Почему на самом деле появляется изжога и как это исправить

Многие люди не видят принципиальной разницы между изжогой и повышенной кислотностью. На деле два процесса не связаны между собой. Принимая препараты без правильного определения причины, можно окончательно навредить желудку, ухудшить состояние слизистой.

Гастроэзофагеальный рефлюкс – медицинское название изжоги. Неприятное явление с разной частотой встречается у каждого второго человека, появляется при забрасывании кислого содержимого в пищевод. В результате соприкосновения со щелочной средой начинается химическая реакция, которая раздражает слизистую оболочку желудка.

Причины изжоги

Появление неприятного жжения – один из признаков заболеваний желудочно-кишечного тракта. Среди простых причин: курение, ношение тесных брюк или ремня, злоупотребление алкогольными напитками. Проблема часто возникает при беременности, когда растущая матка давит на желудок, мешая правильному перевариванию пищи.

Более серьезные причины появления изжоги, требующие помощи врача-гастроэнтеролога:

недостаточность пищеводного сфинктера или гастроэзофагеальная болезнь;

гастрит с повышенной кислотностью;

язва желудка;

холецистит (камни в желчном пузыре).

Предрасполагающими факторами врачи считают злоупотребление болеутоляющими препаратами, частые перекусы на ходу, переедание и хронический стресс. Иногда изжога появляется при поедании свежей сдобы, острых соусов, жирного мяса, после чашки кофе или крепкого чая.

Помните, что изжога может появляться и при низкой кислотности желудка. Поэтому не спешите делать выводы о причине и заниматься самолечением. Жжение начинается при неплотном смыкании сфинктера, закрывающего вход в пищевод, и уровень кислотности имеет второстепенное значение.

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Как быстро избавиться от изжоги

В аптеке можно подобрать специальные препараты, снимающие острый симптом за короткий промежуток времени. Но существуют более простые и безопасные методы, которые можно применять в домашних условиях.

Теплая вода. В положении сидя на стуле или стоя медленными глотками выпить подогретую жидкость. Если не принимать горизонтальное положение на любимом диване, изжога быстро пройдет без последствий.

Активированный уголь. Несколько таблеток препарата измельчите до состояния порошка, запейте водой или стаканом молока. Метод рекомендуется женщинам на последнем триместре или во время кормления грудью, безопасен для здоровья младенца.

Коровье молоко. Содержащийся в нем кальций погашает химическую реакцию между соляной кислотой и щелочью, быстро устраняет дискомфорт. Подогрейте его до комнатной температуры, выпейте мелкими глотками.

Обычный мед. При очередном приступе изжоги приготовьте вкусный напиток из стакана молока и ложки жидкого меда.

Миндальные орехи. Вкусный продукт содержит вещества, нейтрализующие кислоту в желудке. При частой изжоге носите с собой пакет с вкусным лакомством. При болезненном приступе съешьте 5 орешков, старательно разжевывая их в кашицу.

Для уменьшения неприятных ощущений при изжоге в домашних условиях можно приготовить полезные напитки:

Фреш из картофеля. Очистите 3 клубня среднего размера, измельчите на терке или с помощью блендера, отожмите сок. Пейте мелкими глотками. Если вкус неприятен, при приготовлении добавьте немного моркови или меда.

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Чай из аптечной ромашки. В термосе заварите 2–3 ложки сухого сырья, дайте настояться 15–20 минут. Пейте 3 раза в сутки в течение 10 дней, чтобы снять воспаление слизистой желудка, уменьшить частоту приступов.

Чай из мяты. Аналогичным способом заваривайте перечную мяту. Целебный настой снимает дискомфорт, улучшает пищеварение.

А как же сода?

Большинство людей при изжоге используют пищевую соду, не догадываясь, что сильно вредят желудку. После контакта с кислой средой происходит бурная химическая реакция с выделением углекислого газа. Он раздражает и растягивает стенки тонкого кишечника, провоцирует вздутие, усиливает выделение желудочного сока.

При употреблении соды можно избавиться от изжоги, но легко столкнуться с осложнениями:

повышение артериального давления;

эрозия слизистой оболочки желудка и кишечника;

отечность.

Применение соды при изжоге – малоэффективный метод, который лучше заменить более безопасными средствами. Выпейте стакан минеральной воды без газа, настоя тмина или укропа.

Для уменьшения неприятных ощущений при изжоге используйте простые методы, одобренные врачами. Снизить частоту приступов помогает правильное питание, отказ от жареной и жирной пищи, специй, крепкого кофе. Регулярная профилактика предотвратит развитие гастрита и других осложнений.опубликовано econet

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