Почему нужно регулярно проверять давление

Ежегодно больше 17 миллионов человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть в группе риска находится каждый третий. Гипертония – это страшный недуг и человек может не подозревать, что серьезно болен. А в больше чем 9,5 миллионов случаев летальный исход спровоцирован именно осложнениями от гипертонии.

Что такое гипертония? Это высокое кровяное давление. Сердце поставляет кровь к сосудам, а при ее воздействии на сосудистые стенки появляется давление. Если оно высокое, это негативно влияет на состояние сердца, поскольку вынуждает его работать быстрее. Оптимальное верхнее (систолическое) давление – 120 мм р/ст. Определяется этот показатель в момент сокращения сердца и выброса им крови. Оптимальное нижнее (диастолическое) давление – 80 мм р/ст, фиксируется этот показатель, когда сердце находится в спокойном состоянии. Не стоит считать эти цифры абсолютной нормой. Человек может чувствовать себя хорошо и при верхнем давлении 130 и 105 мм, но когда этот показатель превышает 140, а нижнее давление больше 90, развивается гипертония, то есть кровь не транспортируется должным образом ко всем органам. Высокое давление травмирует стенки сосудов, они становятся более тонкими и выпуклыми. Стенки могут разорваться в любой момент, а это уже прямая угроза жизни. Также давление повышает риск развития инсульта или инфаркта, нарушает работу почек и нервной системы.

Причины появления гипертонии

Основную группу риска составляют люди, предрасположенные к повышенному давлению. Но если обратить внимание на статистические данные, то к такой группе относится около трети населения планеты. И с каждым годом этот показатель растет.

Эксперты по вопросам здравоохранения считают причиной такой ситуации неуклонный рост количества мегаполисов и изменение образа жизни людей, а именно:

никотиновая и алкогольная зависимости, приводящие к сужению сосудов и нарушениям в работе сердца;

недостаточные физические нагрузки или полное их отсутствие приводят к тому, что даже спокойный режим воспринимается сосудами и сердцем как тяжелый труд;

избыточный вес, в результате которого жировые отложения образуются на внутренних органах, мешая их работе;

постоянные стрессы, вызывающие нервное напряжение сосудов.

Признаки повышенного давления

Если распознать заболевание на ранних сроках и своевременно предпринять меры, то в большинстве случаев удается добиться положительных результатов. Обязательна консультация специалиста, который назначит снижающие давление лекарственные препараты и даст рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Важно знать! Среди взрослого населения болеет гипертонией каждый третий, но в виду отсутствия симптомов не замечает этого.

При повышенном давлении возникает головная боль, после небольших физических нагрузок появляется отдышка, наблюдается нарушение режима сна и постоянная усталость. Иногда человек может почувствовать, что сердце бьется слишком часто, отекают ноги в конце дня, часто открывается носовое кровотечение.

Для того чтобы отследить симптомы заболевания определите сначала, принадлежите ли вы к группе риска. Проанализируйте, кто из родных болел гипертонией. Учтите, что если вы курите и употребляете алкоголь, то вы автоматически в группе риска.

Первым делом нужно купить электронный тонометр для возможности регулярно измерять давление в утренние и вечерние часы. Не забывайте записывать результаты в течение минимум двух недель, так вам удастся выяснить среднее значение давления и сделать вывод относительно состояния сосудов. Такие проверки нужно проводить ежегодно. А если вы точно знаете, что находитесь в группе риска, тогда чаще проходите медицинские осмотры.

Что делать при высоком давлении

Изначально обязательно показаться специалисту и выяснить причину такого состояния. Гипертония может быть двух видов:

первичной – появляется самостоятельно;

вторичной – является следствием другого заболевания.

Врач сможет определить вид гипертонии и назначить подходящий курс лечения. Обычно лечение заключается в приеме снижающих давление препаратов, изменении режима питания и привычек. Некоторым средства для снижения давления назначаются пожизненно.

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Профилактические меры

Основная цель – выйти из группы риска. Это лучший способ избежать серьезных проблем со здоровьем. К примеру, каждые лишние 5 кг веса повышают давление на 3-5 пунктов. Для сохранения здорового состояния сосудов необходимо:

уменьшить потребление соли – нормой является 5 г в сутки (одна чайная ложка) и это с учетом количества соли, содержащейся в продуктах питания;

ежедневно съедать минимум 400 г овощей и фруктов;

каждый день вести активный образ жизни минимум 30 минут (подойдет быстрая ходьба, обычная прогулка в среднем темпе или бег);

избавиться от алкогольной и никотиновой зависимости;

не переживать по пустякам, то есть научиться контролировать свои эмоции.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете сохранить здоровье и предотвратить развитие серьезных заболеваний.опубликовано econet

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