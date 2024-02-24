Почему стоит ввести артишок в свой рацион

Артишок – некалориный продукт, который содержит ряд микроэлементов, клетчатку и витамин B9. Съедобные части овоща богаты антиоксидантами. Как правильно выбрать артишок и хранить его? Этот овощ можно готовить самыми разными способами. И что важно, его очень любят дети.
Артишок содержит инулин и антиоксиданты, отличается нежным и сладковатым вкусом. Но чтобы получить гастрономическое удовольствие от употребления артишока, нужно будет потрудиться, так как в пищу идут лишь две его части, до которых довольно сложно добраться: основание листьев и сердцевина под листьями, которые предварительно следует удалить.
В составе плода есть много клетчатки, а именно инулина. Это водорастворимые пищевые волокна сладковатого вкуса. Инулин считается пребиотиком. Его ферментирует полезная микрофлора толстого кишечника.
Инулин позитивно действует на ее жизнедеятельность, что благотворно отражается на общем здоровье. Полезный микробиом регулирует кишечную функцию. А инулин помогает всасыванию необходимых организму микроэлементов кальция и магния.
Части плода, которые идут в пищу, отличаются высокой концентрацией антиоксидантов (это фенольные вещества, антоцианы, каротиноиды). Каротиноиды оказывают позитивное воздействие на зрение и выступают профилактикой катаракты, дегенерации желтого пятна.
Кроме того, в составе артишока есть:
Артишок отправляют на хранение в холодильник. Но рекомендуется готовить овощ сразу, так как он быстро утрачивает ценные питательные качества.
Это важно помнить! Цветы и жесткие листья этого полезного овоща не употребляют в пищу.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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