Почему нам сложно просыпаться по утрам

Как выглядит начало вашего обычного утра? Не хочется вставать с постели, тяжело открыть глаза? Эта статья поможет вам подружиться с бодрым утром!

Перед тем, как читать статью, дайте самим себе ответ на вопрос: часто ли Вы «просыпаетесь и поете»? – Лично мне очень сложно вставать по утрам, в принципе, как и подавляющему большинству населения земного шара. Так почему же так тяжело собраться в кучу, чтобы начать день? – ответ в нашей статье. Давайте представим типичное утро среднестатистического жителя. В большинстве случаев после звонка будильника первая мысль – это «еще пять минуточек и встаю!». Далее идет система «Отрицание – гнев – торг – депрессия» и уже когда вы понимаете, что подъема таки не избежать - наступает «смирение». Обычно к этому времени вы уже неплохо так опаздываете и сборы на работу превращаются в сплошную суматоху.

Причины отсутствия энергии утром

Согласна, бывает и иначе, но давайте посмотрим правде в глаза, думаю, большинство, кто прочитал эти строки, узнали в них описание своего обычного утра. Да и всем нам бывает сложно проснуться, и вот почему это может происходить.

Вашему организму недостаточно того времени, которое вы выделяете на сон. Да, эта банальная и наиболее распространенная причина держится в топовой десятке главных врагов бодрого утра. Мужчинам для восстановления сил и энергии необходимо примерно 8 часов сна. Женщинам и детям – не менее 9 часов. Это в идеале, но на самом деле приходится спать значительно меньше. В основном из-за неумения вовремя выключить телевизор, отложить смартфон и брать на себя посильное количество дел.

Да, эта банальная и наиболее распространенная причина держится в топовой десятке главных врагов бодрого утра. Мужчинам для восстановления сил и энергии необходимо примерно 8 часов сна. Женщинам и детям – не менее 9 часов. Это в идеале, но на самом деле приходится спать значительно меньше. В основном из-за неумения вовремя выключить телевизор, отложить смартфон и брать на себя посильное количество дел. Вы переедаете. Ну, хорошо, вы легли вовремя, поспали достаточно, но все еще нет энергии сутра. И здесь уже вопрос, а когда вы ужинали? И что вы ужинали? Если в вашем рационе присутствовала тяжелая, жареная пища, богатая углеводами, или алкоголь, то организму просто не хватило времени на отдых – он всю ночь переваривал ваш ужин. Так же негативно влияет на пробуждение и сон сразу после еды.

Ну, хорошо, вы легли вовремя, поспали достаточно, но все еще нет энергии сутра. И здесь уже вопрос, а когда вы ужинали? И что вы ужинали? Если в вашем рационе присутствовала тяжелая, жареная пища, богатая углеводами, или алкоголь, то организму просто не хватило времени на отдых – он всю ночь переваривал ваш ужин. Так же негативно влияет на пробуждение и сон сразу после еды. Вы не соблюдаете режим дня. Тяжелые условия на работе и ненормированный график заставляют пополнять запасы энергии дневным сном. В результате чего, ночью организм уже не способен заснуть и полноценно восстановить силы.

Тяжелые условия на работе и ненормированный график заставляют пополнять запасы энергии дневным сном. В результате чего, ночью организм уже не способен заснуть и полноценно восстановить силы. Вы поздно ложитесь. Ну вот, вы поспали достаточно, а проснуться бодрым все равно не получилось. А во сколько вы легли? Наиболее ценным и благоприятным для расслабления организма является период с 21:00 до 00:00. Поэтому если вы легли после полуночи, легкого подъема не ждите.

Ну вот, вы поспали достаточно, а проснуться бодрым все равно не получилось. А во сколько вы легли? Наиболее ценным и благоприятным для расслабления организма является период с 21:00 до 00:00. Поэтому если вы легли после полуночи, легкого подъема не ждите. Недисциплинированность. Прозвенел будильник, что делаете вы? – правильно, в лучшем случае выключаете его или переставляете на пять минут позже, в худшем – просто выключаете и просыпаете все на свете. Не зря в моем детстве бабушка говорила поговорку: «Как проснулся ты – вставай, лени волю не давай». Ой, как же она права. Дело в том, что организму легче просыпаться в поверхностной фазе сна. А отключение будильника может перевести его в фазу глубокого сна, из которой очень тяжело выйти.

