Почему одни выглядят старше своих лет, а другие моложе

Состояние нашего организма отражается на внешнем виде. Это, например, вес, здоровье кожи, волос, зубов, гибкость. Поэтому мы говорим, что кто-то выглядит моложе своих лет. Но есть особые биомаркеры, которые покажут полную картину нашего биологического возраста.

Каждый человек, помимо возраста, указанного в паспорте, имеет биологический возраст. Это определенная совокупность биопараметров, которая всё расскажет о состоянии организма. Никто не хочет стареть. И вопрос «как продлить молодость» волнует каждого из нас. Дело не только в отсутствии морщин и подтянутом теле. Всем хочется оставаться подольше бодрыми, энергичными и необремененными хроническими болезнями.

Биомаркеры вашего биологического возраста

Если человек выглядит и чувствует себя лучше, чем большинство представителей его возраста, мы говорим "хорошо сохранился", если наоборот - "рано постарел".

Возраст в паспорте - константа, но биологический возраст поддается коррекции, причем и в лучшую, и в худшую сторону. Тут много зависит от среды и стиля жизни.

Понятие «биологический возраст» включает особые маркеры старения. Это так называемые AGE-MARK.

Вот биомаркеры старения, которые можно отследить по в анализам. Что считается отклонениями от нормы?

Перечень маркеров старения

ИМТ (или индекс массы тела). В норме: 18,5-24,9. Если показатель больше / меньше, то это плохо. Но при ИМТ менее 20 имеется риск преждевременного климакса.

Но при ИМТ менее 20 имеется риск преждевременного климакса. Объем талии. Мужчины - не больше 94 сантиметров; женщины - не больше 80 сантиметров.

Гликированный гемоглобин. Не должен превышать 5,5 %

Гомоцистеин. Нормальный показатель - менее 7 мкмоль/л

Ферритин. Норма - 70-90 (если показатель более 100 – это сигнал системного воспаления / рака).

Индекс HOMA. Резистентность к инсулину- не больше 1,4.

С-реактивный белок. Должен быть меньше 1мг/мл. У лиц в возрасте 65+значение более единицы имеет непосредственную связь с вероятностью инсульта, внезапной смерти из-за сердечной патологии.

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ТТГ. Тиреотропный гормон – регулирует работу щитовидки. Показатель 0,4-2,0 мЕд/л. У людей в возрасте 60+ 0,4-3,0 мЕд/л.

Показатель 0,4-2,0 мЕд/л. У людей в возрасте 60+ 0,4-3,0 мЕд/л. Т4. Свободный тироксин (гормон щитовидки, регулирующий энерго- и пластический обмен в организме). Показатель - 15-19 мЕд/л.

25-OH (Витамин Д3). Норма в крови методом ХМС (хроматография масс-спектрометрия) - 60-70 нг/мл. Нормы при ИФА (иммуноферментный анализ) - 90-100 нг/мл.

Норма в крови методом ХМС (хроматография масс-спектрометрия) - 60-70 нг/мл. Нормы при ИФА (иммуноферментный анализ) - 90-100 нг/мл. Витамин В12. Это биомаркер старения головного мозга. Показатель в пределах 600-800 пг/мл.

Это биомаркер старения головного мозга. Показатель в пределах 600-800 пг/мл. Калий (микроэлемент). Норма - 3,5-4,5 ммоль/л.

Интерлейкин 6. Должен быть менее 1,07 пг/мл. Показатель, который превышает 2-3, говорит о высоком риске онкологии толстой кишки и печени.

Соматомедин С ( ИФР-1). Нормальное значение - менее 105-120 нг/мл. В возрасте старше 50 лет - 160-180 нг/мл.

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Эти показатели в пределах нормы снижают вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии

Тромбоциты . Норма - 300 тыс/мкл.

. Норма - 300 тыс/мкл. Альбумин. Норма - 43-50 г/л.

Норма - 43-50 г/л. Мочевая кислота . Для женщин - 150-280 мкмоль/л, для мужчин - 210-360 мкмоль/л.

. Для женщин - 150-280 мкмоль/л, для мужчин - 210-360 мкмоль/л. Толщина комплекса интимы общей сонной артерии (КИМ) . Норма - не больше 0,6 мм. Показатель растет с годами. До 25 лет толщина КИМ – в пределах 0,6 мм, к 45 годам этот показатель более 0,8 мм.

. Норма - не больше 0,6 мм. Показатель растет с годами. До 25 лет толщина КИМ – в пределах 0,6 мм, к 45 годам этот показатель более 0,8 мм. Индекс соотношения общего холестерина к ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Показатель в норме меньше / равняется 3.

Показатель холестерина в плане прогноза рисков инфаркта и инсульта уже не актуален.опубликовано econet

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