перед спортивными нагрузками.
  • Кешью считается одним из самых низкокалорийных орехов. Его употребление не приводит к набору жировой массы и обеспечивает оптимальный вес тела.
  • Употребление индийского ореха не дает резких всплесков сахара в крови.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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