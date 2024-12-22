Подготовьте к праздникам печень!

Как защитить себя от нежелательных последствий застолья, правильно подготовить организм к праздникам и как восстановить силы после них?

Новогодние праздники обычно связывают с приятными встречами, подарками, а также обильными застольями. Нередко после разнообразной и не всегда полезной пищи нашему организму приходится туго. Основная нагрузка во время праздничных угощений ложится на печень, ведь это главный фильтр нашего организма, который очищает кровь от многих ядовитых веществ, что могут попасть в организм вместе с пищей или питьем. Она же вырабатывает желчь — зеленовато-желтую жидкость, необходимую для хорошего пищеварения. Чтобы новогодние праздники прошли легко и светло, рекомендую правильно к ним подготовиться.

Как подготовить печень к праздничным застольям

Самый верный способ - почистить печень желчегонными травами. Таким образом вы ускорите обменные процессы, помогая печени повысить свой потенциал и «работать» лучше. Начните очищение за 2—3 дня до праздников. Вам будут нужны: измельченная на кофемолке расторопша (эта трава прекрасно поглощает токсины и восстанавливает печень) и сбор желчегонных трав.

Для сбора возьмите

по 2 столовые ложки репейничка, крапивы, полевой полыни, хвоща, надземной части или корней одуванчика, измельченного шиповника, аира, мяты,

3—4 ст. л. бессмертника,

1 ст. л. крушины.

Из сбора нужно будет готовить печеночный чай.

Для этого 2 чайные ложки сбора следует залить стаканом кипятка, настоять накрытым 15—20 минут и пить в теплом виде.

Применение расторопши и печеночного чая.

Трижды в день за 1 час до еды принимайте сперва 1 ч. л. измельченной расторопши, запивая прохладной водой. Затем выпейте не спеша полстакана печеночного чая.

После праздников облегчить работу печени можно так же, принимая расторопшу и печеночный чай 1—2—3 дня (по самочувствию).

Можете воспользоваться этими средствами и в день праздника, через два часа после застолья.

Если появился метеоризм (вздутие живота из-за газов в кишечнике), добавьте в сбор фенхель или укроп, если есть боли или рези, добавьте больше мяты. опубликовано econet

Автор Евгений Соничев

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