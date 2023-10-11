Почему першит в горле и как с этим жить?

Часто постоянное першение в горле — признак начала простудного заболевания. Но существует немало других, неинфекционных факторов, провоцирующих резкое першение в глотке, и длительное время приносящих пациенту дискомфорт.

Першение в горле — это симптом, возникающий, как правило, внезапно. Эти неприятные ощущения могут быть различной степени интенсивности: от еле заметного щекотания до сильного, постоянного дискомфорта. Подобное состояние сопровождают такие симптомы болезни, как постоянный кашель, болевые ощущения в глотке, охриплость в голосе и т.д.

Першение в горле: причины, симптомы, лечение

Инфекционные причины першения в горле

Заболевания и состояния неинфекционной природы

Першение в глотке: как лечить

Часто постоянное першение в горле — признак начала простудного заболевания. Но вы удивитесь, что существует немало других, неинфекционных факторов, провоцирующих резкое першение в глотке.

В любом случае, какой бы диагноз или состояние не спровоцировали ощущения саднения в горле и частый кашель, это тревожный сигнал организма о происходящих патологических изменениях. Поэтому вне зависимости от степени выраженности симптома, необходимо начинать лечение незамедлительно, а не ждать, когда неприятные ощущения будут длительное время приносить сильный дискомфорт. Ведь именно ранняя диагностика позволяет быстро устранить симптомы, и лечение при этом проходит гораздо эффективнее.

Упускать возможность справиться с болезнью на ранней стадии и не дать возникнуть осложнениям — задача не только врача, но и самого больного!

Давайте вместе разберёмся в причинах постоянного першения в горле.

Инфекционные причины першения в горле

При воздействии на глотку или гортань патогенных микроорганизмов, запускается воспалительный процесс, который может сопровождать чувство жжения, саднения, а также сильный кашель. Как правило, такое неприятное состояние начинается внезапно: симптомы заболевания протекают не постоянно, а возникают одномоментно. Это сигнал, что болезнетворные микроорганизмы активизировались, и необходимо принять меры по лечению заболевания. Нужно остановить возбудителя, пока болезнетворные агенты не попали дальше в бронхи и лёгкие.

Сильное першение в горле может говорить о начале таких инфекционных заболеваний, как:

Острая респираторная вирусная инфекция.

Как уже понятно из названия диагноза, возбудителем болезни выступают вирусы. ОРВИ также сопровождается зудом в носу, сухим кашлем, чиханием, повышенной температурой тела. Во время осмотра заметно покрасневшее горло.

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Грипп.

Грипп протекает тяжелее, нежели ОРВИ. Больной жалуется на такие симптомы, как высокая температура, которую сложно «сбить»; сильный, резкий кашель; мышечные и суставные боли, постоянно «ломит» тело.

Ангина, или острый тонзиллит.

Ангина — это острое воспаление нёбных миндалин. Его возбудителем чаще всего выступают бактерии стрептококка. Они активизируются в гландах, и провоцируют сильнейшую боль в горле. Если на нёбных миндалинах заметен белый налёт, если глотать от нестерпимых болевых ощущений практически невозможно, а температура тела достигает высоких отметок (до 40 ℃), то с большой долей вероятности мы имеем дело с ангиной. Эта болезнь очень заразна, поэтому требует изоляции больного от других членов семьи и качественного, своевременного лечения. Если болезнь длительное время не лечить, или лечить неправильно, могут появиться осложнения со стороны сердца, почек и суставов.

Фарингит.

Это воспалительный процесс, охвативший глотку. При фарингите появляется постоянное желание откашляться. Возникают боль во время глотания, саднение и щекотание в горле. Температура тела достигает субфебрильных отметок, а слабость, мышечные, головные боли не дают человеку вести привычный образ жизни.

Грибковое поражение ротоглотки.

Если источник дискомфортных ощущений в горле — грибки, больной также жалуется на постоянный сухой кашель, боль в процессе глотания, чувство присутствия инородного тела в горле. На стенках глотки можно заметить налёт жёлтого или белого цвета.

