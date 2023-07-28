Почему полезно есть абрикосовые косточки

А знаете ли Вы, что КОСТОЧКИ АБРИКОСОВ полезны? Нет? Тогда поговорим о том, что произойдет с Вашим организмом, если часто употреблять абрикосовые косточки. Рассмотрим состав, пользу и вред этого продукта.

Кто из нас в детстве не любил полакомиться абрикосовыми косточками, несмотря на то, что родители твердили нам, что этими самыми косточками можно отравиться. В особенном фаворе были ядра крупных абрикосов с приятным сладковатым вкусом в отличие от горьковатых и терпких косточек мелких плодов.

Состав, польза и вред абрикосовых косточек

Состав абрикосовых косточек

Сколько можно съедать абрикосовых косточек в день?

Польза абрикосовых косточек

Состав абрикосовых косточек

И начать хотелось бы с одного из наиболее противоречивых компонентов абрикосовых косточек – гликозида под названием "амигдалин", который также содержится в горьком мускатном орехе, косточках слив, персиков, яблок и груш. Почему противоречивого? С одной стороны, существует мнение, что это соединение борется с раковыми клетками (об этом мы поговорим чуть позже). С другой стороны – может навредить организму.

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Но обо всем по порядку.

Горький привкус косточкам абрикосов придает синильная кислота, являющаяся результатом гидролиза амигдалина – "родственника" цианистого калия.

Именно избыток синильной кислоты в организме может привести к отравлению, сопровождающемуся следующей симптоматикой:

головной болью;

нарушением дыхания;

слабостью и вялостью;

болью и спазмами в желудке;

тошнотой;

рвотой.

При остром отравлении могут наблюдаться судороги, потеря сознания, перепады давления и внезапная остановка дыхания.

Все эти состояния требуют незамедлительной медицинской помощи.

В контексте сказанного возникает вполне резонный вопрос.

Сколько можно съедать абрикосовых косточек в день?

Медики говорят о том, что суточная норма употребления сырых абрикосовых косточек для взрослых составляет не более 40 г, что соответствует 20 косточкам небольших плодов или 10 крупным ядрам.

Детям не рекомендуется употреблять более 2 – 3 косточек в день.

В то же время можно привести контраргумент: в детстве (да и во взрослой жизни) мы съедали намного больше косточек абрикосов без каких-либо последствий для организма. И это факт.

Но! В большом количестве мы ели сладкие косточки абрикосов, в которых содержание синильной кислоты минимальное. Вред организму при чрезмерном употреблении наносят именно горькие на вкус ядра, которые длительно и неправильно хранились и обрабатывались:

Чем дольше Вы храните абрикосовые косточки, тем выше в них содержание амигдалина, который концентрируется преимущественно в заостренном основании ядра. Рекомендуемый срок хранения косточек – 1 год.

С целью длительного хранения косточки абрикосов в обязательном порядке высушиваются и пересыпаются в герметичную емкость, которая хранится в темном сухом месте.

Под воздействием высокой температуры амигдалин разрушается, следовательно, синильная кислота не образуется. Поэтому считается, что опасны для здоровья именно сырые горькие косточки абрикосов.

Совет: перед употреблением просушите абрикосовые ядра под прямыми лучами солнца, прокалите на сковороде либо в духовом шкафу.

Однако не все так печально. Присутствуют в составе абрикосовых косточек и полезные вещества: витамины РР, А, В, С, Е, F, макроэлементы магний, калий, фосфор, кальций.

Употребляя порядка 40 г косточек в день, Вы восполните суточную норму магния примерно на 25%, калия – на 18%, фосфора – на 33%.

Богаты косточки абрикосов токоферолом и жирными кислотами, помогающими сохранить кожу молодой и красивой, а волосы – здоровыми и шелковистыми.

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Польза абрикосовых косточек

Для набора веса

Кто-то готов ежедневно потеть в прямом и переносном смыслах в спортзале, чтобы избавиться от лишних килограммов, а для кого-то более актуален вопрос набора веса.

Косточки абрикосов – очень калорийный продукт, в 100 г которого содержится порядка 520 ккал, 45 г жиров и 25 г белков. Поэтому ежедневное употребление ядер абрикосов поможет не только набрать вес, но и нарастить мышечную массу.

Для нормализации работы сердца

Жирные кислоты, содержащиеся в ядрах абрикосов, благоприятно воздействуют на стенки сосудов и сердечную мышцу.

Вместе с тем, подобными свойствами обладают лишь сырые абрикосовые косточки.

Частое употребление не только абрикосовых косточек, но и мякоти плодов способствует:

Снижению содержания в крови "вредного" холестерина, виновного в закупоривании сосудов и образовании тромбов.

Уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Выведению лишней жидкости из организма, что уменьшает отеки и предупреждает их появление (соли калия, присутствующие в косточках, обладают мочегонным и противоотечным свойствами).

Повышению уровня гемоглобина, поскольку косточки содержат железо и элементы, повышающие его биодоступность (например, фолиевую кислоту).

Нормализации артериального давления.

Для укрепления иммунитета

Хотите укрепить иммунитет, быстрее восстановиться после интенсивных умственных или физических нагрузок? Вам поможет в этом регулярное употребление абрикосовых косточек.

Они содержат калий, кальций, фосфор и ненасыщенные жирные кислоты, благотворно воздействующие на организм в целом и протекающие в нем окислительно-восстановительные процессы в частности.

Йод и магний оказывают стимулирующее действие на работу головного мозга, активизируя тем самым умственную деятельность, улучшая память и концентрацию внимания.

