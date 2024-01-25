Привычки, которые приводят к серьезному гормональному сбою: ТОП-9

Существует ряд признаков того, что в вашем организме произошел ✅гормональный сбой. Важно вовремя замечать их, чтобы избежать проблем со здоровьем. А с неожиданными причинами гормонального сбоя вас познакомит эта статья.

От гормонов во многом зависит ваше стабильное физическое и психическое состояние. Чтобы поддерживать гормональный баланс, достаточно вести здоровый образ жизни. Однако часто мы не замечаем того, что наши повседневные привычки нарушат это равновесие, что впоследствии приводит к гормональному сбою. Гормоны являются своего рода передатчиком химических веществ, контролируя большую часть функций нашего тела.

Признаки гормонального сбоя

Гормональный сбой может привести к таким проблемам как:

акне

головные боли

проблемы с пищеварением

эмоциональное выгорание

необъяснимое похудение или лишний вес

чрезмерная потливость

проблемы со сном

колебания кровяного давления

слабые или ломкие кости

раздражительность и тревожность

длительная усталость

депрессия

снижение либидо

бесплодие

Вот несколько безобидных привычек, которые могут привести к гормональному дисбалансу.

Причины гормонального сбоя

1. Работа или развлечения по ночам

Полноценный сон очень важен для поддержания здорового равновесия наших гормонов. Недостаток сна приводит к повышению уровня кортизола и уровня сахара в крови.

По этой причине частые ночные тусовки или работа по ночам могут сыграть злую шутку с вашими гормонами. Вам может казаться, что вы теряете драгоценное время во время сна, но это не так. Регулярный сон выравнивает уровень кортизола и приводит ваше тело в состояние равновесия.

2. Потребление кофеина после 6 часов вечера

Кофе вечером может показаться вполне безобидным, но если это входит в привычку, то это уже может негативно сказаться на ваших гормонах.

Потребление кофеина после 18 часов может повышать уровень гормона стресса кортизола, из-за чего вы будете ощущать тревожность и беспокойно спать. Чтобы избежать неприятных последствий и получить пользу от этого напитка, пейте кофе утром или в первой половине дня.

3. Отказ от жирных продуктов

Потребление только обезжиренных продуктов не такая уж здоровая привычка, как кажется на первый взгляд. Отказ от жиров лишает вас хорошего холестерина и растворимых витаминов, которые важны для нормальной работы гормонов. Продукты, лишенные жиров искусственным образом, содержат стабилизаторы и наполнителя, которые негативно влияют на гормональное здоровье.

Полноценное и умеренное питание обеспечит вас достаточным количеством жиров, поэтому нет нужды отказываться от масла, рыбы, молочных продуктов и мяса.

4. Использование антисептиков для рук

Конечно, важно поддерживать определенный уровень гигиены, но чрезмерное увлечение антисептическими гелями или салфетками для рук может быть не так уж и полезно.

Дело в том, что антибактериальные средства нарушают равновесие хороших и плохих бактерий в нашем теле. Часто они содержат триклозан, который влияет на уровень эстрогена, а тот в свою очередь нарушает работу гормонов щитовидной железы.

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5. Интенсивные тренировки

Физическая активность необходима для поддержания здоровья, но слишком изнурительные тренировки повышают уровень адреналина и кортизола, гормона стресса.

Хотя этот гормон играет важную роль в выживании человека, когда его становится слишком много, это приводит к перепадам уровня сахара в крови и воспалительным процессам. Кроме того, это грозит такими проблемами как снижение либидо и бесплодие.

Вы спросите, как же определить, что вы тренируетесь слишком много? Стоит знать, что, например, слишком долгая кардио тренировка подавляет гормоны радости. Поэтому важно найти баланс между силовыми упражнениями, тренировками на выносливость и активностью, направленной на избавление от стресса.

Оптимальными можно считать тренировки, при которых вы можете получать результаты, но чувствовать себя достаточно хорошо.

6. Привычка пить из пластиковых бутылок

Пластик содержит химические вещества, которые имитируют гормоны - ксеногормоны. Одним из таких гормонов является бисфенол-А, который связывают со многим гормональными нарушениями и раком.

Особенно опасно пить из бутылок, которые подвергались воздействию прямых солнечных лучей, из-за чего химические вещества легко проникают в воду. Предпочтение лучше отдавать бутылкам, сделанным из стекла и стали.

7. Отсутствие времени на самого себя

Когда вы проживаете свою жизнь, постоянно работая, или в так называемом режиме борьбы или бегства, вы начинаете раздражаться по малейшему поводу. Это уже является тревожным звоночком того, что гормональный сбой присутствует или уже не за горами.

Когда вы срываетесь по мелочам, не находите время на себя и не отдыхаете должным образом, в вашем организме нарушается гормональное равновесие.

Нам просто необходимо выделять время на себя, отдыхать, иногда обнять любимого питомца или просто ничего не делать на выходных. Нашему организму нужны витамины и минералы для нормального функционирования. Человек, испытывающий постоянный стресс, расходует эти важные вещества, пытаясь справиться со стрессом, и в результате мы имеем различные гормональные нарушения.

8. Привычка не снимать макияж на ночь

Косметика, которой мы привыкли пользоваться каждый день, содержит химические вещества ксеноэстрогены.

Эти гормоны являются блокаторами эстрогенов, нарушая их нормальную работу в организме. Химические вещества, называемые фталатами, можно обнаружить в таких продуктах, как лаки для волос, лаки для ногтей, различные средства для макияжа.

По этой причине не стоит лениться и снять остатки макияжа, а также время от времени давать отдых нашему лицу и телу от косметических средств.

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9. Увлечение сладостями

Избыток сахара вызывает колебания на гормональном уровне и негативно сказывается на уровне сахара в крови. Сахар приводит к резким скачкам гормона инсулина и уменьшает восприимчивость гормонов грелина и лептина, регулирующих аппетит.

Это, в конечном счете, может привести к повышенному уровню тестостерона и эстрогена, из-за чего вы можете стать раздражительным и тревожным.

Важно вовремя замечать эти симптомы, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Существует ряд признаков того, что в вашем организме произошел гормональный сбой, такие как выпадение волос, изменение цвета ногтей, холодные руки и ноги и другие симптомы, на которые нужно обратить внимание.

Лечение гормональных нарушений индивидуально и зависит от других особенностей вашего организма. Но важно также скорректировать свой образ жизни, чтобы избежать многих проблем в будущем.опубликовано econet

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