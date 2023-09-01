Почему некоторые точки на теле очень болезненные

Биологически активные точки на теле, а, точнее, воздействие на них оказывает благотворное влияние на организм. Каждая такая точка "отвечает" за конкретный орган или ситему. Вот основные из них. Как работать с биологически активными точками? Узнайте здесь.
Если вы обнаружили некоторые болезненные точки у себя на теле, не пугайтесь. А лучше уделите им внимание. Зачем? Таким образом вы сможете устранить ряд проблем в вашем организме и, вероятно, избежите многих неприятных последствий в отношении своего здоровья. Данные точки именуют биологически активными, а воздействие на них не подразумевает наличие медицинского образования. Таким образом, каждый вполне может оказать себе помощь самостоятельно.
Воздействие заключается в том, что вы надавливаете на биологически активную точку подушечкой 2-го, 3-го, реже — 1-го пальца.
Правила работы с биологически активными точками:
1. Найти необходимую точку для устранения явлений, которые вас в данный момент тревожат. Произвести легкое надавливание в продолжение 30 сек. — таким образом вы стимулируете локальное кровообращение.
2. Теперь осуществить 9 вращений по часовой стрелке и 9 — против, не причиняя при этом болевых ощущений.
3. Длительность точечного массажа в каждой точке не должна быть более 3-4 мин.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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