Для кишечника

Абрикосовые косточки мягко регулируют работу желудочно-кишечного тракта, повышают тонус кишечника, уменьшают проявления изжоги и метеоризма.

Особенно полезны абрикосовые косточки для людей, страдающих запорами. При ежедневном употреблении небольшого количества ядер уже через 3 – 5 дней стул нормализуется.

Против гельминтов

Косточки абрикосов издавна применялись в качестве эффективного противогельминтного натурального средства.

Достаточно съедать 15 – 20 небольших абрикосовых косточек в сутки, чтобы избавиться от гельминтов в течение нескольких дней (таковы отзывы тех, кто прибегнул к такому способу борьбы с глистами).

Для мужчин

Благодаря высокой концентрации витамина Е абрикосовые косточки нормализуют работу половых желез, что положительно сказывается на репродуктивной функции мужчин.

Кроме того, токоферол выполняет еще несколько важных функций в организме мужчин:

способствует секреции тестостерона;

укрепляет скелетную мускулатуру;

усиливает выносливость.

Неудивительно, что многие спортсмены включают абрикосовые косточки в свое ежедневное меню в качестве перекуса.

Вот мы и подошли к самому противоречивому свойству абрикосовых косточек, споры о котором не утихают многие десятилетия.

Косточки абрикосов против рака

Основное соединение, которому приписывают противораковое свойство, это амигдалин (или витамин В17, летрил, лаэтрил). Попробуем дать ему объективную оценку.

И начнем с того, что в процессе гидролиза амигдалин образует 4 молекулы, две из которых – глюкоза. Еще две – это цианид и бензальдегид, которые, высвобождаясь в раковых клетках, и убивают их. При этом глюкоза является своеобразной приманкой для раковых клеток, которые не могут интенсивно расти и размножаться без ферментации сахара.

Проще говоря, раковые клетки "притягивают" амигдалин для получения глюкозы, однако погибают при высвобождении из него же цианида и бензальдегида. Причем это самое "высвобождение" обеспечивает энзим бета-глюкозидаза, присутствующий в большом количестве в раковых клетках.

К тому же существует мнение о том, что цианид и бензальдегид негативно воздействуют исключительно на раковые клетки, не затрагивая при этом здоровых.

Но так ли это на самом деле?

Согласно результатам исследования ученых из Китая, опубликованного Национальным центром биотехнологической информации, амигдалин оказывает токсическое действие как на здоровые, так и на раковые клетки. Справедливости ради надо сказать, что на последние витамин В17 действует наиболее выражено.

Ученые из Софийского университета (Болгария) в ходе исследования, проведенного в 2017 году, получили результаты, позволяющие ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что амигдалин проявляет более высокий цитотоксический эффект в отношении раковых клеток. Однако проводилось это исследование исключительно in vitro, то есть в пробирке.

По витамину В17 не проводилось никаких контролируемых клинических исследований, в которых бы сравнивались группы пациентов, получающих лечение летрилом, с контрольными группами, не получающими витамин В17. Также не были проведены двойные слепые исследования, в которых ни пациентам, ни исследователям неизвестно, какая именно группа получает препарат, а какая – плацебо.

И напоследок.

В 1982 году были опубликованы результаты работы 5 американских центров по изучению рака. Ученые наблюдали за 178 онкологическими больными, применяющими лаэтрил в рамках программы "метаболической терапии", включающей также диету, прием ферментов и витаминов. При этом до начала лечения большая часть пациентов находилась в хорошем состоянии. Треть пациентов до лечения ни разу не получала химиотерапии.

Употребление витамина В17 не принесло никакой существенной пользы: излечить, приостановить или улучшить состояние онкологических больных не удалось, как и продлить им жизнь. Мало того, у некоторых пациентов была выявлена серьезная интоксикация цианидом, угрожающая жизни.

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В результате учеными было сделано несколько выводов относительно амигдалина, который:

не проявляет противоопухолевую активность, поэтому использование его при лечении и профилактике рака не обоснованно;

является токсичным соединением, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода.

Можно ли применять абрикосовые косточки в качестве профилактики раковых заболеваний? Некоторые ученые говорят о том, что можно, но съедать при этом не более 20 ядер в день, при этом вводить в рацион косточки абрикосов необходимо постепенно: сначала 2, затем 3 – 5 в день и так далее. Опять-таки исследований относительно того, могут ли предупредить абрикосовые косточки развитие рака или нет, не проводилось.

Кстати, сегодня действует запрет на продажу амигдалина (лаэтрила) на территории США и стран Западной Европы. И запрет этот наложен не потому, что фармакологические концерны хотят нажиться на онкобольных, готовых платить любые деньги, лишь бы побороть рак. А по той простой причине, что витамин В17, к сожалению, не лечит рак. Мало того, при передозировке может привести к отравлению.

Свои выводы каждый сделает сам. Но хотелось бы напомнить, что чудодейственного лекарства от рака до сих пор не изобрели, а потому не стоит тратить драгоценное время на эксперименты.

К тому же абрикосовые косточки имеют ряд противопоказаний, среди которых:

Беременность и кормление грудью.

Аллергия на абрикосы.

Сахарный диабет.

Заболевания печени (особенно в стадии обострения).

Дисфункция щитовидной железы.

Не стоит полагаться на то, что абрикосовые косточки (даже при условии ежедневного их употребления) избавят Вас от всех имеющихся заболеваний. Они могут помочь ускорить процесс восстановления организма, но не следует возлагать на них все надежды, забывая о методах лечения, используемых классической медициной.

Всё о пользе абрикосовых косточек. Защищают ли они от рака? - Результаты исследований.опубликовано econet

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