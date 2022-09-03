Правильные упражнения, которые помогут убрать второй подбородок

Как избавиться от второго подбородка? Регулярно выполняйте эти упражнения и радуйтесь своему идеальному овалу лица!

Многие женщины на собственном опыте убедились, что кожа шеи теряет эластичность намного раньше, чем кожа лица. По этой причине она нуждается в своевременном и систематическом уходе, включающем в себя не только косметические процедуры, но и специальные упражнения для укрепления мышц в передней части шеи. При этом начинать заботиться об этой области необходимо ещё до того, как кожа лишится упругости и появится второй подбородок.

Откуда появляется второй подбородок?

Но что делать, если эти неприятные изменения уже произошли? Как убрать второй подбородок?

Упражнения и рекомендации, описанные в этой статье, помогут вам существенно уменьшить этот косметический дефект за счет укрепления шейных мышц, а также улучшения кровообращения в области под подбородком.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Откуда появляется второй подбородок? Кожа в подбородочной области отличается повышенной тонкостью и чувствительностью. Именно на ней первыми появляются жировые отложения, связанные со снижением упругости тканей. Но часто лишние складки кожи и второй подбородок можно увидеть даже у молодых девушек, не имеющих склонности к полноте. Связано это отчасти с привычкой держать голову в неправильном положении во время работы, разговоров или повседневных дел.

Понаблюдайте за собой внимательно – как часто вы держите спину скругленной, а голову опущенной? Когда вы сидите за столом, вы держите голову прямо? А разговаривая с человеком, вы опускаете взгляд? Когда вас что-то радует, и вы смеетесь, вы отводите подбородок назад? Все эти положения заставляют шейную мышцу сокращаться, а кожу собираться в столь ненавистный «второй подбородок». И даже при отсутствии у вас лишнего веса, если вы постоянно держите голову опущенной, предательская складка на шее постоянно будет появляться.

Отсюда совет номер один – всегда старайтесь держать голову прямо. Вырабатывайте ровную осанку и прямой открытый взгляд. Таким образом, вы избежите появления второго подбородка, связанного с неправильным положением головы.

Итак, на появление второго подбородка, помимо возрастных изменений тонуса кожи и лишнего веса, могут влиять следующие вредные привычки:

Привычка сидеть, согнув спину. Такие симптомы как сутулость и сгорбленная спина уже сами по себе не добавляют привлекательности вашему образу. Второй подбородок, являющийся следствием неправильного положения головы – неприятный «бонус».

Такие симптомы как сутулость и сгорбленная спина уже сами по себе не добавляют привлекательности вашему образу. Второй подбородок, являющийся следствием неправильного положения головы – неприятный «бонус». Ненужные наклоны и опускание головы при общении (это вызывает постоянное сокращение шейных мышц). Следите за тем, как вы общаетесь с людьми. Прямой открытый взгляд и поднятая голова, помимо отсутствия второго подбородка, создает имидж уверенного в себе, честного и позитивного человека. Дополните все это улыбкой, и очень скоро вы заметите, что отношение окружающих к вам изменилось в лучшую сторону.

(это вызывает постоянное сокращение шейных мышц). Следите за тем, как вы общаетесь с людьми. Прямой открытый взгляд и поднятая голова, помимо отсутствия второго подбородка, создает имидж уверенного в себе, честного и позитивного человека. Дополните все это улыбкой, и очень скоро вы заметите, что отношение окружающих к вам изменилось в лучшую сторону. Неправильное положение во время отдыха (сон на высокой или слишком мягкой подушке, чтение лёжа). Помимо косметических дефектов, неестественное положение головы во время сна может вызывать боли, отеки и другие неприятные вещи.

(сон на высокой или слишком мягкой подушке, чтение лёжа). Помимо косметических дефектов, неестественное положение головы во время сна может вызывать боли, отеки и другие неприятные вещи. Опущение головы на грудь при ходьбе, рукоделии, чтении и т. д.

При отсутствии косметических дефектов рекомендуется регулярно делать упражнения для подбородка с 25 лет.

Это поможет с одной стороны привести в тонус шейные мышцы и за счет этого подтянуть овал лица, а с другой – наоборот избавиться от лишних зажимов и сделать каждый поворот вашей головы грациозным и плавным.

Также выполнение упражнений для мышц шеи способствует улучшению кровообращения в целевой зоне, а следовательно улучшении снабжения кожи питательными веществами.

Правила выполнения упражнений от второго подбородка

Для того чтобы упражнения от второго подбородка были максимально эффективны, необходимо следовать несложным правилам.

1. Главный секрет хороших результатов — регулярность. Старайтесь не пропускать занятия. Когда вы достигните цели, не прекращайте тренировки. Для поддерживающего эффекта необходимо уделять 3-4 дня в неделю. Здесь все точно так же, как при занятиях фитнесом. Только тренируете вы не бедра и ягодицы, а гораздо более нежную область. Если вы занимаетесь спортом, то можете выполнять упражнения от второго подбородка до или после основной тренировки. Выделить на занятия пятнадцать минут в день вам вполне под силу, если вы всерьез задумались о том, как убрать второй подбородок. Упражнения требуют регулярности, иначе чуда не произойдет. Помните об этом!

