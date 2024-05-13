Почему появляется непривычный привкус во рту

Если непривычный привкус во рту появляется без особой причины, это может свидетельствовать о наличии определенного заболевания. Важно разобраться, какой именно привкус вы чувствуете. Это поможет понять, в работе какого органа или системы могут быть нарушения.
Безусловно, окончательный диагноз сможет поставить врач после полноценного обследования. Но о характерных признаках той или иной болезни стоит знать.
Когда возникает посторонний привкус во рту
Причины появления сладкого привкуса
Если в ротовой полости ощущается сладкий привкус после съеденного пирожного, это абсолютно нормально. Но если такое же ощущение возникает после употребления соленых или горьких продуктов – это тревожный сигнал.
Причинами этому могут служить:
наличие в организме вредных химических веществ, особенно если сопутствующими симптомами являются слабость и общее недомогание;
нарушение углеводного обмена и выработки гормона инсулина – если организм вырабатывает недостаточное количество инсулина, то сахар накапливается не только в крови, но и лимфатической жидкости, а затем попадает в слюну. В этом случае нужна консультация эндокринолога;
нарушение работы поджелудочной железы, при этом во рту часто появляется кисло-сладкий привкус, особенно по утрам;
поражение нервов, особенно при частых стрессах и депрессии, когда организм интенсивно вырабатывает гормон стресса, провоцирующий повышение уровня глюкозы в крови. В таком случае привкус появляется после психоэмоциональных потрясений и быстро исчезает;
инфекции дыхательных путей и некоторые стоматологические заболевания, которые спровоцированы бактериями, выделяющими сладкие вещества – синегнойными палочками.
Также в ротовой полости может ощущаться сладкий привкус после отказа от курения.
Распространенные причины появления такого привкуса:
скрытая нехватка жидкости в организме (обезвоживание), которую может спровоцировать частое употребление кофе, чая, алкоголя. Чтобы не возникало такой проблемы ежедневно необходимо выпивать минимум 8 стаканов воды;
заболевания носоглотки (грибковые, инфекционные), при которых слизь из носовых пазух проникает в рот. В подобных ситуациях требуется консультация лора;
нарушение работы слюнных желез, спровоцированное действием пневмококков, стрептококков, стафилококков. В таком случае нужна консультация стоматолога.
Также соленый привкус может возникает вследствие недостаточной гигиены ротовой полости.
Причины возникновения горького привкуса
Ощущение горечи в ротовой полости обычно возникает по следующим причинам:
злоупотребление жареной и жирной пищей, алкоголем;
длительный прием антибиотиков и противоаллергенных препаратов;
заболевания печени и желчного пузыря;
желче-каменная болезнь, холецистит.
В последнем случае сопутствующими симптомами могут быть тошнота, рвота, боль в области правого ребра.
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