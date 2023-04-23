Полное обновление организма: Как периодическое голодание продлевает жизнь

Специалисты в области медицины утверждают, что голодание запускает в организме особые процессы, минимизирующие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых видов онкологии. Также временный отказ от еды снижает в организме количество свободных радикалов и укрепляет иммунную систему. Кроме того, голодание запускает в клетках механизм самоочищения и восстановления, то есть процесс аутофагии.

Большее значение имеет не ваш вес, а качество и тип продуктов, которые вы едите. Пища оказывает непосредственное влияние на обменные процессы в организме – высвобождение гормона лептина, выработку инсулина и прочие. Ученые доказали, что временный отказ от пищи влияет на митохондриальную, клеточную функции, а также на продолжительность жизни. Специалисты установили, что при голодании реакция клеток аналогичная, как и при занятии спортом. Иными словами при стрессовой ситуации (голодании, физических нагрузках и прочих) в организме происходят изменения на клеточном уровне, позволяющие продлить человеку жизнь.

Польза интервального голодания. Исследования доктора Меркола

Изначально при отказе от пищи тело начинает использовать в качестве основного топлива не глюкозу, а жир. То есть человек избавляется от лишнего веса, улучшая состояние здоровья. По теме голодания было проведено множество исследований, и недавно появился новый термин – TRF (кормление, ограниченное по времени), подразумевающий потребление пищи в определенный временной промежуток, обычно 6-8 часов.

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Генерация жира происходит меньше, чем свободных радикалов и он является более «чистым» топливом в отличие от углеводов. Глюкоза считается «грязным» топливом, поскольку в отличие от жира создает более активные формы кислорода. Клетки, чтобы иметь способность сжигать жир, должны быть здоровыми. А, к примеру, при онкологии клетки не могут полноценно сжигать жир, поэтому эффективной противораковой методикой является высокожировая диета.

Становится понятно, что митохондриальный синдром (нарушения в митохондриях, провоцирующие сбои в функционировании клеток) является причиной многих заболеваний. Питательными веществами считаются не только те продукты, которые мы едим, важно также обращать внимание на время приема пищи и частоту. Стоит отметить, что здоровье митохондрий обеспечивают только качественные натуральные продукты, а также сопутствующий отказ от пищи минимум на 3 часа до сна и периодическое голодание.

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Как реагирует организм на голодание

Временный отказ от пищи полезен для нашего организма, поскольку позволяет стабилизировать уровень инсулина и чувствительность к лептину, а также поддержать выработку гормона роста, уменьшить влияние стрессов и снизить уровень триглицеридов. А ученые из Южной Калифорнии доказали, что голодание еще и способствует восстановлению стволовых клеток. Если не принимать пищу на протяжении 14-16 часов, то организм сможет сжечь все находящиеся в печени и мышцах углеводы. А когда закончатся запасы гликогена, то организм станет «добывать» энергию путем сжигания жира.

Чередующийся отказ от пищи восстанавливает иммунную систему

С возрастом находящиеся в тканях и органах стволовые клетки организм начинает использовать для самовосстановления. И главной задачей таких клеток является поддержка функционирования органов и регенерации тканей, в которых они расположены.

Аутофагия – это еще один жизненно важный эффект голодания. Если такой процесс происходит в митохондриях, то его называют митофагией и он означает, что организм начинает самостоятельно избавляться от поврежденных участков. И этот процесс полезен, поскольку он позволяет навести «порядок» внутри.

Доктор медицины и ведущий онколог из Питтсбурга Колин Чемп рекомендует смотреть на аутофагию как естественную программу утилизации. Именно за счет этого процесса нашему организму удается избавиться от всего ненужного, предотвратить возникновение раковых новообразований, сахарного диабета, ожирения и минимизировать нарушение метаболизма.

При митофагии происходит разрушение клеточных мембран, все здоровые части перерабатываются организмом, а другие используются для создания новых частей и энергии. Данный процесс немалую роль также играет в регулировке различных воспалений.

Учеными был проведен эксперимент и выведены крысы, чей организм не был способен к аутофагии. В результате крысы выросли полными, сонными, с повышенным уровнем холестерина и мозговыми нарушениями.

