Польза окситоцина и способы повышения его уровня

Ситуации, которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, испытывать радость и умиротворение, вызывают выброс гормона любви - окситоцина. Окситоцин оказывает позитивное действие не только на общее здоровье человека, но и на социальные аспекты его жизни. Как повысить его уровень?

Окситоцин работает как химический мессенджер в мозге и других органах. Его называют гормоном любви, так как окситоцин имеет значение в сближении, доверии, сексуальном возбуждении. Вот как можно естественным путем повысить уровень окситоцина.

Окситоцин (гормон любви) польза + как повысить уровень

Действие окситоцина

Окситоцин считается одним из ключевых гормонов, которые синтезирует человек.

Он воздействует на иммунную и вегетативную нервную систему. Это включает и влияние на ось «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», которая управляет выбросом целого ряда гормонов.

Окситоцин важен для общего здоровья (адаптация к стрессам, развитие, рост, заживление, размножение). Гормон оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект, так как оберегает организм от травм, заболеваний и повреждений по причине стресса.

Преимущества окситоцина

Поддержка социальных связей и построения отношений

Окситоцин способствует привязанности и верности, обеспечивая гармоничные отношения, позитив и спокойное чувство благополучия.

Гормон повышает способность побеждать стресс.

Стимуляция родов

Окситоцин позволяет женщине сблизиться с сексуальным партнером (потенциальным отцом ребенка) и усиливает схватки в процессе родов. Это поддерживает синтез простагландинов, ускоряющих роды за счет активности сокращений.

Поддержка грудного вскармливания и воспитания детей

Важными функциями окситоцина являются поддержка грудного вскармливания и заботливого поведения по отношению к ребенку у обоих родителей.

Кроме того, окситоцин помогает новоиспеченным мамам и папам сохранять спокойствие в ситуациях рождения малыша и ухода за ним. Показатель окситоцина повышается у родителей в ходе ласковых прикосновений и контакта с младенцами.

Омолаживающий эффект и борьба с лишним весом

Повышенное высвобождение окситоцина связывают с защитой от ранних симптомов старения и улучшенной регенерацией стареющих стволовых клеток (в то числе и клеток мышц).

Как повысить окситоцин: простые способы

Физический контакт — объятия, массаж, рукопожатие и кормление грудью.

Применение ароматических масел (мускатного шалфея).

Зрительный контакт.

Смех.

Дарение и получение подарков (и денег в том числе).

Приготовление пищи и совместная трапеза.

Поглаживание собаки, кошки или другого животного.

Признание в любви.

Прослушивание приятной, спокойной музыки.

Доверительная беседа по телефону.

Совместные прогулки или тренировки.

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