Почему у вас всегда холодные руки

Если у вас всегда холодные руки в независимости от времени года, то это серьезный повод обратиться к врачу. Данный симптом характерен для многих заболеваний, поэтому откладывать посещение специалиста не стоит.

В юном возрасте представительницы прекрасного пола хотят всегда выглядеть красиво в независимости от погодных условий, а потому одеваются очень легко. И в данном случае причиной появления холодных рук может означать простое охлаждение. Но даже оно не должно оставаться без должного внимания. Пересмотрите свой гардероб и обязательно пройдите обследование в любом медицинском центре. Переохлаждение организма может привести к воспалению яичников и других внутренних органов. Причин, по которым могут холодеть руки, очень много. И в основном это серьезные патологии, которые затрагивают кровеносную систему.

Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия развивается на фоне нехватки в организме железа, которое способствует обеспечению внутренних органов кислородом. Данное явление можно легко обнаружить, просто сдав кровь на определение уровня гемоглобина. Для взрослого человека нормой считается 120 г/л.

Основные симптомы железодефицитной анемии:

бледность кожи;

учащенное сердцебиение;

возможен шум в ушах;

быстрая утомляемость;

снижение концентрации внимания.

Что делать?

Если по результатам анализа выяснилось, что у вас пониженный уровень гемоглобина в крови, то вам необходимо срочно начать лечение патологии. При чем проводиться оно очень легко. Врач назначит вам препараты с содержанием железа. Также он может посоветовать дополнительно принимать средства с содержанием фолиевой кислоты, которая способствует улучшение усвоения железа.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Помимо лекарственных препаратов, человеку с железодефицитной анемии следует придерживаться определенной диеты. Ему необходимо включить в рацион больше продуктов питания, в которых содержится железо, и исключить из него пищу, богатую калием. К первой группе продуктов относятся: мясо, фрукты, овощи, субпродукты, гречка, овощи и фрукты. Ко второй – все виды молочной и кисломолочной продукции.

Вегетососудистая дистония

Это заболевание также может являться причиной постоянно холодных рук. При этом человек может ощущать на протяжении дня приливы холода и жара, у него могут наблюдаться головокружения и «скачкообразное» АД (то понижаться, то опускаться). Помимо этих симптомов, человек также может отмечать покалывания в различных частях тела, а также незначительную боль в области сердца. И даже если он быстро спохватиться и начнет проходить медицинское обследование, то у него, как правило, не выявят никаких нарушений.

Вегетососудистая дистония развивается на фоне сильной усталости, постоянных стрессов и простудных заболеваний. Такие состояния сильно сказываются на работе вегетативной нервной системы, которая контролирует весь организм. И при нарушении ее функциональности могут отмечаться самые разные симптомы.

Что делать?

Как мы уже выяснили, вегетососудистая дистония возникает на фоне различных заболеваний и состояний. Именно по этой причине так важно пройти полное обследование и проконсультироваться с такими специалистами, как невролог и эндокринолог. Часто при таком заболевании назначаются следующие лечебные мероприятия:

психотерапия;

физиотерапия;

ЛФК.

Патологии щитовидной железы

Щитовидная железа – очень важный орган в организме, который производит выработку гормонов. Именно от ее состояния и зависит гормональный фон человека. При нехватке таких гормонов происходит замедление обменных веществ, от чего страдают практически все внутренние органы. Основные симптомы нарушения функций щитовидной железы следующие: сонливость, появление лишних килограмм, усталость, заторможенность, отеки лица и конечностей, замедленный пульс. Кроме того, у больного человека может наблюдаться ухудшение состояния кожных покровов. Кожа может шелушиться, становиться грубой на отдельных участках тела и сухой.

Появление такого синдрома как холодные руки обуславливается тем, что при таком заболевании происходит нарушение механизмов, которые контролируют внутреннею температуру тела. Именно поэтому человеку при патологиях щитовидной железы довольно часто холодно. И от этого холодеют не только верхние конечности, но и нижние.

Что делать?

В первую очередь человеку необходимо проконсультировать с эндокринологом и пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы. Помимо этого обязательным является сдача ОАК и ОАМ. Если потребуется, то врач может также настоять на прохождении КТ, рентгенологическом исследовании и т.д.

