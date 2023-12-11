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Почему стоит ввести брокколи в свой рацион

Источник: Econet 11 декабря 2023 6346
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Капуста брокколи – прекрасный компонент для многих блюд. Она содержит широкий спектр витаминов и химических соединений, которые оказывают противораковый эффект. Брокколи полезна и взрослым, и детям. Вот как правильно выбирать, хранить и готовить этот сорт капусты.

Почему стоит ввести брокколи в свой рацион

Капуста брокколи – крестоцветный овощ, соцветия которого имеют яркий зеленый оттенок. Но есть сорта брокколи белого и пурпурного тона. Брокколи на экспорт культивируют в таких странах как Италия, Китай, Испания. Лидерами по потреблению этой капусты считаются американцы. Чем же так полезна именно эта капуста и как ее готовить?

И снова брокколи  

Брокколи – истинный кладезь необходимых для организма соединений. Эта капуста сохраняет вит-ны C и B9, если ее приготовить или заморозить. Крестоцветные овощи (и брокколи в том числе), имеют в составе соединения глюкозинолаты, которые в комбинации с вит-ном C и бета-каротином оказывают доказанный противораковый эффект.

В составе брокколи присутствуют следующие витамины

  • Вит-н C – в сырых соцветиях его примерно в три раза больше, чем в прошедших термическую обработку. Вит-н С связан с синтезом коллагена и здоровьем кожи, функциями нервной системы и иммунитета, противодействует оксидативному стрессу).
  • Вит-н B5 – (в сыром овоще) восстанавливает тонус организма, нормализует умственную активность, работает в производстве стероидных гормонов.
  • Вит-н B9 – работает в процессе обновления клеток, полезен для роста детей, помогает общей реабилитации организма после перенесенных болезней, оказывает позитивное воздействие на плод при внутриутробном развитии.
  • Вит-н B6 – (в готовом овоще) задействован в функциях нервной системы, усиливает иммунный ответ организма. 

Кроме того, в этом сорте капусты присутствуют:

  • бета-каротин (в сырой брокколи его содержание 2 раза выше, чем в прошедшей термообработку) и прочие вещества группы каротиноидов (литеин и зеаксантин оказывают позитивный эффект на зрение),

микроэлементы:

  • кальций (Ca),
  • фосфор (Р),
  • калий (К),
  • магний (Mg).

Почему стоит ввести брокколи в свой рацион

Выбираем брокколи 

Важно делать акцент на внешнем виде соцветий (желательно, чтобы они были насыщенно-зелеными, цветочки - сомкнутыми).  

Хранение

Брокколи может храниться в течение 4–5 дней в специальной емкости в холодильнике.

Если брокколи была приобретена упакованной, пластик снимаем сразу перед приготовлением. Неупакованную капусту перед тем как отправить в холодильник, следует упаковать. 

Как готовить брокколи

Для приготовления блюд берут соцветия (бутоны, которые не распустились) и их основание. Брокколи лучше подвергать непродолжительной кулинарной обработке (в таком случае большая часть микроэлементов и питательных соединений сохранятся). Например, глюкозинолаты крайне чувствительны к высоким температурам).

Сколько времени готовить 

  • На пару / на сковороде: капусту готовят в течение 5 мин.
  • Варят максимум 7–10 мин.
  • Для приготовления в микроволновой печи достаточно 6 мин.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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