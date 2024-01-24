Почему уровень лимфоцитов повышен и что с этим делать

Лимфоциты - это важные клетки иммунной защиты. Их задача - оберегать внутреннюю генетическую чистоту организма. Что значит превышение нормы лимфоцитов? Лимфоцитоз не считается самостоятельным заболеванием, а только симптомом, который сигназизирует о том, что организм борется с патогеном.

Лимфоциты - это белые кровяные тельца, которые обеспечивают организму борьбу с патогенными организмами. Если иммунная система обнаружила вирус, бактерию или любого другого вредоносного агента, показатель лимфоцитов растёт. Когда угроза устранена, этот показатель падает до нормы.

Если уровень лимфоцитов выше нормы, это лимфоцитоз

Повышенный показатель лимфоцитов

Число лимфоцитов измеряется в единицах на микролитр крови.

Норма количества лимфоцитов:

взрослый человек - 1 000-4 800 клеток.

ребенок - 3 000-9 500.

Но лимфоцитоз отмечают даже при малом повышении лимфоцитов — от 3 000-4 000 у взрослого и 9 000 у ребенка.

Что значит превышение нормы лимфоцитов

В принципе, это состояние неопасно. Лимфоцитоз не считается самостоятельным недугом, а только симптомом, который свидетельствует о том, что организм ведет борьбу с определенным патогеном / нарушением.

Однако сама причина превышения нормы лимфоцитов может быть довольно опасной. И необходимо выяснить, что вызвало лимфоцитоз.

С какими проблемами связан повышенный показатель лимфоцитов

Временный лимфоцитоз говорит о нормальном иммунном ответе организма. Показатель лимфоцитов растёт в ходе / после вирусной инфекции (гриппа). Однако не исключаются и более серьёзные сигналы, которые говорят о серьезном заболевании.

Лимфоцитоз возникает при следующих болезнях:

Аутоиммунные сбои, которые дают стойкое воспаление. Таким образом может проявляться артрит.

Гипотиреоз. Это заболевание, которое развивается при недостаточной функции щитовидки.

Гепатит. Лимфоцитоз отмечается при гепатите А, В, С.

Мононуклеоз.

Туберкулёз.

Сифилис.

Рак крови.

Рак лимфатической системы.

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Как понять, что показатель лимфоцитов выше допустимой нормы

Особые признаки у лимфоцитоза отсутствуют. Но могут проявиться симптомы, свидетельствующие о заболевании, которое вызвало рост числа лимфоцитов. Как правило, доктор дает направление на общий анализ крови. Именно так можно диагностировать лимфоцитоз.

Терапия лимфоцитоза

Непосредственно лечения не требует (ведь это только симптом).

Важно выявить причину патологии. Это может быть просто ОРВИ, и тогда лимфоцитоз пройдёт сам по себе после терапии инфекции.

Когда показатель лимфоцитов повышен, а простуды нет, понадобится пройти более тщательное обследование: анализ крови, УЗИ, биопсию. Результаты обследования дадут возможность поставить диагноз и выработать стратегию лечения заболевания.

После выздоровления показатель лимфоцитов станет нормальным.

Профилактика лимфоцитоза

Лимфоцитоз свидетельствует о том, что у организма вполне здоровый иммунный ответ. Главное – оберегать себя от инфекций. Вот ключевые правила для этого.

Систематически и старательно мыть руки с мылом (желательно хозяйственным);

не контактировать с явно нездоровыми людьми;

не делиться предметами личной гигиены и посудой;

дезинфицировать предметы, которыми пользуемся в общественных местах (ключи, бумажник, смартфон, ручки сумок).

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