Лечение патологий щитовидной железы, как правило, включает в себя прием гормональных препаратов. Самостоятельно их принимать без ведома врача ни в коем случае нельзя. Так как все гормональные препараты и их дозировка назначаются в индивидуальном порядке.

Сахарный диабет

Постоянно холодные руки могут являться следствием развития сахарного диабета. Это заболевание, как правило, является осложнением тех или иных патологий. Для него характерно повышение уровня сахара в крови, которое способствует ухудшению проводимости сосудов. Если вовремя не начать лечение сахарного диабета, то это может повлечь за собой развитие инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и даже слепоте. А самым главным признаком данной патологии являются холодные конечности.

Что делать?

В данном случае требуется срочно бежать к врачу. Только ранняя диагноста этой патологии сможет предотвратить развитие различных осложнений. К сожалению, избавиться полностью от сахарного диабета практически невозможно. Вам постоянно придется принимать различные препараты и поддерживать состояние своего здоровья. Также важно регулярно сдавать тест на толерантность глюкозы.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Атеросклероз

Для данного заболевания характерно истощение стенок артерий и сужение их просвета, из-за чего происходит нарушение кровообращения. Это и приводит к тому, что у человека холодеют руки. Опасность данного заболевания в том, что оно не оставляет без внимания суставы головного мозга. И когда они повреждаются, у больного могут отмечаться следующие симптомы: головокружение, ухудшение памяти и концентрации внимательности, головокружения и головная боль.

Развитию данной болезни способствуют:

малоподвижный образ жизни;

постоянное нахождение в стрессовом состоянии;

употребление большого количества продуктов, содержащих животный жир.

Что делать?

Когда имеются подозрения на развитие атеросклероза, человеку необходимо пройти полное обследование, которое включает в себя ЭКГ, УЗИ, ангиографию и прочие диагностические методы. Это необходимо для того, чтобы исключить развитие осложнений на фоне данного заболевания. Далее пациенту назначается особое лечение.

Остеохондроз

Остеохондроз – очень серьезное заболевание, при котором происходит деформация и истощение межпозвоночных дисков. Такие нарушения способствуют к сильному сдавливанию спинного мозга и прилегающих к нему нервных окончаний и сосудов. В результате этого нарушается кровообращение и возникает главный признак патологии – холодные руки. При этом человек также может ощущать ломоту в теле, головную боль и онемение конечностей. Боль в области спины присутствует постоянно. Ее снижению не способствуют ни смена положения тела, ни прием препаратов, снимающих спазмы.

Что делать?

Лечением заболеваний подобного рода занимается врач-невролог. Он может назначить пациенту целый комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление дисков позвоночного отдела. Они могут включать в себя физиотерапию, ЛФК, мануальную терапию, а также рефлексотерапию и многое другое. Если подобное лечение не приводит к улучшению состояния здоровья человека, может быть назначена операция.

Склеродермия

Это заболевание встречается довольно редко, однако оно тоже приводит к появлению главного симптома – холодность рук. При этом также может наблюдаться синюшный цвет пальцев и онемению конечностей. Стоит отметить, что в данном случае холодность рук отмечается периодически. И возникает она в результате резкого перепада температуры или после перенесения стресса. То есть, для этого заболевания характерные приступообразные проявления.

При склеродермии наблюдается поражение кровеносных сосудов, которые располагаются не только вблизи кожных покровов, но и внутренних органов. Результатом этого становится то, что люди с таким диагнозом не могут нормально открывать рот, а их кожа становится неестественного цвета.

Что делать?

После того, как вы обнаружили у себя первые проявления склеродермии, требуется незамедлительно обратиться к дерматологу и пройти тщательное обследование внутренних органов. Также вам необходимо будет сдать различные лабораторные анализы крови и мочи. По результатам исследований, врач назначает лечение.

Как видите, причин, по которым могут холодеть руки, очень много. И в основном это серьезные патологии, которые затрагивают кровеносную систему. Поэтому если вы часто замечаете у себя данный симптом, не тяните время, а лучше сразу же обратитесь за помощью к специалисту.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet