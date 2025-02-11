Почему возникают отёки

Отеки - очень распространенный сбой в организме. И причин бывает множество. Разобраться, какие отеки вызваны серьёзным заболеванием, а какие - естественными процессами в организме, поможет эта статья.

Отек - это задержка жидкости в какой-то части нашего организма. Отек определенной части тела сигнализирует о возможных неполадках со здоровьем. Сердечная недостаточность, нарушение работы почек и печени, аллергия – эти заболевания могут провоцировать длительные отеки.

Основные причины отеков

Хроническая венозная недостаточность

Это распространенная причина отеков на ногах. Если в венах не работают клапаны, то кровь застаивается в ногах, и появляются отеки. Такие отеки обычно одинаковые и симметричные с обеих сторон. Иногда в венах образуются тромбы. Тогда отек может появиться на одной ноге.

Беременность

Во время беременности в организме задерживается жидкость. Могут отекать кисти рук, стопы и лицо. Это обычное явление перед родами.

Отеки, связанные с менструальным циклом

Такие отеки появляются в определенные дни цикла. Это нормально. Такие отеки не нужно лечить.

Лекарственные отеки

Некоторые медикаменты могут вызывать отеки. Чаще это лекарства для лечения повышенного артериального давления, противовоспалительные средства, препараты для диабетиков и эстрогены.

Заболевания почек

При заболеваниях почек отеки обычно появляются вокруг глаз и на ногах.

Сердечная недостаточность

Иногда сердцу тяжело перекачивать кровь от ног или живота, и там появляются отеки. Кроме отеков на нижней части тела при сердечной недостаточности может быть отек легких. Это очень опасное состояние.

Цирроз печени

При циррозе в печени образуется рубцовая ткань, которая пережимает сосуды. Из-за этого в животе скапливается жидкость. Такое состояние называют асцитом.

Длительные поездки

Иногда отеки на ногах появляются только за счет длительного пребывания в положении сидя. Это не считают болезнью. Главное - чтобы такие отеки уменьшились через несколько часов после поездки.

Ангионевротический отек

Случается, что из-за аллергии или врожденных особенностей кровеносные сосуды становятся проницаемыми для жидкой части крови. При этом внезапно могут появиться отеки в самых нежных местах: на лице, губах, языке, в гортани. Отек горла может быть опасен для жизни.

Бывает, что отекает стенка кишечника. Тогда появляется боль в животе.

Лимфедема

Иногда хирурги по разным причинам удаляют пациентам лимфатические узлы. Это приводит к появлению стойких отеков на руках и ногах.

Для каждой ситуации есть свои правила и полезная информация. опубликовано econet

Автор Георгий Сапего

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