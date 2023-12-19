Полностью электрический Range Rover с напряжением 800 В обещает производительность уровня V8

Land Rover ожидает, что Range Rover Electric получит больше патентов, чем любой другой Range Rover в истории, и все эти инновации будут направлены на то, чтобы новая модель предлагала безупречный опыт роскошного внедорожника, который стали требовать его клиенты. Электрическая архитектура на 800 В обеспечит максимально быструю зарядку, и Land Rover обещает энергетическое партнерство, которое, предположительно, облегчит поиск зарядной станции. Это важный фактор для бренда, который почти синоним слова «автотуризм». Range Rover Electric будет оснащен электрической архитектурой на 800 В для быстрой и удобной зарядки.

Land Rover также заявляет, что его команда инженеров находится на пути к тому, чтобы сделать Range Rover Electric самым тихим автомобилем за всю историю, опираясь на почти бесшумную работу электрической трансмиссии с активным шумоподавлением и тщательным вниманием к акустике.

Тем не менее, Range Rover Electric обещает быть чем-то большим, чем просто роскошью, сочетая в себе утонченность на дороге с полными внедорожными возможностями. Он будет готов в любой момент резко съехать с тротуара и справиться со всем, на что способен настоящий Range Rover, включая комфортное преодоление вод глубиной до 33,4 дюйма (848 см). Land Rover также обещает «знаковую буксировку» автомобиля. возможности ... хотя последствия буксировки, связанные с запасом хода аккумулятора, делают эту тему непростой для полностью электрических транспортных средств.

«Волшебные ингредиенты, лежащие в основе успеха Range Rover, остаются неизменными: вневременной, лаконичный дизайн, спокойная кабина и возможности – но теперь они предлагаются с нулевым уровнем выбросов из выхлопных труб», – сказал он. – подводит итог Томас Мюллер, исполнительный директор по разработке продукции Jaguar Land Rover.

Эта задняя часть очень похожа на другие модели Range Rover.