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3 способа поддержки митофагии и регенерации клеток

Существует 3 способа заставить организм уничтожать поврежденные клетки и регенерировать новые:

1. Активный образ жизни – физические нагрузки приводят к надрыву мышц и способствуют интенсивному росту новой ткани.

2. Чередующееся голодание – по мнению некоторых специалистов, такой способ улучшает когнитивные функции и работу мозга. Такие исследования были проведены на крысах, но до конца не понятно, улучшения произошли за счет аутофагии либо нет.

3. Обогащение рациона продуктами с повышенным содержанием жира, умеренным количеством белков и низким количеством углеводов – потребление углеводов следует минимизировать, чтобы организм в качестве топлива начал сжигать жир. Согласно проведенным исследованиям, такой подход к питанию поможет предотвратить развитие онкологии, сахарного диабета, нарушений работы головного мозга и уменьшить судорожную активность на 50%. Но при такой диете важно не только контролировать количество углеводов, но и белка. При потреблении большого количества белка замедляются процессы, способствующие регенерации стволовых клеток и укреплению иммунной системы.

Уменьшить вред от свободных радикалов поможет правильный график питания

Специалисты в области медицины утверждают, что при попадании в клетки ненужного им топлива из них происходит утечка электронов, а они, в свою очередь, взаимодействуя с кислородом, начинают производить свободные радикалы. Радикалы отвечают за вред, причиненный клеткам и ДНК, а также повышают вероятность развития различных заболеваний.

Для минимизации вреда от свободных радикалов нужно воздержаться от приема антиоксидантов и наладить работу организма таким образом, чтобы вместо углеводов сжигался жир. Но если человек потребляет калорий больше чем нужно, особенно когда уровень энергетических потребностей низкий (например, в вечернее время), то количество радикалов только возрастает.

Научные исследования доказывают связь между радикалами и нарушением митохондриальной ДНК, а это наносит существенный ущерб ядру и приводит к развитию онкологии. Французские ученые провели эксперимент с мышами и доказали, что при чередующемся голодании в организме животных с лимфомой уменьшилось количество радикалов, то есть уровень смертности среди таких мышей снизился.

Именно поэтому специалисты советуют прекратить прием пищи за 3 часа до сна. Во время ночного отдыха организм использует минимум калорий, а избыток топлива в этот период может спровоцировать увеличение количества свободных радикалов, разрушающих ткани, ускоряющие процесс старения и повышающие риск развития хронических болезней.

Но не стоит голодать слишком долго. Поскольку если отказаться от пищи, например, на 18 часов, то вместо жира организм начнет сжигать мышечную массу. Лучше голодать не больше 18 часов ежедневно. Это позволит снизить зависимость организма от гликогена и углеводов.

Поддержка чередующегося голодания

Для многих людей чередующееся голодание пойдет на пользу. Особенно тем, кто не страдает диабетом и гипогликемией, кто не подвержен частым стрессам, у кого не нарушена регуляция кортизола. При наличии проблем со здоровьем отказываться от пищи следует осторожно и важно проконсультироваться с врачом-диетологом, какой режим питания в конкретном случае будет правильным. Нельзя отказываться от пищи женщинам в положении и кормящим грудью, поскольку плоду необходимы питательные вещества для полноценного роста и развития.

Вводить режим голодания нужно осторожно, но такой метод действительно помогает поправить здоровье в определенных случаях. Начинать следует с малого – воздерживаться от пищи на столько часов, насколько сможете. Не стоит расстраиваться, если в начале голодания вы съедите больше положенного. Старайтесь пить больше чая и воды в течение дня, чтобы ваше самочувствие не ухудшилось.

Заручитесь поддержкой близких в период голодания. Так намного легче преодолевать трудности. И помните, что чередующееся голодание позволит улучшить митохондриальную функцию, укрепить иммунную систему, снизить риск возникновения воспалительных процессов и уменьшить количество свободных радикалов. Также временный отказ от пищи замедляет старение, в особенности, если вы употребляете полезные микроэлементы. опубликовано econet

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