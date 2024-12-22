Подготовьте к праздникам печень!

Как защитить себя от нежелательных последствий застолья, правильно подготовить организм к праздникам и как восстановить силы после них?
Новогодние праздники обычно связывают с приятными встречами, подарками, а также обильными застольями. Нередко после разнообразной и не всегда полезной пищи нашему организму приходится туго. Основная нагрузка во время праздничных угощений ложится на печень, ведь это главный фильтр нашего организма, который очищает кровь от многих ядовитых веществ, что могут попасть в организм вместе с пищей или питьем. Она же вырабатывает желчь — зеленовато-желтую жидкость, необходимую для хорошего пищеварения. Чтобы новогодние праздники прошли легко и светло, рекомендую правильно к ним подготовиться.
Самый верный способ - почистить печень желчегонными травами. Таким образом вы ускорите обменные процессы, помогая печени повысить свой потенциал и «работать» лучше. Начните очищение за 2—3 дня до праздников. Вам будут нужны: измельченная на кофемолке расторопша (эта трава прекрасно поглощает токсины и восстанавливает печень) и сбор желчегонных трав.
Для сбора возьмите
Из сбора нужно будет готовить печеночный чай.
Применение расторопши и печеночного чая.
Автор Евгений Соничев
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Источник: https://econet.ua/
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