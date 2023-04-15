Полюбите квашеную капусту, если хотите иметь богатырское здоровье

Квашеная капуста относится к так называемым ферментированным продуктам. Ферментация – это, говоря простым языком, - брожение.
Технологии обработки пищевых продуктов, связанные с брожением, могут называться по-разному. К примеру, всем нам известное квашение (связанное с деятельностью молочнокислых бактерий).
Польза данного продукта объясняется наличием в нем высокого процента витамина С. Но это еще не все. Квашеная капуста пользуется популярностью в качестве антипохмельного средства, полезна для здоровья и фигуры. В 100г такой капусты присутствует до 20мг витамина С.
Это способствует укреплению иммунной защиты и препятствует раннему старению клеток и тканей. В квашеной капусте также присутствуют витамин А, К и U, витамины комплекса В. Данные вещества служат профилактикой целого ряда патологий ЖКТ (например, язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки). В кислой капусте присутствует ценный микроэлемент йод.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Употребление этого продукта благоприятно для обогащения клеток полезными химическими соединениями, способствующими их восстановлению. В квашеной капусте присутствует молочная кислота, которая угнетает жизнедеятельность кишечной палочки и других болезнетворных микроорганизмов. Также полезные свойства кислой капусты проявляются в снижении показателя холестерина в крови и препятствии возникновению злокачественных новообразований.
Капустный рассол поможет избавиться от лишнего веса. Дело в том, что в нем присутствует тартроновая кислота, тормозящая формирование отложений жира.
Беременным указанный рассол помогает преодолеть симптомы токсикоза.
Кислая капуста намного полезнее для здоровья, чем ее свежий аналог. Закваска насыщает свежую капусту новыми ценными соединениями, витаминами, а полезные свойства этого продукта не теряются в течение 10 месяцев с момента приготовления.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Употреблять в пищу кислую капусту не рекомендуется лицам гастритом в острой стадии, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Это полезно знать! Не следует квасить овощ в оцинкованной емкости, потому что при брожении капусты цинк выделяет ядовитые соединения (олова и цинка). Подходящей посудой для этого процесса будет эмалированная посуда.
Вам потребуются:
Время приготовления: 60 минут
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Число порций: 100
Технология приготовления:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий