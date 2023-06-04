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Причины и признаки дефицита цинка в организме

Автор: Econet 04 июня 2023 5674
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Нехватка в организме минерала цинка может вызвать различные болезненные состояния. К тому же цинк крайне необходим беременным женщинам для нормального развития плода. Как выявить дефицит этого микроэлемента и чем можно его восполнить?

Причины и признаки дефицита цинка в организме

При дефиците микроэлемента цинка (Zn) в организме могут проявиться следующие проблемы: выпадение волос, расстройство внимания, ослабление вкуса и обоняния. 

Симптомы дефицита цинка в организме

Действие цинка в организме человека полностью не изучено, но точно установлено, что минерал обеспечивает многие функции. При дефиците Zn возникают проблемы в создании здоровых клеток и сбережении энергии, половой и репродуктивной сферах.  

Признаки нехватки цинка

  • потеря веса,
  • длительно незаживающие раны, 
  • тревожность и ослабление внимания,
  • снижение обоняния и вкуса,
  • расстройство желудка,
  • потеря аппетита.

Факторы риска 

  • Нехватка Zn в период вынашивания ребенка несет риск преждевременных родов и задержки нормального развития плода.
  • Zn способствует поступлению необходимых соединений в кожу и прочие органы, контролю над иммунной и нервной системами, минерал важен для клеточного роста и деления. 
  • Zn важен в выработке сперматозоидов, а его нехватка грозит стать фактором бесплодия у мужчин. 
  • В группу риска по недостатку Zn входят грудные дети, женщины в период лактации и лица преклонного возраста. Но беременные женщины наиболее всего нуждаются в Zn.  

Диагностика нехватки Zn

Посредством общего анализа крови дефицит Zn выявить сложно. Имеет смысл провести анализ плазмы крови и направить пациента на сдачу анализа мочи и волос для точного определения концентрации Zn в организме. 

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Причины и признаки дефицита цинка в организме

Дефицит Zn выступает и как симптом другого состояния. Нехватка этого минерала в организме ведет к сбоям в усвоении меди (Cu).

Терапия дефицита цинка 

Во-первых, важно пересмотреть пищевой рацион и обогатить его продуктами с высоким процентом Zn. На что следует обратить внимание? Достаточно ли в вашем меню красного мяса, мяса птицы, каш, устриц. Веганам и вегетарианцам можно вводить в рацион блюда из бобов, гороха, кешью и миндальные орехи. 

Доступен Zn в добавках и в мультивитаминных комплексах. Он также содержится в некоторых лекарствах от простуды, хотя не нужно принимать лекарство, если нет показаний. Легче купить добавки, которые содержат цинк. 

Когда имеет смысл записаться на прием к доктору 

  • При беременности и грудном вскармливании, так как Zn необходим для полноценного развития ребенка. 
  • Если расстройство желудка продолжается несколько дней и вызвано дефицитом Zn. Микроэлемент помогает кишечнику противостоять инфекции. 
  • Если вы чувствуете головокружение, тошноту. 
  • Если вы теряли сознание.
  • При внезапных, долго не проходящих головных болях. 

Причины и признаки дефицита цинка в организме

Восполнить дефицит Zn можно с помощью сбалансированного рациона и грамотно выбранных препаратов. Как правило, дефицит цинка не является критичной ситуацией.

Добавки цинка: в виде добавок доступен ряд различных форм цинка, включая сульфат цинка, глюконат цинка и ацетат цинка. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье дефицит цинка Zn цинк организм

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Полина

      Сейчас с ковидом мне кажется его всем хорошо бы пропить, чтобы иммунную защиту усилить. Я каждую весну и осень себе эваларовский цинк в шипучих беру, хорошо помогает избежать соплей. На фитомаркет ру именно такой беру. У него дозировка классная и в такой форме он хорошо организмом усваивается,

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