Прозвенел будильник, что делаете вы? – правильно, в лучшем случае выключаете его или переставляете на пять минут позже, в худшем – просто выключаете и просыпаете все на свете. Не зря в моем детстве бабушка говорила поговорку: «Как проснулся ты – вставай, лени волю не давай». Ой, как же она права. Дело в том, что организму легче просыпаться в поверхностной фазе сна. А отключение будильника может перевести его в фазу глубокого сна, из которой очень тяжело выйти. Вы перенапрягаетесь. Стрессы и перенапряжение в течение дня не остаются бесследными и ночью. Мы не можем успокоиться и полноценно расслабиться, прокручивая различные ситуации. Необходимо уметь абстрагироваться от проблем.

Стрессы и перенапряжение в течение дня не остаются бесследными и ночью. Мы не можем успокоиться и полноценно расслабиться, прокручивая различные ситуации. Необходимо уметь абстрагироваться от проблем. Вы принимаете фармакологические препараты. Обезболюющие, противоаллергические, антидепрессанты – все препараты этих групп негативно влияют на качество сна, в результате чего организму тяжело включаться в работу утром.

Обезболюющие, противоаллергические, антидепрессанты – все препараты этих групп негативно влияют на качество сна, в результате чего организму тяжело включаться в работу утром. Вам не комфортно. Слишком жесткая или слишком мягкая постель, неудобная подушка, неприятное на ощупь постельное белье, недостаточная влажность воздуха – все это негативно влияет на ваш сон.

Несоблюдение гигиены сна. Перед сном вы выпили кофе, посмотрели фильм до глубокой ночи, еще и смартфон не выпускали из рук – типичный пример грубого нарушения гигиены сна. При этом все мы прекрасно знаем, что этого делать нельзя и сознательно забираем у себя возможность нормально поспать.

Перед сном вы выпили кофе, посмотрели фильм до глубокой ночи, еще и смартфон не выпускали из рук – типичный пример грубого нарушения гигиены сна. При этом все мы прекрасно знаем, что этого делать нельзя и сознательно забираем у себя возможность нормально поспать. Вы страдаете апноэ. Проще говоря, вы храпите. Задержки дыхания и ненормированные поставки кислорода организму нарушают структуру сна. В результате, наблюдается не только сонливость, а и ухудшение памяти, перманентная усталость и затруднённость мыслительных процессов.

Проще говоря, вы храпите. Задержки дыхания и ненормированные поставки кислорода организму нарушают структуру сна. В результате, наблюдается не только сонливость, а и ухудшение памяти, перманентная усталость и затруднённость мыслительных процессов. Синдром беспокойных ног. Онемение, отеки и судороги ног заставляют постоянно искать удобное положение и ворочаться в постели. И как следствие, это влияет на процесс засыпания.

Онемение, отеки и судороги ног заставляют постоянно искать удобное положение и ворочаться в постели. И как следствие, это влияет на процесс засыпания. Психические и психологические факторы. Наиболее распространенным является депрессия.

Как видим, многие нюансы могут вызвать тяжелое пробуждение, но важно понимать, что все в наших силах и стоит все же обращать внимание на собственное состояние.

Биоритмы человека и утро

Клинической причиной отсутствия энергии утром может быть синдром замедленных биологических ритмов. Суть его заключается в том, что у человека имеется стойкое неумение засыпать и просыпаться в положенное время. Именно эта патология встречается чаще всего у людей с замедленными биологическими ритмами.

В норме, люди имеют естественный 24-часовой биоритм. Именно он влияет на чередования состояний сна и бодрствования. А людям с нарушенным циклом необходимо больше времени для завершения той или иной фазы. Как следствие, они ложатся спать гораздо позже, а значит и просыпаются также позднее. К сожалению, причины этого явления точно не известны.

Также биологические часы человека обладают способностью реагировать на уровень освещенности. Поэтому, когда утром восходит солнце, организм сам «понимает», что нужно вставать. Это объясняет ухудшение качества сна при слишком ярком освещении.

Существует ряд факторов, которые могут влиять даже на «исправные» биологические ритмы:

Ночные смены.

Трансконтинентальные перелеты.

Неконтролируемое время засыпания.

Недостаточное количество сна.

Важно, уметь подстраивать свой график жизни под биологические ритмы. Ведь это является залогом не только хорошего самочувствия, а и здоровья в целом.