2. Если вы делаете макияж, смойте его перед тем, как начать гимнастику или хотя бы увлажните лицо термальной водой. Дело в том, что тонирующие средства не позволяют коже в полной мере дышать, забивая поры. А декоративная косметика сушит кожу, лишая ее эластичности. Разумеется, если вы быстро выполнили несколько упражнений, выйдя в дамскую комнату во время перерыва на работе, о том, чтобы умываться, речь не идет. Но, занимаясь в домашних условиях, позаботьтесь о том, чтобы кожа была чистой и увлажненной.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

3. Не перенапрягайте шею и плечи при выполнении упражнений для подбородка. Если после занятия вы чувствуете сильную мышечную усталость или боль, вы делали гимнастику неправильно. Здесь все как в медицине. Главный принцип – не навреди! Кожа в передней части шеи очень тонкая, а шейные мышцы весьма уязвимы. Поэтому, выполняя упражнения для подбородка, не делайте лишних движений и следите за техникой. Если почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекращайте выполнение.

4. Старайтесь контролировать дыхание. Совершайте мышечное усилие на выдохе и полностью расслабляйтесь на вдохе.

5. Постарайтесь на время выполнения гимнастики отвлечься от всех повседневных забот и полностью освободить разум. Концентрируйтесь на собственном дыхании и совершаемых движениях. За несколько минут даже с самыми сложными рабочими делами ничего не случится. Уж поверьте.

Описание упражнений

Итак, вы осознали, что для того чтобы избавиться от второго подбородка и привести кожу в этой области в порядок, необходима гимнастика. Предпочтительнее всего заниматься утром, но большую часть упражнений от второго подбородка можно выполнять в любое время.

Продолжительность гимнастики индивидуальна и зависит от ваших целей, состояния организма и наличия свободного времени. Приступайте к ней постепенно. Для начала достаточно всего несколько повторов каждого движения. Со временем доведите их число до 10.

Если у вас есть свободное время, вы можете делать упражнения для подбородка несколько раз в день. Помимо их основного назначения, они прекрасно снимают стресс и напряжение плечевого пояса, которое часто мучает людей сидячих профессий.

Итак, как убрать второй подбородок? Упражнений всего четыре, они не отнимут много времени.

Упражнение №1 – «Жираф»

Это упражнение недаром называется именно так. Лучше всего выполнять его стоя.

Поместите пальцы рук на плечи, сделайте глубокий вдох и выпрямите грудную клетку.

На выдохе как можно сильнее вытяните шею вверх. Помогайте себе, нажимая на плечи руками.

Следите за тем, чтобы плечи оставались неподвижными.

Сделайте вдох и медленно досчитайте до 10. Выдохните и расслабьтесь.

Повторите 5-6 раз.

Упражнение №2

Для того чтобы выполнить следующее упражнение от второго подбородка, сядьте на стул, находящийся рядом со столом.

Обопритесь локтями о стол. Кисти рук сложите одна на другую и опустите на них подбородок.

Руками медленно поднимайте подбородок вверх, преодолевая сопротивление головы.

Затем, нажимая подбородком, постепенно опустите руки в исходное положение.

Обратите внимание на то, что сопротивление во втором движении должно быть сильнее, чем было сопротивление подбородка.

Расслабьте мышцы и совершите серию глубоких вдохов и выдохов.

Сделайте 3-4 раза.

Упражнение №3

Следующее упражнение лучше выполнять стоя.

Положите кисть правой руки на левую. Поместите их под подбородок.

Стремитесь запрокинуть голову назад, но сопротивляйтесь этому движению. Голова должна сохранять неподвижность. Если вы будете делать всё правильно, то почувствуете сильное напряжение мышц шеи.

Сосчитайте до 7 и расслабьтесь. Постепенно увеличивайте продолжительность.

Проделайте это упражнение для подбородка 5-6 раз.

Упражнение №4

Исходное положение последнего упражнения от второго подбородка: ровная спина, шея и плечи максимально расслаблены.

Свободным и лёгким движением откиньте голову назад. Запрокидывая её, попробуйте как можно больше покрыть верхнюю губу нижней. Сосчитайте до 5.

Также свободно бросьте голову на грудь. При этом расслабьте челюсть и закройте рот.

Повторите 8-10 раз.

Завершите занятие приведенным ниже лёгким самомассажем, а после примите контрастный душ и нанесите на область шеи увлажняющее средство.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Массаж для подбородка

После того, как вы закончили выполнять упражнения, сделайте небольшой массаж для области подбородка. Это усилит кровообращение и дополнительно тонизирует кожу. Так как кожный покров в целевой области очень тонкий и нежный, следите за тем, чтобы избегать движений, которые могут кожу растянуть или травмировать.

Не стоит оттягивать кожу на шее, защипывать ее (могут остаться синяки) или тереть ладонями. Все что вам нужно – это легкие и быстрые «похлопывания» верхней стороной кистей. Проделывайте такой массаж, сосредоточившись на области подбородка и верхней части шеи, по гортани стучать не следует.

Выполняйте максимально быстрые похлопывания.

Продолжайте делать в течение 1-2 минут без перерыва.

Регулярно выполняйте упражнения от второго подбородка и радуйтесь своему идеальному овалу лица!опубликовано econet.ru.

Автор Екатерина Поливанова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet