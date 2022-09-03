Правильные упражнения, которые помогут убрать второй подбородок

Как избавиться от второго подбородка? Регулярно выполняйте эти упражнения и радуйтесь своему идеальному овалу лица!
Многие женщины на собственном опыте убедились, что кожа шеи теряет эластичность намного раньше, чем кожа лица. По этой причине она нуждается в своевременном и систематическом уходе, включающем в себя не только косметические процедуры, но и специальные упражнения для укрепления мышц в передней части шеи. При этом начинать заботиться об этой области необходимо ещё до того, как кожа лишится упругости и появится второй подбородок.
Но что делать, если эти неприятные изменения уже произошли? Как убрать второй подбородок?
Упражнения и рекомендации, описанные в этой статье, помогут вам существенно уменьшить этот косметический дефект за счет укрепления шейных мышц, а также улучшения кровообращения в области под подбородком.
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Откуда появляется второй подбородок? Кожа в подбородочной области отличается повышенной тонкостью и чувствительностью. Именно на ней первыми появляются жировые отложения, связанные со снижением упругости тканей. Но часто лишние складки кожи и второй подбородок можно увидеть даже у молодых девушек, не имеющих склонности к полноте. Связано это отчасти с привычкой держать голову в неправильном положении во время работы, разговоров или повседневных дел.
Понаблюдайте за собой внимательно – как часто вы держите спину скругленной, а голову опущенной? Когда вы сидите за столом, вы держите голову прямо? А разговаривая с человеком, вы опускаете взгляд? Когда вас что-то радует, и вы смеетесь, вы отводите подбородок назад? Все эти положения заставляют шейную мышцу сокращаться, а кожу собираться в столь ненавистный «второй подбородок». И даже при отсутствии у вас лишнего веса, если вы постоянно держите голову опущенной, предательская складка на шее постоянно будет появляться.
Отсюда совет номер один – всегда старайтесь держать голову прямо. Вырабатывайте ровную осанку и прямой открытый взгляд. Таким образом, вы избежите появления второго подбородка, связанного с неправильным положением головы.
Итак, на появление второго подбородка, помимо возрастных изменений тонуса кожи и лишнего веса, могут влиять следующие вредные привычки:
При отсутствии косметических дефектов рекомендуется регулярно делать упражнения для подбородка с 25 лет.
Это поможет с одной стороны привести в тонус шейные мышцы и за счет этого подтянуть овал лица, а с другой – наоборот избавиться от лишних зажимов и сделать каждый поворот вашей головы грациозным и плавным.
Также выполнение упражнений для мышц шеи способствует улучшению кровообращения в целевой зоне, а следовательно улучшении снабжения кожи питательными веществами.
Для того чтобы упражнения от второго подбородка были максимально эффективны, необходимо следовать несложным правилам.
1. Главный секрет хороших результатов — регулярность. Старайтесь не пропускать занятия. Когда вы достигните цели, не прекращайте тренировки. Для поддерживающего эффекта необходимо уделять 3-4 дня в неделю. Здесь все точно так же, как при занятиях фитнесом. Только тренируете вы не бедра и ягодицы, а гораздо более нежную область. Если вы занимаетесь спортом, то можете выполнять упражнения от второго подбородка до или после основной тренировки. Выделить на занятия пятнадцать минут в день вам вполне под силу, если вы всерьез задумались о том, как убрать второй подбородок. Упражнения требуют регулярности, иначе чуда не произойдет. Помните об этом!
2. Если вы делаете макияж, смойте его перед тем, как начать гимнастику или хотя бы увлажните лицо термальной водой. Дело в том, что тонирующие средства не позволяют коже в полной мере дышать, забивая поры. А декоративная косметика сушит кожу, лишая ее эластичности. Разумеется, если вы быстро выполнили несколько упражнений, выйдя в дамскую комнату во время перерыва на работе, о том, чтобы умываться, речь не идет. Но, занимаясь в домашних условиях, позаботьтесь о том, чтобы кожа была чистой и увлажненной.
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3. Не перенапрягайте шею и плечи при выполнении упражнений для подбородка. Если после занятия вы чувствуете сильную мышечную усталость или боль, вы делали гимнастику неправильно. Здесь все как в медицине. Главный принцип – не навреди! Кожа в передней части шеи очень тонкая, а шейные мышцы весьма уязвимы. Поэтому, выполняя упражнения для подбородка, не делайте лишних движений и следите за техникой. Если почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекращайте выполнение.
4. Старайтесь контролировать дыхание. Совершайте мышечное усилие на выдохе и полностью расслабляйтесь на вдохе.
5. Постарайтесь на время выполнения гимнастики отвлечься от всех повседневных забот и полностью освободить разум. Концентрируйтесь на собственном дыхании и совершаемых движениях. За несколько минут даже с самыми сложными рабочими делами ничего не случится. Уж поверьте.
Итак, вы осознали, что для того чтобы избавиться от второго подбородка и привести кожу в этой области в порядок, необходима гимнастика. Предпочтительнее всего заниматься утром, но большую часть упражнений от второго подбородка можно выполнять в любое время.
Продолжительность гимнастики индивидуальна и зависит от ваших целей, состояния организма и наличия свободного времени. Приступайте к ней постепенно. Для начала достаточно всего несколько повторов каждого движения. Со временем доведите их число до 10.
Если у вас есть свободное время, вы можете делать упражнения для подбородка несколько раз в день. Помимо их основного назначения, они прекрасно снимают стресс и напряжение плечевого пояса, которое часто мучает людей сидячих профессий.
Итак, как убрать второй подбородок? Упражнений всего четыре, они не отнимут много времени.
Это упражнение недаром называется именно так. Лучше всего выполнять его стоя.
Для того чтобы выполнить следующее упражнение от второго подбородка, сядьте на стул, находящийся рядом со столом.
Следующее упражнение лучше выполнять стоя.
Исходное положение последнего упражнения от второго подбородка: ровная спина, шея и плечи максимально расслаблены.
Завершите занятие приведенным ниже лёгким самомассажем, а после примите контрастный душ и нанесите на область шеи увлажняющее средство.
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После того, как вы закончили выполнять упражнения, сделайте небольшой массаж для области подбородка. Это усилит кровообращение и дополнительно тонизирует кожу. Так как кожный покров в целевой области очень тонкий и нежный, следите за тем, чтобы избегать движений, которые могут кожу растянуть или травмировать.
Не стоит оттягивать кожу на шее, защипывать ее (могут остаться синяки) или тереть ладонями. Все что вам нужно – это легкие и быстрые «похлопывания» верхней стороной кистей. Проделывайте такой массаж, сосредоточившись на области подбородка и верхней части шеи, по гортани стучать не следует.
Регулярно выполняйте упражнения от второго подбородка и радуйтесь своему идеальному овалу лица!опубликовано econet.ru.
Автор Екатерина Поливанова
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Источник: https://econet.ua/
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