Как зарядить себя энергией утром

Мы уже знаем почему утром не хочется ничего делать. Теперь давайте определим, как же все-таки проснуться бодрым. Наш день начинается утром, а значит оно должно быть радостным.

Для максимально комфортного просыпания утром попробуйте следовать следующим правилам:

Определите свою собственную причину для того, чтобы проснуться. Да, да, именно мотивацию подняться с кровати. Вставать рано не просто потому, что нужно на работу, а чтобы, например, успеть почитать книгу, принять ванну, пробежаться. Если вам все эти причины слишком немотивационные – просто заведите собаку, это действительно «будильник» еще тот!

Да, да, именно мотивацию подняться с кровати. Вставать рано не просто потому, что нужно на работу, а чтобы, например, успеть почитать книгу, принять ванну, пробежаться. Если вам все эти причины слишком немотивационные – просто заведите собаку, это действительно «будильник» еще тот! Вставайте сразу после звонка будильника, растяжение этот процесса, только усугубит проблему. На самом деле это самообман, дополнительные пять минут вам бодрости не только не добавят, они ее еще и заберут. Попробуйте лайфхак – положите будильник так, чтобы вам нужно было встать, чтобы выключить его.

растяжение этот процесса, только усугубит проблему. На самом деле это самообман, дополнительные пять минут вам бодрости не только не добавят, они ее еще и заберут. Попробуйте лайфхак – положите будильник так, чтобы вам нужно было встать, чтобы выключить его. Полноценно и в достаточном количестве спать. Качество сна – это основа вашего утреннего самочувствия. Сделайте процесс сна максимально комфортным – приобретите качественное постельное белье, позаботьтесь о нормальном спальном месте, а также об удобной одежде для сна. Шумные соседи – бируши вам в помощь. И не забывайте обеспечить достаточное количество кислорода в комнате.

Качество сна – это основа вашего утреннего самочувствия. Сделайте процесс сна максимально комфортным – приобретите качественное постельное белье, позаботьтесь о нормальном спальном месте, а также об удобной одежде для сна. Шумные соседи – бируши вам в помощь. И не забывайте обеспечить достаточное количество кислорода в комнате. Не накручивайте себя проблемами – лучше мечтайте и засыпайте счастливыми.

– лучше мечтайте и засыпайте счастливыми. Создайте «ритуал для сна». Наблюдали как дети не могут заснуть без колыбельной или сказки на ночь. Ничего не мешает и нам, взрослым, перед сном заняться успокаивающей дыхательной гимнастикой или послушать шум прибоя.

Наблюдали как дети не могут заснуть без колыбельной или сказки на ночь. Ничего не мешает и нам, взрослым, перед сном заняться успокаивающей дыхательной гимнастикой или послушать шум прибоя. Примите ароматную ванну перед сном. Или хотя бы теплый душ. Это поможет расслабить мышцы тела.

Ужинайте легкой пищей за 3 часа до сна.

Минимизируйте источники света. Невозможно повлиять на все факторы? - Когда-то давно придумали замечательный штуку - повязку для сна.

Невозможно повлиять на все факторы? - Когда-то давно придумали замечательный штуку - повязку для сна. Ложитесь спать в одно и то же время. Да, сложно, но самодисциплину никто не отменял.

Да, сложно, но самодисциплину никто не отменял. Еще ​​один нюанс – мелодия будильника. Не ставьте слишком резкую и громкую, но и с мягкостью не переборщите.

Не ставьте слишком резкую и громкую, но и с мягкостью не переборщите. Делайте хоть минимальную зарядку. Да, банальный совет, но он не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. Если даже минимальная разминочка вам не под силу – потягивайтесь, но осторожно и плавно, чтобы не схватить судороги или растяжение спины.

Да, банальный совет, но он не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. Если даже минимальная разминочка вам не под силу – потягивайтесь, но осторожно и плавно, чтобы не схватить судороги или растяжение спины. Запустите свой метаболизм, выпив стакан воды сразу после пробуждения.

Чтобы минимизировать тяжесть утреннего сбора в кучу – пропишите план на неделю или на месяц и повесьте его на видном месте.

и повесьте его на видном месте. Включите бодрую любимую музыку и делайте в ее сопровождении все свои утренние дела. опубликовано econet

Автор Ира Чернова

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