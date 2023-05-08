Почему люди принимают CoQ10: 20 преимуществ коэнзима Q10 для здоровья

Определенные заболевания (нейродегенеративные сбои, онкология, диабет, кардио-сосудистые и мышечные болезни), преклонный возраст приводят к снижению содержания коэнзима Q10 в организме. Здоровые люди должны получать необходимый объем CoQ10 естественным образом. При его дефиците часто рекомендуют добавки CoQ10.
Пероральный прием коэнзима Q10 имеет целый ряд преимуществ для здоровья и применяется в роли антиоксидантной стратегии при заболеваниях.
Диетические добавки с Со Q10 способны незначительно снижать кровяное давление.
В комбинации с медикаментами CoQ10 поможет снизить вероятные сердечные риски, в терапии сердечной недостаточности и прочих кардио недугов за счет уменьшения окислительного стресса, улучшения работы сердца и увеличения выработки АТФ. Но пока доказательств этому недостаточно.
Антиоксидантный эффект CoQ10 помогает улучшить качество спермы у мужчин и замедлить снижение качества и количества яйцеклеток у женщин по причине возраста.
Прием добавки CoQ10 снижает вероятность преэклампсии (осложнение беременности, вызванное повышенным давлением и патологией печени и почек) у женщин.
Пародонтоз - это воспаление десен и костей, окружающих зубы. Со Q10 работает как эндогенный антиоксидант, который подавляет процесс воспаления пародонта.
Коэнзим Q10 способен улучшать чувствительность к гормону инсулину и позитивно влияет на диабет 2 типа.
Нанесение CoQ10 на кожные покровы уменьшает повреждение, вызванное солнечным излучением, увеличивает производство энергии в клетках кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту.
CoQ10 оберегает клетки от оксидативного повреждения и активирует производство клеточной энергии.
Люди, испытывающие дефицит CoQ10, имеют более высокую вероятность онкологии кожи.
У пациентов, больных раком, содержание CoQ10 понижено. Поэтому дефицит CoQ10 связывают с высоким риском злокачественных новообразований.
Оксидативный стресс действует на функции мышц (например, когда вы занимаетесь спортом). Прием добавок CoQ10 полезен при физических нагрузках за счет снижения оксидативного стресса в клетках и улучшения функции митохондрий.
Мозг также подвержен окислительному повреждению, которое способствует выработке вредных веществ, влияющих на познание, память и другие функции. Со Q10 снижает активность нежелательных веществ, которые провоцируют недуги головного мозга, и защищает мозговые клетки от оксидативного повреждения.
Так как CoQ10 способен устранять вредные вещества, приводящие к оксидативному повреждению и болезням мозга, он замедляет развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследования в этом вопросе пока недостаточны.
CoQ10 необходим при приеме статинов, снижающих холестерин (аторвастатин, церивастатин, ловастатин), так как эти препараты не дают печени производить СоQ10. Добавки CoQ10 помогают предотвратить / лечить побочные эффекты от приема статиновых препаратов холестерина. В этом вопросе требуются дополнительные исследования.
CoQ10 помогает в профилактике и терапии мигрени, так как он улучшает митохондриальную функцию и уменьшает воспаление.
Легкие восприимчивы к оксидативному повреждению. И отсутствие антиоксидантной защиты (например, дефицит CoQ10) и окислительный стресс ведет к болезням легких (астма, ХОБЛ).
При митохондриальной миопатии наблюдается нехватка коэнзима Q10 в тканях мышц. Поэтому CoQ10 применяется в терапии первичных митохондриальных сбоев. Но клинические данные ограничены.
Окислительный стресс и снижение показателя коэнзима Q10 связаны с развитием фибромиалгии. После лечения больных фибромиалгией с помощью CoQ10 наблюдалось уменьшение симптомов.
Введение CoQ10 дозировкой 150 мг в день ослабляет оксидативный стресс, повышает эффект антиоксидантных ферментов и снижает показатель воспалительного маркера у больных атеросклерозом.
Снижение СоQ10 с возрастом может быть ключевым фактором развития хронических болезней у лиц преклонного возраста. CoQ10 - антиоксидант, который работает в клеточных процессах. И поглощение коэнзима Q10 клетками важно для улучшения клеточной активности и замедлении старения.опубликовано econet
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