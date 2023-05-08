Почему люди принимают CoQ10: 20 преимуществ коэнзима Q10 для здоровья

Определенные заболевания (нейродегенеративные сбои, онкология, диабет, кардио-сосудистые и мышечные болезни), преклонный возраст приводят к снижению содержания коэнзима Q10 в организме. Здоровые люди должны получать необходимый объем CoQ10 естественным образом. При его дефиците часто рекомендуют добавки CoQ10.

Пероральный прием коэнзима Q10 имеет целый ряд преимуществ для здоровья и применяется в роли антиоксидантной стратегии при заболеваниях.

Преимущества коэнзима Q10 для здоровья

1. От гипертонии

Диетические добавки с Со Q10 способны незначительно снижать кровяное давление.

2. При сердечной недостаточности и прочих кардио патологиях

В комбинации с медикаментами CoQ10 поможет снизить вероятные сердечные риски, в терапии сердечной недостаточности и прочих кардио недугов за счет уменьшения окислительного стресса, улучшения работы сердца и увеличения выработки АТФ. Но пока доказательств этому недостаточно.

3. При осложнениях с фертильностью (низкое количество сперматозоидов и число яйцеклеток)

Антиоксидантный эффект CoQ10 помогает улучшить качество спермы у мужчин и замедлить снижение качества и количества яйцеклеток у женщин по причине возраста.

4. При вынашивании ребенка

Прием добавки CoQ10 снижает вероятность преэклампсии (осложнение беременности, вызванное повышенным давлением и патологией печени и почек) у женщин.

5. От пародонтоза

Пародонтоз - это воспаление десен и костей, окружающих зубы. Со Q10 работает как эндогенный антиоксидант, который подавляет процесс воспаления пародонта.

6. При диабете

Коэнзим Q10 способен улучшать чувствительность к гормону инсулину и позитивно влияет на диабет 2 типа.

7. Для защиты кожи от УФ-излучения

Нанесение CoQ10 на кожные покровы уменьшает повреждение, вызванное солнечным излучением, увеличивает производство энергии в клетках кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту.

8. От оксидативного стресса

CoQ10 оберегает клетки от оксидативного повреждения и активирует производство клеточной энергии.

9. От онкологии кожи

Люди, испытывающие дефицит CoQ10, имеют более высокую вероятность онкологии кожи.

10. При онкологии груди, простаты, легких и миеломе

У пациентов, больных раком, содержание CoQ10 понижено. Поэтому дефицит CoQ10 связывают с высоким риском злокачественных новообразований.

11. Для физических нагрузок

Оксидативный стресс действует на функции мышц (например, когда вы занимаетесь спортом). Прием добавок CoQ10 полезен при физических нагрузках за счет снижения оксидативного стресса в клетках и улучшения функции митохондрий.

12. Для мозга

Мозг также подвержен окислительному повреждению, которое способствует выработке вредных веществ, влияющих на познание, память и другие функции. Со Q10 снижает активность нежелательных веществ, которые провоцируют недуги головного мозга, и защищает мозговые клетки от оксидативного повреждения.

13. При болезни Альцгеймера и Паркинсонизме

Так как CoQ10 способен устранять вредные вещества, приводящие к оксидативному повреждению и болезням мозга, он замедляет развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследования в этом вопросе пока недостаточны.

14. При побочных эффектах (патологии печени, боли в мышцах при приеме лекарств статинового типа)

CoQ10 необходим при приеме статинов, снижающих холестерин (аторвастатин, церивастатин, ловастатин), так как эти препараты не дают печени производить СоQ10. Добавки CoQ10 помогают предотвратить / лечить побочные эффекты от приема статиновых препаратов холестерина. В этом вопросе требуются дополнительные исследования.

15. От мигрени

CoQ10 помогает в профилактике и терапии мигрени, так как он улучшает митохондриальную функцию и уменьшает воспаление.

16. Для легких

Легкие восприимчивы к оксидативному повреждению. И отсутствие антиоксидантной защиты (например, дефицит CoQ10) и окислительный стресс ведет к болезням легких (астма, ХОБЛ).

17. При митохондриальных болезнях

При митохондриальной миопатии наблюдается нехватка коэнзима Q10 в тканях мышц. Поэтому CoQ10 применяется в терапии первичных митохондриальных сбоев. Но клинические данные ограничены.

18. От фибромиалгии

Окислительный стресс и снижение показателя коэнзима Q10 связаны с развитием фибромиалгии. После лечения больных фибромиалгией с помощью CoQ10 наблюдалось уменьшение симптомов.

19. При атеросклерозе

Введение CoQ10 дозировкой 150 мг в день ослабляет оксидативный стресс, повышает эффект антиоксидантных ферментов и снижает показатель воспалительного маркера у больных атеросклерозом.

20. От раннего старения

Снижение СоQ10 с возрастом может быть ключевым фактором развития хронических болезней у лиц преклонного возраста. CoQ10 - антиоксидант, который работает в клеточных процессах. И поглощение коэнзима Q10 клетками важно для улучшения клеточной активности и замедлении старения.опубликовано econet

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