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Покалывание в суставах: Причины и лечение

Источник: steptohealth.ru 04 января 2024 6020
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Чувство покалывания в суставах обычно является временным явлением и может появиться из-за нескольких факторов. Однако стоит насторожиться, если покалывание становится хроническим. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах и о том, как предотвратить болезни суставов.

Покалывание в суставах: Причины и лечение

Покалывание в суставах может быть тревожным симптомом. Часто оно возникает по утрам, или же присутствует постоянно, в той или иной степени. А вам знакома данная проблема?

Причины покалывания в суставах

  • Что такое суставы?
  • Почему в суставах появляется покалывание?
  • Заболевания, которые вызывают покалывание в суставах
  • Как предотвратить повреждение суставов

К сожалению, если покалывание происходит не из-за онемения после неудобной позы, оно может быть вызвано разными причинами.

Что такое суставы?

Как вы, вероятно, знаете, сустав — это место, где соединяются концы двух или более костей, или кости и хряща. Благодаря им наше тело может двигаться.

Но стоит учесть, что между костями, которые образуют сустав, находится эластичная ткань. Это суставной хрящ. Хрящ предотвращает трение между костями, действуя в качестве амортизирующей системы.

Сустав окружен «суставной сумкой», который поддерживает всю эту систему. Эта конструкция укреплена связками, которые защищают сустав от повреждения.

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Покалывание в суставах: Причины и лечение

Почему в суставах появляется покалывание?

Как вы понимаете, на суставы могут негативно влиять разные болезни. Один из симптомов, которые появляются вначале, — это покалывание рук, ног, пальцев.

Бывают случаи, когда этот симптом появляется и исчезает без видимой причины. В результате организм может самостоятельно отреагировать на угрозу здоровью и справиться с проблемой.

Однако, когда покалывание в суставах становится хроническим, и вы испытываете его в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу и составить план лечения.

Покалывание в суставах: Причины и лечение

Заболевания, которые вызывают покалывание в суставах

Самые частые из них:

Ревматоидный артрит

  • Это воспаление сустава, и оно может появляться в разных местах. Как правило, наиболее страдают пальцы, руки и колени.
  • Обычно он развивается у людей в возрасте от 30 до 60 лет, и чаще бывает у женщин, чем у мужчин, вне зависимости от места проживания.
  • Человек, который страдает от ревматоидного артрита, теряет способность нормально двигаться. После начального периода покалывания может появиться сильная боль.
  • Его причиной является то, что кристаллы кальция накапливаются в суставе, хрящ ослабевает, постепенно изнашивается и боль становится сильнее.
  • В основном ревматоидный артрит повреждает запястья, колени и пальцы рук. Хотя он может также затронуть любой другой сустав. Эта болезнь связано с артрозом и нарушениями в работе щитовидной железы.
  • Вам стоит знать, что ревматоидный артрит приносит большой дискомфорт, однако не разрушает сустав.

Остеомиелит

Это заболевание костей, вызванное бактериями или грибками. Они достигают костей через кровоток, и если задерживаются в суставе, то травмируют его.

Первые признаки проявляются в виде легкого покалывания, но затем боль становится сильнее. Эту болезнь можно вылечить с помощью антибиотиков. Однако вам стоит понимать, что она может затронуть как детей, так и взрослых.

Волчанка

  • Эта болезнь относится к аутоиммунным. Вместо того, чтобы выполнять свою функцию по защите организма, иммунная система атакует здоровые ткани в различных частях тела.
  • Учтите, что покалывание в суставах может быть одним из симптомов того, что кость или хрящ страдают от волчанки.
  • Волчанку нельзя вылечить, однако это состояние можно контролировать.

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Покалывание в суставах: Причины и лечение

Как предотвратить повреждение суставов

Естественно, вам стоит иметь в виду, что диета очень важна. Так некоторые продукты содержат питательные вещества, которые помогают предотвратить боль в суставах и нарушения, которые ее вызывают.

  • Омега-3. Это вещество очень эффективно, поскольку уменьшает воспаление и замедляет износ суставного хряща. Возьмите на вооружение красную рыбу и семена льна. Они отличаются высоким содержанием Омега-3. Также вы можете употреблять ее в виде пищевой добавки в капсулах.
  • Сельдерей. Имеет мочегонные свойства и действует как антиоксидант. Его применяют для детоксикации и реминерализации организма. Вам стоит добавить его в рацион, например, в виде салатов, соков или настоев.
  • Крапива. Ее очищающие свойства успокаивают симптомы артрита. Вы можете добавлять листья крапивы в салаты, или приготовить настой крапивы на спирту, чтобы растирать пораженную область.
  • Имбирь. Это мощное противовоспалительное и обезболивающее средство. Принимайте его в виде настоя или в порошке в качестве специи.

Конечно, вы согласитесь с тем, что здоровая диета помогает предотвратить многие болезни. Однако вам стоит иметь в виду, что только врачи могут выявить точную причину покалывания в суставах. Вот почему мы советуем вам проконсультироваться со специалистом, если оно не проходит.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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