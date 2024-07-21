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Польза окситоцина и способы повышения его уровня

Автор: Econet 21 июля 2024 6770
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Ситуации, которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, испытывать радость и умиротворение, вызывают выброс гормона любви - окситоцина. Окситоцин оказывает позитивное действие не только на общее здоровье человека, но и на социальные аспекты его жизни. Как повысить его уровень?

Польза окситоцина и способы повышения его уровня

Окситоцин работает как химический мессенджер в мозге и других органах. Его называют гормоном любви, так как окситоцин имеет значение в сближении, доверии, сексуальном возбуждении. Вот как можно естественным путем повысить уровень окситоцина.

Окситоцин (гормон любви) польза + как повысить уровень

Действие окситоцина

Окситоцин считается одним из ключевых гормонов, которые синтезирует человек.

Он воздействует на иммунную и вегетативную нервную систему. Это включает и влияние на ось «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», которая управляет выбросом целого ряда гормонов.

Окситоцин важен для общего здоровья (адаптация к стрессам, развитие, рост, заживление, размножение). Гормон оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект, так как оберегает организм от травм, заболеваний и повреждений по причине стресса.

Преимущества окситоцина

Поддержка социальных связей и построения отношений

Окситоцин способствует привязанности и верности, обеспечивая гармоничные отношения, позитив и спокойное чувство благополучия.

Гормон повышает способность побеждать стресс.

Стимуляция родов

Окситоцин позволяет женщине сблизиться с сексуальным партнером (потенциальным отцом ребенка) и усиливает схватки в процессе родов. Это поддерживает синтез простагландинов, ускоряющих роды за счет активности сокращений.

Польза окситоцина и способы повышения его уровня

Поддержка грудного вскармливания и воспитания детей

Важными функциями окситоцина являются поддержка грудного вскармливания и заботливого поведения по отношению к ребенку у обоих родителей.

Кроме того, окситоцин помогает новоиспеченным мамам и папам сохранять спокойствие в ситуациях рождения малыша и ухода за ним. Показатель окситоцина повышается у родителей в ходе ласковых прикосновений и контакта с младенцами.

Омолаживающий эффект и борьба с лишним весом

Повышенное высвобождение окситоцина связывают с защитой от ранних симптомов старения и улучшенной регенерацией стареющих стволовых клеток (в то числе и клеток мышц).

Как повысить окситоцин: простые способы

  • Физический контакт — объятия, массаж, рукопожатие и кормление грудью. 
  • Применение ароматических масел (мускатного шалфея).
  • Зрительный контакт.
  • Смех.
  • Дарение и получение подарков (и денег в том числе).
  • Приготовление пищи и совместная трапеза.
  • Поглаживание собаки, кошки или другого животного.
  • Признание в любви.
  • Прослушивание приятной, спокойной музыки.
  • Доверительная беседа по телефону.
  • Совместные прогулки или тренировки.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet 

Источник: https://econet.ua/

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