Почему появляется непривычный привкус во рту

Если непривычный привкус во рту появляется без особой причины, это может свидетельствовать о наличии определенного заболевания. Важно разобраться, какой именно привкус вы чувствуете. Это поможет понять, в работе какого органа или системы могут быть нарушения.

Безусловно, окончательный диагноз сможет поставить врач после полноценного обследования. Но о характерных признаках той или иной болезни стоит знать.

Когда возникает посторонний привкус во рту

Причины появления сладкого привкуса

Если в ротовой полости ощущается сладкий привкус после съеденного пирожного, это абсолютно нормально. Но если такое же ощущение возникает после употребления соленых или горьких продуктов – это тревожный сигнал.

Причинами этому могут служить:

наличие в организме вредных химических веществ, особенно если сопутствующими симптомами являются слабость и общее недомогание;

нарушение углеводного обмена и выработки гормона инсулина – если организм вырабатывает недостаточное количество инсулина, то сахар накапливается не только в крови, но и лимфатической жидкости, а затем попадает в слюну. В этом случае нужна консультация эндокринолога;

нарушение работы поджелудочной железы, при этом во рту часто появляется кисло-сладкий привкус, особенно по утрам;

поражение нервов, особенно при частых стрессах и депрессии, когда организм интенсивно вырабатывает гормон стресса, провоцирующий повышение уровня глюкозы в крови. В таком случае привкус появляется после психоэмоциональных потрясений и быстро исчезает;

инфекции дыхательных путей и некоторые стоматологические заболевания, которые спровоцированы бактериями, выделяющими сладкие вещества – синегнойными палочками.

Также в ротовой полости может ощущаться сладкий привкус после отказа от курения.

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Почему появляется соленый привкус

Распространенные причины появления такого привкуса:

скрытая нехватка жидкости в организме (обезвоживание), которую может спровоцировать частое употребление кофе, чая, алкоголя. Чтобы не возникало такой проблемы ежедневно необходимо выпивать минимум 8 стаканов воды;

Чтобы не возникало такой проблемы ежедневно необходимо выпивать минимум 8 стаканов воды; заболевания носоглотки (грибковые, инфекционные), при которых слизь из носовых пазух проникает в рот. В подобных ситуациях требуется консультация лора;

нарушение работы слюнных желез, спровоцированное действием пневмококков, стрептококков, стафилококков. В таком случае нужна консультация стоматолога.

Также соленый привкус может возникает вследствие недостаточной гигиены ротовой полости.

Причины возникновения горького привкуса

Ощущение горечи в ротовой полости обычно возникает по следующим причинам:

злоупотребление жареной и жирной пищей, алкоголем;

длительный прием антибиотиков и противоаллергенных препаратов;

заболевания печени и желчного пузыря;

желче-каменная болезнь, холецистит.

В последнем случае сопутствующими симптомами могут быть тошнота, рвота, боль в области правого ребра.

Почему появляется кислый привкус

Появление кислого привкуса обычно спровоцировано:

заболеваниями ЖКТ – язвенной болезнью желудка, гастритом;

проблемами с зубами – кариесом, пародонтитом, гингивитом.

Кислый привкус также часто появляется у беременных женщин при повышении внутрибрюшного давления вследствие увеличения матки в размерах.

Зная об основных причинах появления того или иного привкуса в ротовой полости поможет избежать серьезных пробоем со здоровьем и своевременно обратиться к специалисту.опубликовано econet

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