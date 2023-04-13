Правило оздоровления от целителя Кацудзо Ниши: Разговаривайте со своим организмом каждый день!

Если многократно и с убеждением повторять себе определенную установку, подсознание начинает воспринимать ее как истину. Поэтому самовнушение может принести пользу нашему здоровью. Главное - чтобы установка была позитивной. Вот что рекомендовал японский целитель Кацудзо Ниши.

Кацудзо Ниши (Ниси) известен всему миру. Это врач из Японии, создавший уникальную методику оздоровления. Ниси рос болезненным ребенком, и доктора были уверены, что мальчик вряд ли перешагнет 20-летний рубеж. Но этот удивительный человек не сдался: он справился с недугом и прожил достаточно долго. Скончался Ниши в 75 лет от лучевой болезни, поразившей его из-за повышенного уровня радиации в стране.

Самовнушение поможет оздоровить организм

Ключевым правилом, которое подарит оздоровление организму, в своем методе Ниши обозначил самовнушение. Он отмечал, что позитивный настрой на здоровье – необходимый компонент успешного оздоровления.

Ниши объяснял, что если вы мечтаете отремонтировать свой дом, то живо воображаете то, что получится в итоге.

Подобная схема работает и в отношении здоровья. Стремитесь избавиться от болезней, стать моложе и активнее? Тогда мысленно формируйте образ себя, сильного, активного, энергичного.

Как добиться идеального состояния организма? Ниси объясняет, что необходимо представлять себе каждую составляющую своего тела. Познакомиться с идеальным двойником себя. Как выглядит идеал? Как он двигается, дышит? После этого важно с помощью самовнушения помочь организму нормализовать его функции. Можно обращаться к отдельным органам и рассказывать им, как им нужно выполнять свою работу.

Ниши постоянно повторял, что в организме действует правило обратной связи: насколько вы его любите и как общаетесь с ним, настолько он полюбит вас и станет эффекитвнее выполнять жизненные функции.

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Ниши советовал говорить со собственным организмом ежедневно. Не акцентировать внимание на том, в каком месте у вас колет/болит, а упорно внушать себе, привлекать здоровье.

Позитивное мышление может распространяться и на другие сферы жизни. Не стоит тратить время на осуждение и обсуждение других людей, лучше сосредоточиться на внушении себе положительных мыслей о благополучном будущем. Не жаловаться на материальное положение, а внушать самому себе мысли о чудесной и радостной жизни.

Ниши призывал: «Вкладывайте в свой мозг исключительно позитивные эмоции. Привыкайте к ним, лелейте, взращивайте их! Если установку внушать себе долгое время, она укореняется в мозге, а потом реализуется в реальной жизни. Принцип внушения общий, и работает для всех: наше подсознание воспринимает за истину установку, если ее повторять многократно и с убеждением.» А вот насколько эта установка позитивна – зависит от нас самих.

Ниши рекомендовал пробуждаться утром и объявлять своему организму, что он бодр и здоров. Важно формулировать мысли в утвердительном ключе: "Я совершенно здоров! Мое тело молодое и активное!" Необходимо искренне верить в то, что стараетесь транслировать, не сомневаться в том, что сказали.

Ниши считал, что реакция организма на обращение к нему не заставит себя долго ждать – он воспримет сказанное как руководство к действию.опубликовано econet

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