Приседания: Программа для мужчин

Приседания – любимые упражняться многих спортсменов, поскольку позволяют разработать все группы мышц без использования дополнительного оборудования. Рассмотрим преимущества приседаний и технику их выполнения.
Такие упражнения позволяют:
Приседания принесут пользу, если выполнять их правильно и не переусердствовать.
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1. Минимизируйте мышечный дискомфорт. Некоторые мышцы плохо переносят нагрузку, к примеру, поясничные.
2. Выполняя приседания силовые после обычной становой тяги, делайте раз в неделю тягу с полной нагрузкой.
3. Нагрузку увеличивайте постепенно на протяжении недели.
Чтобы добиться хорошего эффекта, заниматься нужно минимум месяц. Для мужчин ориентировочная программа занятий выглядит так:
|1 день
|30 приседаний
|11 день
|120 приседаний
|21 день
|
145 приседаний
|2 день
|+20 приседаний
|12 день
|40 приседаний
|22 день
|
65 приседаний
|3 день
|+25 приседаний
|13 день
|+35 приседаний
|23 день
|
40 приседаний
|4 день
|60 приседаний
|14 день
|-25 приседаний
|24 день
|
100 приседаний
|5 день
|перерыв
|15 день
|перерыв
|25 день
|
перерыв
|6 день
|снова 60 приседаний
|16 день
|80 приседаний
|26 день
|
-25 приседаний
|7 день
|+30 приседаний
|17 день
|-30 приседаний
|27 день
|
-25 приседаний
|8 день
|50 приседаний
|18 день
|+75 приседаний
|28 день
|
150 приседаний
|9 день
|-5 приседаний
|19 день
|-75 приседаний
|29 день
|
-55 приседаний
|10 день
|перерыв
|20 день
|перерыв
|30 день
|
175 приседаний
Приседания рекомендуется выполнять всем, кто намерен серьезно заняться спортом и усовершенствовать собственное тело. Для мужчин приседания особенно полезны, поскольку улучшают потенцию, минимизируют риск столкнуться с простатитом и нарушением гормонального фона. Доказано, что приседания с утяжелением особенно полезны женщинам в период менопаузы, поскольку упражнения повышают минеральную плотность костной ткани, предотвращая развитие остеопороза.
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1. Ставьте ноги на ширину плеч.
2. Следите, чтобы колени и стопы были направлены в одну сторону.
3. Голову держите ровно, смотрите прямо.
4. Следите за руками, они должны поддерживать баланс.
5. Следите за осанкой.
Заниматься не рекомендуется при наличии ожирения, артрита, проблем со спиной, сосудами и сердцем. В таких случаях нужна консультация врача и помощь профессионального тренера.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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