Очень часто больные игнорируют поход к врачу, пытаясь справиться с болезнью самостоятельно. Да, бывает, что лечение в домашних условиях лёгких форм заболеваний помогает. Но не нужно забывать о внушительном проценте случаев, когда отсутствие грамотной терапии привело к тяжёлым осложнениям.

Поэтому лечение заболевания лор-органов инфекционной природы лучше начать с посещения оториноларинголога.

Когда постоянно першит в горле, с большой долей вероятности человек подумает, что простыл и будет пытаться лечиться от простуды или ОРВИ. Но как быть, если лечишься длительное время, а неприятные ощущения не проходят?

Заболевания и состояния неинфекционной природы

Существует ряд заболеваний и состояний неинфекционной природы, которые также приводят к зуду в глотке, и лечить их нужно уже не в кабинете лор-врача.

Постоянно появляющееся першение в горле могут спровоцировать следующие факторы:

Аллергия.

Контакт с различными аллергенами (пылью, шерстью домашних питомцев, бытовой химией, пыльцой и т.п.) часто приводит к зуду в горле. Обычно аллергическая реакция возникает очень быстро — от нескольких минут до нескольких часов. При этом у больного начинается слезотечение, зуд и покраснение глаз, обильные выделения из носовых ходов. Появляются высыпания на кожных покровах.

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Болезни желудочно-кишечного тракта.

Постоянно зудящее горло может говорить о проблемах с ЖКТ. При гастроэзофагеальной рефлюксной и язвенной болезнях содержимое желудка и желудочный сок забрасываются обратно в пищевод, что раздражает гортань, вызывая дискомфорт.

Неврологические проблемы.

Подобный симптом может проявляться при неврозе глотки, к которому приводят невоспалительные заболевания и психические отклонения. Параллельно может отмечаться онемение гортани, ощущение комка в горле. Бывает, что присоединяются сильный кашель и рвота.

Нагрузка на голосовые связки.

Помимо першения при перенапряжении голосового аппарата может появиться охриплость, или голос вовсе пропадёт на некоторое время. Это знакомая история для представителей речевых профессий — певцов, гидов, педагогов, ораторов и т.п. Хотя сорвать голос может и «неподготовленный» к голосовым нагрузкам человек — достаточно громко крикнуть или говорить продолжительное время.

Проблемы с эндокринной системой.

Щитовидная железа, увеличиваясь в размерах при определённых заболеваниях эндокринной системы, давит на гортань. В результате чего ощущается зуд в горле. Также патологии щитовидной железы сильно снижают иммунитет, что способствует проникновению извне и активизации патогенной микрофлоры, которая вызывает инфекционные заболевания глотки.

Повреждения гортани и глотки.

Твёрдые кусочки пищи и рыбьи косточки могут травмировать слизистую оболочку гортани, провоцируя приступы кашля и зуд в глотке.

Неблагоприятные внешние факторы.

Сухой воздух в помещении, работа на «грязных» производствах, табакокурение, запыленный и загрязнённый воздух — все эти факторы пагубно отражаются на слизистой оболочке гортани.

Онкологические заболевания.

Першение — характерный симптом опухолей и новообразований глотки. Чем раньше будет проведена диагностика, тем быстрее начнётся лечение болезни, и тем благоприятнее будет прогноз на выздоровление.

Першение в глотке: как лечить

Перед тем, как выбрать тактику лечения, нужно определить причину появления дискомфорта в глотке. Прежде всего нужно обратиться к лор-врачу, который исключит или подтвердит инфекционную природу заболевания. Если причина в воспалении лор-органов, необходимо будет вылечить основное заболевание — для этого назначается противовирусная, антибактериальная или противогрибковая терапия. Лечение кашля и зуда в глотке проводится местно с помощью антисептиков, аэрозолей, полосканий, специальных пастилок и леденцов.

Если на осмотре оториноларинголог исключает инфекционную составляющую, необходимо будет провести ряд дополнительных исследований и обратиться за консультацией к смежным специалистам: неврологу, аллергологу, онкологу, эндокринологу и т.д.опубликовано econet

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