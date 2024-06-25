Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны, а с высоким – вредны?

Гликемическим индексом (ГИ) называют скорость, при которой углеводы, находящиеся в продуктах, усваиваются организмом и повышают в крови уровень сахара. Низким считается показатель до 55, средним – от 56 до 69, а высоким – от 70 до 100.
Продукты с низким индексом полезны для здоровья, а употреблять продукты со средним и высоким индексом следует с осторожностью.
Такие продукты являются натуральными, поскольку содержат растительную клетчатку, нормализующую выработку инсулина, снижающую уровень «плохого» холестерина, налаживающую работу кишечника, подавляющую чувство голода и обладающую функцией пребиотиков. Продукты с низким показателем медленно усваиваются, то есть организм получает требуемое количество энергии.
Низкий ГИ имеют:
Такие продукты следует употреблять в умеренном количестве, тогда они будут положительно влиять на здоровье. А регулярное их употребление нарушит обменные процессы и спровоцирует повышение уровня сахара.
Средний показатель имеют следующие продукты:
Такие продукты содержат простые углеводы, которые усваиваются организмом очень быстро, провоцируют повышение уровня глюкозы и ее скопление в виде жировых запасов. То есть вредны не сами продукты, а чрезмерное их употребление при сопутствующем отсутствии физических нагрузок. Именно по этой причине возникает множество проблем со здоровьем – ожирение, диабет, воспалительные процессы и прочие.
Высокий индекс имеют:
Важно учитывать некоторые моменты при приготовлении пищи. К примеру, термообработка и добавление соли повышают гликемический индекс блюд, а повышенная кислотность и также наличие в продуктах значительного количества белков, жиров, клетчатки – снижает показатель.* опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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