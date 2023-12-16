Почему появляется цистит и как вылечиться без таблеток

Те, кто знакомы с циститом не понаслышке, знают, насколько это и мучительное состояние. Как уберечься от воспаления слизистой мочевого пузыря?При соблюдении необходимых правил ваша жизнь (и интимная – тоже), не будет омрачена болезненным состоянием под названием цистит.

Статистика свидетельствует, что примерно 25–30 % женщин фертильного возраста хотя бы раз страдали циститом. В хроническую стадию данное заболевание переходит приблизительно у 1/3 женщин. Ключевыми факторами обострения указанного заболевания специалисты считают чрезмерное охлаждение, дефицит витаминов и даже интимный вопрос.

Как вылечить цистит

Причины возникновения цистита

Цистит представляет собой воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Заболевание изучено достаточно хорошо.

Практически во всех случаях возбудителем воспаления выступает кишечная палочка (Escherichiacoli). Также возникновение цистита провоцируют стафилококк, стрептококк и прочие микроорганизмы. Последние, как правило, считаются условно-патогенными организмами. В норме они имеются у всех людей, но при неблагоприятных факторах (слабой иммунной защите), проникая в мочевой пузырь, последние начинают интенсивно размножаться. Бактериальный патоген комфортно живет на воспаленных тканях внутренних стенок пузыря/мочеиспускательного канала.

Первичное же раздражение стенок пузыря имеет место из-за механического повреждения отходящими с уриной фракциями минералов (так называемый «песок»), а это выступает следствием гастрономических пристрастий – стабильное употребление острой еды, уксуса, кофе, спиртных напитков, чая.

Включение в рацион значительного количества мясных блюд (и субпродуктов) насыщает урину продуктами распада белков, усиливая концентрацию мочевины, что приводит к раздражению стенок.

Возникновению цистита, кроме всего прочего, благоприятствуют простудные заболевания, чрезмерное охлаждение, авитаминоз. Повреждения стенок мочевого пузыря из-за продолжительной «переполненности» дают возможность прикрепляться болезнетворным бактериям и распространению их «колоний».

Инфекционный цистит развивается у лиц, ведущих активную интимную жизнь и пренебрегающих персональной гигиеной.

Цистит типичен именно для женщин, что связано с особенностями анатомии: короткая и широкая уретра упрощает проникновение внутрь микроорганизмов.

Симптомы цистита чрезвычайно болезненны. Невыносимые режущие боли в процессе мочеиспускания, постоянные позывы, не отпускающее чувство переполненности мочевого пузыря, вероятно повышение температуры тела.

Если нет возможности сходить к врачу при цистите

Назначать лечение должен врач, но часто цистит застает врасплох, а записи к врачу приходится ждать несколько дней. Если нет возможности пройти медицинское обследование, помогите себе с помощью проверенных методов народной медицины.

Проведите терапию глиной. Натуральную глину без добавок смешайте с теплой водой и слепите лепешку толщиной 1-2 сантиметра. Приложите глину к животу на несколько часов.

Натуральную глину без добавок смешайте с теплой водой и слепите лепешку толщиной 1-2 сантиметра. Приложите глину к животу на несколько часов. Прогрейтесь. Тепла ванна поможет снять болевой синдром. Также эффективным средством является содовое прогревание. Налейте в емкость кипяток и разведите столовую ложку соды. Примите такое положение над емкостью, чтобы пар хорошо прогревал область промежности, но не обжигал. Укутайтесь одеялом.

Тепла ванна поможет снять болевой синдром. Также эффективным средством является содовое прогревание. Налейте в емкость кипяток и разведите столовую ложку соды. Примите такое положение над емкостью, чтобы пар хорошо прогревал область промежности, но не обжигал. Укутайтесь одеялом. Используйте клюкву в любом виде. Эта ягода считается самым эффективным средством при лечении цистита, так как содержит необходимые проантоцианидины (ПАЦ). Употребляйте свежие ягоды, сок, морс или отвар.

Эта ягода считается самым эффективным средством при лечении цистита, так как содержит необходимые проантоцианидины (ПАЦ). Употребляйте свежие ягоды, сок, морс или отвар. Сделайте лечебный отвар из трав. Мочегонный и обеззараживающий эффект окажут листья толокнянки. Залейте сухие листья горячей водой и продержите 40 минут на водяной бане. Принимайте по столовой ложке каждый полчаса-час. В целях минимизировать болевые проявления и убрать другие симптомы цистита можно принимать экстракт хвоща, отвар семян фенхеля и можжевельник.

Мочегонный и обеззараживающий эффект окажут листья толокнянки. Залейте сухие листья горячей водой и продержите 40 минут на водяной бане. Принимайте по столовой ложке каждый полчаса-час. В целях минимизировать болевые проявления и убрать другие симптомы цистита можно принимать экстракт хвоща, отвар семян фенхеля и можжевельник. Используйте пшеничные отруби. Эффективное средство от цистита — пшеничные отруби, разведенные холодной водой в соотношении 1 часть отрубей к 2 воды. Пейте смесь перед едой.

Эффективное средство от цистита — пшеничные отруби, разведенные холодной водой в соотношении 1 часть отрубей к 2 воды. Пейте смесь перед едой. Пейте как можно больше жидкости. Это поможет снять воспаление и вывести бактерии. На время обострения откажитесь от кофе и продуктов, содержащих кальций — молока, кефира, творога.

Меры предосторожности

Минимизировать риск обострения бактериального цистита можно следующим образом

1. Не переохлаждаться: не сидеть на холодном, одеваться соответственно погоде.

2. Строго соблюдайть личную гигиену, особенно после интимной близости.

3. Систематически опорожнять мочевой пузырь. Частое сдерживание мочеиспускания может серьезно навредить.

4. Носить натуральное нетесное нижнее белье. Также во время лечения рекомендуется избегать тесных брюк.

Рацион питания

В рамках терапии цистита необходима корректировка меню в направлении отказа/снижения потребления «раздражающих» продуктов и напитков.

Важно пить значительный объем чистой воды (не исключены травяные отвары).

Кофе и чай не рекомендуются.

Исключить из пищевого протокола молокопродукты, продукты, мучное и сахар.

Исключить/минимизировать употребление белка животного происхождения, заменяя его растительным.

Рекомендуются

в изобилии свежие овощи и зелень (можно готовить на пару),

продукты с высокой концентрацией калия (Л),

клюквенный сок,

арбуз,

морковь/морковный сок (с введением ч. ложки кокосового масла),

чеснок,

тыквенные семена.*опубликовано econet

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