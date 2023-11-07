Пребиотики и пробиотики для восстановления кишечной микрофлоры

По каким причинам нарушается микрофлора, и как продукты с пребиотиками и пробиотиками помогают исправить ситуацию - выясним в этой статье...

В человеческом организме находится порядка 85% полезных микроорганизмов, а все остальные являются патогенными. При таком соотношении кишечная микрофлора в полном порядке, а если патогенных микроорганизмов становится больше, возникает дисбактериоз. В этом случае ощущается слабость и дискомфорт в области живота.

Факторы, провоцирующие нарушение микрофлоры

Пробиотиками называют живые микроорганизмы, продукты либо пищевые добавки, которые способствует нормализации кишечной микрофлоры.

Пребиотиками называют пищевые волокна либо не переваренные остатки пищи, провоцирующие рост лакто- и бифидобактерий – представителей здоровой микрофлоры кишечника. Такие живые микроорганизмы обладают природной устойчивостью к действию антибиотиков и не позволяют патогенным организмам развиваться в кишечнике.

К факторам, провоцирующим нарушение микрофлоры, относятся:

несбалансированное питание;

частое употребление алкогольных напитков;

стрессы;

кишечные инфекции;

длительный прием антибиотиков;

прием препаратов с ацетилсалициловой кислотой в составе;

прием слабительных средств или адсорбентов;

заболевания ЖКТ.

Любой из перечисленных факторов провоцирует рост вредных микроорганизмов и снижает количество полезных лакто- и бифидобактерий. При налаживании работы кишечника необходимо учитывать, что дисбактериоз – это вторичное состояние, поэтому изначально следует избавляться от основной проблемы, спровоцировавшей нарушение кишечной микрофлоры.

Как восстановить кишечную микрофлору

В данном случае требуется комплексное лечение – применение лекарственных средств и соблюдение режима питания. Вместо лекарственных препаратов иногда назначаются пищевые добавки с полезными микроэлементами, а в определенных ситуациях не обойтись без антибиотиков.

Полезные продукты

Препараты и БАДы должен назначать врач, поскольку у каждой группы есть показания и противопоказания. Но при этом пребиотики и пробиотики активно применяются в пищевой промышленности, поскольку с их помощью удается восстановить баланс кишечной микрофлоры естественным образом.

Наиболее распространенные продукты, содержащие полезные микроэлементы – кисломолочные:

простокваша;

йогурт натуральный;

кефир, биокефир;

бифифрут;

молоко ацидофильное.

Также полезные микроорганизмы содержатся в квашеной капусте, соленых огурцах, моченых яблоках, соевом соусе и сыре. Богаты этими микроэлементами овощи и фрукты, топинамбур и агар-агар.

Чтобы нормализовать работу кишечника обязательно необходимо включить в рацион полезные продукты.опубликовано econet

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