Почему стоит съедать одно авокадо в день?

Авокадо – это материнский фрукт. Вне зависимости от ваших вкусовых пристрастий ему надо отдать должное, ведь этот дар природы – поистине дирижер фруктовой симфонии, сильнейшее звено цепи, душа и сердце растительного мира. К счастью, в последние годы на авокадо обратили пристальное внимание, ведь его пользу для здоровья трудно переоценить, тем более что она выходит далеко за пределы известных фактов.

Несмотря на то что кожуру авокадо в пищу не употребляют, она содержит массу неизвестных науке фитохимических соединений. Многие из них в процессе роста фрукта переходят в его мякоть. Некоторые из этих фитохимических веществ – изотиоцианаты, которые не только «раскрашивают» мякоть плода в характерный желто-зеленый цвет, но и помогают восстановить слизистую оболочку желудка и кишечника при регулярном его потреблении.

Энтони Уильямс: О пользе авокадо

Если вы страдаете расстройствами пищеварения – синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона, колитами, – легкоусвояемое авокадо с его нежной кремовой консистенцией – ваш лучший лекарь. Эти плоды содержат противовоспалительные соединения, обладающие свойствами, подобными аспирину, но при этом не разжижают кровь, позволяя избежать вздутия живота. Кроме того, благодаря авокадо вы легко и успешно избавитесь от полипов на слизистой оболочке кишечника.

Помимо всего прочего, авокадо – это замечательная пища для мозга. Это источник жирных кислот омега-6, способствующих восстановлению нервной системы и облегчению симптомов болезни Альцгеймера и деменции. С помощью этого фрукта вы избавитесь от темных кругов под глазами и сможете похвастаться здоровым цветом лица и сияющей кожей. Антирадиационные вещества, содержащиеся в авокадо, обладают фитоэстрогенным эффектом, а значит, могут остановить развитие рака репродуктивной системы и кишечника. Всех достоинств этого дивного плода не перечислить, но бесспорно одно: авокадо обязательно должно быть на вашем столе.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Заболевания

Ешьте как можно больше авокадо, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного.

Заболевания сердца, «таинственное» бесплодие, болезни почек, инсульт, эпилепсия, синдром хронической усталости (СХУ), адреналиновая усталость, облысение, рак мозга, болезнь Крона, колит, синдром раздраженной толстой кишки, «низкий уровень заряда» репродуктивной системы (см. главу «Фертильность и наше будущее»), эндометриоз, фибромиалгия, ишиалгия, болезнь Альцгеймера, деменция, герпес, заболевания щитовидной железы, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), аутизм, депрессия, опоясывающий лишай, полипы, инфекции мочевых путей, геморрой, рак яичника, рак матки, рак толстой кишки, синдром ортостатической тахикардии, склеродермия, склерозирующий лишай, лучевая болезнь.

Симптомы

Ешьте как можно больше авокадо, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Потеря памяти, нарушения сна, симптомы менопаузы, головные боли, разрастание грибка Candida, мышечные спазмы, боль в мышцах, панические атаки, тревожность, боль в спине, головокружение, проблемы с вестибулярным аппаратом, покалывание и онемение конечностей, метеоризм, высыпания, мышечные спазмы брюшной полости, предменструальный синдром (ПМС), гастропарез, повышенная утомляемость, пищевые аллергии, невралгия тройничного нерва, плавающие «мушки» в глазах, слабость.

Советы

Если вы хотите ощутимых результатов, съедайте одно авокадо в день. Если же хотите впечатляющих суперрезультатов, съедайте два.

Еда в дорогу ассоциируется у большинства с упакованными снеками («походная» смесь сухофруктов и орехов, энергетические батончики, картофельные чипсы, крекеры). Авокадо поможет вам пересмотреть устоявшиеся взгляды – попробуйте в следующий раз взять эти фрукты в путешествие, и вы будете приятно удивлены проснувшимся внутри фонтаном энергии. Все, что вам нужно сделать, когда проголодаетесь, – разрезать плод напополам и ложечкой вынуть вкусную мякоть.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Лодочки из авокадо с соусом сальса

Количество ингредиентов рассчитано на 2–4 порции

Эта легкая в приготовлении закуска придется по вкусу не только гурманам, но и эстетам. Пикантный вкус соуса сальса в комбинации с кремовым, маслянистым авокадо – это настоящий гастрономический танец для души и тела.

2 авокадо

11/2 стакана нарезанных кубиками томатов

1 стакан нарезанных кубиками огурцов

1/4 стакана нарезанного кубиками лука

1/4 стакана рубленой кинзы

1 измельченная долька чеснока

1 лайм, пустивший сок

1/8 стакана измельченного халапеньо

1/8 ч. л. морской соли

1/8 кайенского перца (по желанию)

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточки. Смешайте все ингредиенты в небольшой чаше. Выложите сальсу в середину каждой фруктовой половинки и наслаждайтесь необычным вкусом!опубликовано econet

Энтони Уильямс "Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй"

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet