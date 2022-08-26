Подробный гид по гормональному здоровью

Гормоны влияют на все процессы, происходящие в организме человека. Они стимулируют работу сердца, сосудов, метаболизм, запускают расщепление и всасывание полезных веществ. Недостаток или переизбыток всего одного гормона может привести к сбою, который выражается в повышенной усталости, бессоннице, раздражительности и смене настроения без видимой причины.

Гормональная система человека – сложнейшая в организме, объединяет несколько органов и отделов головного мозга. Выработкой основных гормонов занимаются надпочечники, яичники, щитовидная железа и гипофиз, которые должны работать слажено и правильно. Если одно звено в цепочке дает сбой, развиваются тяжелые заболевания, ожирение или депрессия.

Что нужно знать об эндокринной системе

Основная масса гормонов вырабатывается в органах нейроэндокринной или эндокринной системы. Она регулирует многие жизненно важные процессы, помогает человеку адаптироваться к внешним условиям. Она выделяет в кровь химические соединения, без которых невозможен обмен веществ, выделение энергии и поддержка иммунитета.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Главная эндокринная железа в системе – отдел мозга гипофиз, вырабатывающий основные группы гормонов:

тиреотропный (ТТГ);

адреналин (АКТГ);

пролактин (маммотропин);

соматропин (СТГ);

фолликулостимулирующий гормон у женщин;

лютеинизирующий гормон.

Гипофиз дает органам «команду» производить гормоны, стимулирующие работу нервной и репродуктивной системы: окситоцин, изотоцин, глумитоцин, вазопрессин. Он взаимодействует со щитовидной железой и надпочечниками, корректируя уровень определенных веществ и соединений в крови.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Гормоны условно делятся на несколько видов в зависимости от биологической основы:

Белковые (пептиды, пролактин, соматотропин, инсулин).

Стероидные (кортизол, тестостерон, эстрадиол).

На основе аминокислот (адреналин и норадреналин, тироксин).

Все гормоны вырабатываются в определенном количестве, влияют на самочувствие, регулируют работу сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной и нервной системы. Поэтому при изменении хотя бы одного показателя начинаются проблемы со здоровьем.

Характерные признаки гормонального сбоя

Важно знать, что при нарушении уровня гормонов возникает перекос в работе всего организма. Среди основных симптомов, при которых необходимо обратиться к эндокринологу:

бесплодие;

хроническая усталость;

резкие перепады настроения;

отсутствие сексуального влечения;

сильное выпадение волос;

набор веса;

тревожность.

Некоторые симптомы характерны для определенных гормонов. К примеру, женский эстроген нарушает работу репродуктивной системы, провоцирует эндометриоз и опухоли матки. Среди более серьезных патологий, которые могут развиваться при сбое:

Высокий уровень эстрогена становится причиной варикозного расширения вен, ожирения, бесплодия. Недостаток гормона ускоряет старение кожи у женщин, провоцирует появление папиллом, нарушение менструации и бессонницу.

Синдром поликистозных яичников появляется при нарушении баланса инсулина и тестостерона. Он провоцирует избыточное оволосение, бесплодие.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Гипотиреоз развивается при недостатке гормонов щитовидной железы. Характеризуется постоянной усталостью, нарушением сердечного ритма, снижением обменных процессов.

Гипертиреоз возникает при переизбытке гормона ТТГ, провоцирует хроническую бессонницу, нервные и психические расстройства, потливость. У больного меняется сердечный ритм, слизистые становятся сухими.

Опухоли надпочечников меняют гормональный фон, становятся причиной низкого артериального давления.

Низкий прогестерон не дает женщине забеременеть, понижает иммунную защиту организма.

Высокий прогестерон – причина мигрени, гипертонии, ожирения, аллергии и тяжелой депрессии.

При гормональном сбое симптомы многих заболеваний схожи между собой, поэтому определить, какой гормон понижен или повышен можно только с помощью клинических анализов крови.

Природные способы восстановления гормонального баланса

На работу эндокринной системы влияет множество факторов: наследственность, труд во вредных условиях, неправильное питание. Проблемы могут возникать при длительном употреблении противозачаточных препаратов, переутомлении, курении или алкоголизме. Зачастую проблема начинается с пониженной выработки одного гормона, после чего меняются остальные показатели.

При гормональном сбое эндокринологи подбирают лекарственные препараты, корректирующие уровень основных гормонов. Но в некоторых ситуациях можно предотвратить нарушение. Врачи рекомендуют природные способы стимуляции эндокринной системы:

Употребляйте жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Они используются организмом для производства многих гормонов на основе аминокислот. Включайте в меню авокадо, растительные масла, орехи и морскую рыбу, не забывайте про оливки и семечки кунжута.

Добавляйте в пищу адаптогенные травы для поддержки органов эндокринной системы. Ашваганда улучшает функциональность щитовидной железы, базилик устраняет проблемы с надпочечниками.

Учитесь бороться со стрессами. При постоянной тревоге вырабатывается много адреналина, кортизола и других гормонов, меняющих фон в худшую сторону. Снимайте напряжение с помощью спорта, медитации, хорошей музыки или чтения классической литературы.

Применяйте ароматерапию. Эфирные масла можно использовать для снятия стресса, расслабления и повышения метаболизма. Запах тимьяна стимулирует выработку прогестерона, аромат лаванды подавляет переизбыток адреналина и кортизола.

Правильно и полноценно питайтесь, не забывайте про белки и пробиотики. Для нормализации гормонального фона важен витамин Д, В6 и В12.

Принимайте любые гормональные препараты только по назначению врача. Некоторые женщины подбирают контрацептивы по совету подруг, чем наносят организму серьезный вред.

Спите по 8 часов, следите за биологическим ритмом. Хроническое недосыпание – причина повышенного кортизола и пониженного пролактина, усиливает стресс и раздражительность.

При поддержании здорового образа жизни и правильном питании можно контролировать основные гормоны. После 35–45 лет регулярно посещайте эндокринолога, проверяйте работу щитовидной железы и надпочечников, чтобы на раннем этапе устранить любые нарушения.

Эндокринная система влияет на обменные процессы, вырабатывает десятки гормонов для поддержания хорошего самочувствия. При частых диетах, авитаминозе, переутомлении и работе с химикатами возникает болезненный дисбаланс. Устраняйте его природными и безопасными способами, не ожидая развития серьезных патологий и заболеваний.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet