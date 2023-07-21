Похудение после 40: 4 лучших способа

Вы удивитесь, но наш метаболизм мало меняется от 20 до 60 лет. Однако некоторые привычки приводят к увеличению веса. Как легче всего похудеть после 40 лет? Важно исключить из рациона переработанные продукты питания, практиковать физические нагрузки, контролировать стресс и наладить сон.
Распространено мнение, что метаболизм с возрастом замедляется, но это не всегда так. Потеря веса после 40 лет больше связана с образом жизни, чем наследственностью или возрастом.
Как похудеть после 40
Почему после 40 сложно похудеть?
Эти причины мешают поддерживать оптимальный вес в среднем возрасте:
Снижение мышечной массы (виноват малоподвижный образ жизни и дефицит физической активности).
Избыток калорий (высокое содержание переработанных продуктов в пищевом протоколе).
Имеет смысл серьезно подойти к выбору продуктов и количеству потребляемых калорий. Дневник питания поможет наглядно увидеть картину вашего питания.
Чтобы не набирать вес после 40 лет, полезно остановить выбор на низкокалорийной диете с высоким процентом питательных веществ.
Советы:
Исключить из своего меню переработанные и калорийные продукты (сладкое, чипсы, жареное, переработанное мясо, полуфабрикаты, сахаросодержащие напитки).
Остановить свой выбор на цельных продуктах без сахара, пищевых добавок, жиров.
Употреблять продукты с высокой концентрацией пищевых волокон (овощи, фрукты, бобовые, супы на бульонах, цельнозерновые).
Включать белок в каждый прием пищи (рыба, йогурт, бобовые). Как вариант - низкоуглеводная диета с акцентом в сторону белка и полезных жиров (кетогенная диета).
Контроль размеров порций.
Практиковать интервальное голодание (отказ от пищи в течение 13-16 часов в сутки и прием пищи исключительно в оставшиеся часы).
2. Питаться дома
Полезно посвящать пару часов в неделю на приобретение продуктов питания и приготовление еды. Это поможет избежать приемов пищи вне дома, нежелательных перекусов.
Можно готовить еду по выходным. Если нет времени, всегда можно нарезать фрукты и овощи и держать их в холодильнике.
3. Физические нагрузки
Важно поддерживать мышечную массу и подвижность. После 40 лет не всем подойдут интенсивные нагрузки, но ходьба, бег трусцой, силовые тренировки, плавание и езда на велосипеде окажутся подходящими вариантами физической активности.
Полезно каждый день сочетать аэробные упражнения и упражнения с отягощением. Подобная комбинация хороша для роста мускулов, сердца, обмена веществ, мозга и иммунитета.
Для обеспечения здорового уровня метаболизма наиболее эффективны силовые / тренировки с отягощением, так как для прокачки мускулатуры необходим расход энергии (то есть калорий).
Минимизировать количество времени, посвященного сидячему образу жизни.
Дефицит сна влияет на гормональный фон и связан с риском ожирения и сахарного диабета.
Постоянный стресс способствует увеличению веса, так как увеличивает синтез гормона кортизола (тот провоцирует аппетит и накопление жира в зоне живота).
Как победить стресс и улучшить сон:
Спать 7-9 часов в сутки.
Стараться ложиться спать в одно и то же. Это поможет наладить циркадный ритм, который задействован в метаболизме. Отключать на ночь все цифровые устройства, чтобы излучаемый синий свет не беспокоил вас.
Практиковать дыхательные упражнения, медитацию, чтение, ведение дневника, общение с природой. Это помогает расслабиться и улучшить сон.
Ограничить употребление кофеина и спиртного, тем более в вечерние часы.
В дневное время обеспечить воздействие солнечного света. Это нормализует циркадный ритм и снабжает организм витамином D.опубликовано econet
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