Почему прием цинка и пробиотиков положительно влияет на иммунитет

Иммунная система защищает организм от вирусов, микробов и прочих патогенов. От того, насколько сильна иммунная защита, зависит состояние здоровья. Есть эффективный способ укрепить иммунитет: обеспечить поступление в организм пробиотиков и минерала цинка.
Когда мы говорим о поддержке иммунитета, первым питательным компонентом, который, придет на ум, станет, наверно, витамин С. Но минерал цинк (Zn) также считается незаменимым элементом для сильной иммунной защиты, здорового пищеварения и не только.
В комбинации с пробиотиками Zn эффективно поддерживает функцию усвоения питательных веществ и защиты от патогенов.
Zn присутствует в красном мясе (говядине), субпродуктах (печени), дичи, молокопродуктах, яйцах, киноа, чечевице, конопляных и тыквенных семечках, орехах кешью и миндальных.
Пониженный показатель цинка в организме наблюдается при употреблении недостаточного объема продуктов с высокой концентрацией данного минерала или при наличии проблем с его усвоением.
Пробиотики - это микроорганизмы, которые помогают усваивать питательные вещества и поддерживают функции кишечника. Zn и пробиотики в комбинации дают высокий позитивный эффект.
Сочетание «Zn + пробиотики» обеспечивает:
Если в меню отсутствуют насыщенные минералом Zn продукты, прием добавок станет удачной стратегией для устранения нехватки и поддержания оптимальной его концентрации в организме.
Добавки с цинком, как правило, капсулированы, принимаются 1 раз в сутки как во время еды, так и через определенный промежуток времени. Прием Zn в комбинации с пробиотиками натощак считается лучшей стратегией, как и прием за полчаса до еды.
Zn позитивно воздействует на прочие системы организма.Он имеет значение в синтезе коллагена, протеина, который формирует соединительные ткани и хрящи.
Zn выполняет такие ключевые функции:
Zn функционирует в организме в сочетании с прочими минералами, поэтому имеет смысл включить в рацион насыщенные питательными веществами продукты.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
Давно знаю про противовирусные свойства цинка, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Я обязательно себе курсы эваларовского цинка в шипучих делаю. В такой форме мне больше нравится витамины принимать – вкусный напиток со вкусом манго, жалко только, что всего одна таблетка в день. Дозировка очень мощная, но я бы его по несколько раз в день пилаОтветить
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