Почему ночью болит в тазобедренном суставе

Какие заболевания могут вызывать болевой синдром?

Ночные боли в тазобедренном суставе могут появиться по самым разным причинам, ведь он самый крупный в организме и постоянно испытывает колоссальные нагрузки. И это может стать причиной появления самых разных нарушений, который в основном проявляются в виде болевого синдрома.

Боль в тазобедренном суставе: основные причины

Основные причины

Разновидность

Ревматоидный артрит

Коксартроз

Болезнь Бехтерева

Инфекционный артрит

Бурсит

Эта жалоба появляется не только у пожилых людей, хотя у них бывает чаще всего. Этот симптом может появиться и у детей до 16 – 18 лет, и у взрослых разного возраста. Чтобы разобраться в истинных причинах такой боли, надо провести все необходимые диагностические процедуры.

Основные причины

Основными причинами появления данного синдрома принято называть заболевания костной, хрящевой тканей, а также связок и мышц. Это такие заболевания, как тендинит, артрит, коксартроз, туберкулёз и ревматизм.

Но бывает всё и из-за механического повреждения. В этом случае возникает перелом шейки бедра, который особенно опасен в пожилом возрасте. Особенно сильной боль становится в ночное время. У пациента нет возможности передвигаться самостоятельно. При отсутствии лечения наступает обездвиживание, а также появляются пролежни.

Разновидность

Данное состояние может иметь острое или хроническое течение. Острая боль длится несколько часов, затем стихает, но может возникнуть снова. Именно наличие приступов болевого синдрома следует считать её особенностью. Этот вид имеет чёткую локализацию. Пациент всегда может указать место, где у него болит. Это состояние поддаётся лечению довольно просто.

Ноющая боль доставляет пациенту больше дискомфорта. Её локализацию определить сложно, так как она может распространяться по всей ноге. Интенсивность ощущений нарастает постепенно, порой месяцами. Лечение также длительное, иногда очень сложное, с использованием большого количества лекарств и методов.

Хронические боли длятся годами. Их интенсивность не меняется на протяжении многих лет, и они практически не мешают жить. Именно так развивается такое страшное заболевание, как остеоартроз, при котором разрушается сустав.

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Ревматоидный артрит

Точная причина развития ревматоидного артрита неизвестна. Считается, что это повреждение, которое происходит в суставе на иммунологическом уровне, при этом иммунные клетки начинают отторгать клетки своего же организма, принимая их за чужеродные.

Болевой синдром имеет среднюю интенсивность и особенно выражен по вечерам и ночью во время сна. Начинается всё с мелких суставов, но постепенно охватываются и крупные. Без лечения бедро или колено начинает деформироваться, что не позволяет совершать полноценные движения.

Коксартроз

Это патология бедра, которая развивается при нарушении кровоснабжения хрящевой ткани. Изначально боль минимальной интенсивности и возникает только после нагрузки. Но постепенно она начинает длиться весь день и даже по ночам.

Возможность двигать ногой значительно снижается, человек практически полностью теряет возможность передвигаться самостоятельно.

Лечение длительное и порой требуется операция по замене сустава.

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Болезнь Бехтерева

Ночные боли могут быть из-за болезни Бехтерева. Это состояние затрагивает позвоночник, но так как спина тесно связана с ногами, то страдают в первую очередь тазобедренные суставы.

Считается одной из самых тяжёлых патологий, протекает с выраженными периодами обострения и ремиссии. Лечение помогает мало. Основное проявление – интенсивный болевой синдром в спине и в ногах, а также снижение подвижности поясничного отдела.

Инфекционный артрит

Одно из самых распространённых заболеваний колена. Основная причина – попадание внутрь микробов, чаще всего это стафилококк и стрептококк. Симптомы нарастают постепенно, основной из них – боль, которая возникает не только во время движения, но и в покое по ночам. В лечении обязательно используются антибиотики. При отсутствии какого-либо эффекта от консервативной терапии требуется операция.

Бурсит

Заболевание затрагивает синовиальную сумку. Воспалительный процесс приводит к полной невозможности совершать те или иные движения, кожа над суставом краснеет и становится горячей на ощупь, повышается температура тела.

Развивается как хронический вариант, часто появляются рецидивы. В лечении используется откачивание синовиальной жидкости и промывание полости антисептическими растворами. Используются внутрисуставные инъекции с новокаином и гидрокортизоном.

При отсутствии эффекта от консервативной терапии применяется операция.опубликовано econet

Автор Анастасия Самохина

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